Зачем "Ростеху" промышленные отходы Глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов предложил создать федерального оператора по обращению с отходами III — V классов опасности (промышленные отходы) и наделить этими функциями саму госкорпорацию.

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Глава Ростеха Сергей Чемезов предложил сделать госкорпорацию федеральным оператором по вывозу и переработке промышленных отходов. Письмо было направлено вице-премьеру Алексею Гордееву, который в правительстве курирует обращение с отходами.

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