Общество

РБКРБКЧемезов предложил назначить «Ростех» оператором промышленного мусора

Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов предложил создать федерального оператора по обращению с отходами III—V классов опасности (промышленные отходы) и наделить этими функциями саму госкорпорацию.
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Чемезов предложил назначить «Ростех» оператором промышленного мусора

Зачем "Ростеху" промышленные отходы Глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов предложил создать федерального оператора по обращению с отходами III — V классов опасности (промышленные отходы) и наделить этими функциями саму госкорпорацию.
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Сергей Викторович Чемезов
Российский политик, экономист. Генеральный директор корпорации «Ростех», председатель общественной организации «Союз машиностроителей России», генерал-полковник. Член бюро Высшего совета партии «Единая Россия». Герой Российской Федерации, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».
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