Общество
РБКЧемезов предложил назначить «Ростех» оператором промышленного мусора
Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов предложил создать федерального оператора по обращению с отходами III—V классов опасности (промышленные отходы) и наделить этими функциями саму госкорпорацию.
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Зачем "Ростеху" промышленные отходы Глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов предложил создать федерального оператора по обращению с отходами III — V классов опасности (промышленные отходы) и наделить этими функциями саму госкорпорацию.РБКвчера в 16:01
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Глава «Ростеха» предложил назначить госкорпорацию оператором промышленного мусора
Эхо Москвывчера в 18:04
Чемезов предложил сделать «Ростех» федеральным оператором промышленных отходов
Ведомостивчера в 16:50
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