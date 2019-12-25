Общество
News.ruЧемезов предложил сделать Ростех оператором по вывозу отходов
Глава Ростеха Сергей Чемезов предложил сделать госкорпорацию федеральным оператором по вывозу и переработке промышленных отходов. Письмо было направлено вице-премьеру Алексею Гордееву, который в правительстве курирует обращение с отходами.
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с чего всё началось
Зачем "Ростеху" промышленные отходы Глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов предложил создать федерального оператора по обращению с отходами III — V классов опасности (промышленные отходы) и наделить этими функциями саму госкорпорацию.РБКвчера в 16:01
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Чемезов предложил сделать «Ростех» федеральным оператором промышленных отходов
Ведомостивчера в 16:50
Глава «Ростеха» предложил назначить госкорпорацию оператором промышленного мусора
Эхо Москвывчера в 18:04
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Общество
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Достройка газопровода «Северный поток — 2» сорвана не будет: суда для подводно-технических работ найдены, сообщили 25 декабря в правительстве РФ.
Политика
В Крыму оценили реакцию Украины на поезд Санкт-Петербург — Симферополь
Напомним, украинская прокуратура возбудила уголовное дело в связи с прибытием в Крым пассажирского поезда из Санкт-Петербурга по Керченскому мосту.
Армия и оружие
Названа нерешенная проблема номер один в Афганской войне
Главной проблемой Советского Союза в Афганской войне была неготовность тыловых служб.
Общество
В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал»
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.
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Путин призвал дальше работать над снижением ставки по ипотеке
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости продолжать работать над снижением ставки по ипотеке в стране.
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Мощнейшие вспышки во Вселенной сопровождаются смертоносными ядерными реакциями
В своем исследовании Алерс и коллеги проследили распространение джетов со стороны объединяющихся нейтронных звезд и выяснили, что джеты формируют во встречающихся на их пути газовых облаках мощные ударные волны, в результате которых генерируются космические лучи.
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Зеленский запретил импорт электроэнергии из России
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О рынке электрической энергии", запрещающий импорт электроэнергии из России.
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64-летняя жена Гогена Солнцева снялась для супруга в мокром платье
Во второй части фотосессии, Екатерина сменила байкерский наряд на полупрозрачное платье.
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В Китае ввели потолок зарплат для иностранных футболистов
Федерация футбола Китая изменила правила подписания иностранных игроков, которые вступят в силу с 2020 года.
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Бышовец: «Ни один нормальный легионер не поедет в Россию»
Анатолий Бышовец сообщил о деградации российского футбола. Бышовец отметил, что игроков РПЛ крайне низкий интеллектуальный IQ.
Политика
Захарова отметила попустительство Генсека ООН в ситуации с визами США
Генсек ООН Антониу Гутерреш «фактически игнорирует» нарушения и проявления недобросовестной конкуренции со стороны США в отношении российских сотрудников международной организации, которые встречаются с проблемами при получении американских виз, заявила представитель МИД России Мария Захарова.
Экономика
Сбербанк передал «Яндексу» «золотую акцию»
Сбербанк в среду, 25 декабря, передал "золотую акцию" обратно "Яндексу".
Общество
Скворцова ответила на критику Голиковой об оптимизации здравоохранения
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова прокомментировала заявление вице-премьера Татьяны Голиковой, которая признала неудовлетворительной работу во многих регионах по оптимизации здравоохранения.
Политика
В партии Зеленского нашли причины потери Крыма
Депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Алексей Устенко считает, что Украина потеряла Крым из-за отмены старого закона о языках.
Политика
В Госдуме не поддержали идею «нормандского формата» для Грузии
Депутат Госдумы Дмитрий Новиков отметил, что предложение президента Грузии провести переговоры, аналогичные "нормандскому формату", - это "своеобразная идея".
Армия и оружие
National Interest сообщила об опасной российской подлодке
Россия подготовила «рождественский подарок» США — опасную атомную подлодку проекта 885М «Ясень-М» под названием «Новосибирск».
Шоу-бизнес
Старший сын Валерии впервые вывел в свет жену после тайной свадьбы
Сын певицы Валерии, продюсер Артемий Шульгин (25), пришел на премьеру фильма «Неидеальный мужчина» Мариюса Вайсберга вместе со своей женой, психологом Натальей Коренной.
Кино
Продюсер и режиссер рассказали «РГ» о фильме «Союз Спасения»
Представить фильм вышла вся съемочная группа, включая продюсеров Константина Эрнста и Анатолия Максимова и актёров, исполняющих главные роли: Павла Прилучного, Леонида Бичевина, Антона Шагина, Максима Матвеева, Александра Домогарова, Софью Эрнст, Алексея Гуськова, Виталия Кищенко, Игоря Петренко и других.
Политика
В Кремле прокомментировали слова Лукашенко о Путине и Медведеве
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. прокомментировал слова белорусского лидера Александра Лукашенко о разнице в подходах Владимира Путина и Дмитрия Медведева в отношении Белоруссии.
Происшествия
Второй за сутки вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку
Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Ненецком автономном округе, 25 декабря сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.
Шоу-бизнес
Наташа Королева напугала Инстаграм слишком пухлыми губами
Стоит отметить, что еще недавно Наташа Королева заявляла, что никогда не прибегала к услугам пластических хирургов и имеет натуральные волосы, брови, губы и ногти.
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Блумберг признал использование предвыборным штабом труда заключенных
Предвыборный штаб кандидата в президенты США миллиардера Майкла Блумберга использовал труд заключенных.
Игры
В Microsoft Store появилась поддельная The Legend of Zelda: Breath of the Wild
Как выяснилос, ещё 17 декабря в Microsoft Store появилась игра под названием The Legend of Zelda: Breath of the Wild, которая также позаимствовала у игры от Nintendo ключевой арт для обложки.
Фигурное катание
Трусова выступит первой в короткой программе фигуристок на ЧР
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева выйдет на старт в короткой программе чемпионата России под заключительным номером, двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова выступит на соревнованиях первой.
Общество
Костин считает, что приватизировать ВТБ будет сложно из-за санкций
Глава ВТБ Андрей Костин считает, что приватизировать госбанк будет сложно из-за санкций.