Общество
РБКЧемезов предложил назначить «Ростех» оператором промышленного мусора
Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов предложил создать федерального оператора по обращению с отходами III—V классов опасности (промышленные отходы) и наделить этими функциями саму госкорпорацию.
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Зачем "Ростеху" промышленные отходы Глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов предложил создать федерального оператора по обращению с отходами III — V классов опасности (промышленные отходы) и наделить этими функциями саму госкорпорацию.РБК16:01
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Общество
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В СБУ прокомментировали сообщения о расстреле офицеров в Закарпатье
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