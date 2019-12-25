Общество

News.ruNews.ruЧемезов предложил сделать Ростех оператором по вывозу отходов

Глава Ростеха Сергей Чемезов предложил сделать госкорпорацию федеральным оператором по вывозу и переработке промышленных отходов. Письмо было направлено вице-премьеру Алексею Гордееву, который в правительстве курирует обращение с отходами.
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с чего всё началось

Чемезов предложил назначить «Ростех» оператором промышленного мусора

Зачем "Ростеху" промышленные отходы Глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов предложил создать федерального оператора по обращению с отходами III — V классов опасности (промышленные отходы) и наделить этими функциями саму госкорпорацию.
РБКвчера в 16:01

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Чемезов надеется на утверждение Ростеха оператором по промотходам

News.ru11:38

Чемезов надеется на утверждение Ростеха оператором по промотходам после праздников

ТАСС10:37

Чемезов предложил сделать «Ростех» федеральным оператором промышленных отходов

Ведомостивчера в 16:50

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБКвчера в 23:40

Глава «Ростеха» предложил назначить госкорпорацию оператором промышленного мусора

Эхо Москвывчера в 18:04

РБК: «Ростех» хочет стать единым оператором промышленного мусора

Коммерсантъвчера в 23:57

Чемезов предлагает назначить «Ростех» оператором промышленного мусора. Госкорпорация претендует на рынок объемом более 1,4 трлн

Фонтанка.Рувчера в 16:30
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Общество

Суда для достройки «Северного потока – 2» найдены

Достройка газопровода «Северный поток — 2» сорвана не будет: суда для подводно-технических работ найдены, сообщили 25 декабря в правительстве РФ.
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Политика

В Крыму оценили реакцию Украины на поезд Санкт-Петербург — Симферополь

Напомним, украинская прокуратура возбудила уголовное дело в связи с прибытием в Крым пассажирского поезда из Санкт-Петербурга по Керченскому мосту.
Красная весна 07:58
Армия и оружие

Названа нерешенная проблема номер один в Афганской войне

Главной проблемой Советского Союза в Афганской войне была неготовность тыловых служб.
Lenta.ru 11:57
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В «Один дома» Маколея Калкина заменили на Сильвестра Сталлоне

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В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал»

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.
Известия вчера в 22:57
Происшествия

В Мурманской области на учениях погиб военнослужащий

РБК 10:15
Экономика

Путин призвал дальше работать над снижением ставки по ипотеке

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости продолжать работать над снижением ставки по ипотеке в стране.
RT на русском 09:45
Космос

Мощнейшие вспышки во Вселенной сопровождаются смертоносными ядерными реакциями

В своем исследовании Алерс и коллеги проследили распространение джетов со стороны объединяющихся нейтронных звезд и выяснили, что джеты формируют во встречающихся на их пути газовых облаках мощные ударные волны, в результате которых генерируются космические лучи.
AstroNews.ru 23 декабря в 13:36
Политика

Зеленский запретил импорт электроэнергии из России

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О рынке электрической энергии", запрещающий импорт электроэнергии из России.
Российская газета 08:27
Шоу-бизнес

64-летняя жена Гогена Солнцева снялась для супруга в мокром платье

Во второй части фотосессии, Екатерина сменила байкерский наряд на полупрозрачное платье.
Privet-Rostov.ru 12:01
Футбол

В Китае ввели потолок зарплат для иностранных футболистов

Федерация футбола Китая изменила правила подписания иностранных игроков, которые вступят в силу с 2020 года.
News.ru 08:22
Футбол

Бышовец: «Ни один нормальный легионер не поедет в Россию»

Анатолий Бышовец сообщил о деградации российского футбола. Бышовец отметил, что игроков РПЛ крайне низкий интеллектуальный IQ.
Sport.ru 11:29
Политика

Захарова отметила попустительство Генсека ООН в ситуации с визами США

Генсек ООН Антониу Гутерреш «фактически игнорирует» нарушения и проявления недобросовестной конкуренции со стороны США в отношении российских сотрудников международной организации, которые встречаются с проблемами при получении американских виз, заявила представитель МИД России Мария Захарова.
RT на русском 11:50
Экономика

Сбербанк передал «Яндексу» «золотую акцию»

Сбербанк в среду, 25 декабря, передал "золотую акцию" обратно "Яндексу".
Вести.Ru 11:34
Общество

Скворцова ответила на критику Голиковой об оптимизации здравоохранения

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова прокомментировала заявление вице-премьера Татьяны Голиковой, которая признала неудовлетворительной работу во многих регионах по оптимизации здравоохранения.
RT на русском 08:16
Политика

В партии Зеленского нашли причины потери Крыма

Депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Алексей Устенко считает, что Украина потеряла Крым из-за отмены старого закона о языках.
Lenta.ru 10:01
Происшествия

В Екатеринбурге школьник напал на учительницу с молотком

Газета.Ru 05:34
Политика

В Госдуме не поддержали идею «нормандского формата» для Грузии

Депутат Госдумы Дмитрий Новиков отметил, что предложение президента Грузии провести переговоры, аналогичные "нормандскому формату", - это "своеобразная идея".
Газета.Ru 12:09
Армия и оружие

National Interest сообщила об опасной российской подлодке

Россия подготовила «рождественский подарок» США — опасную атомную подлодку проекта 885М «Ясень-М» под названием «Новосибирск».
Русская Планета 23 декабря в 22:06
Шоу-бизнес

Старший сын Валерии впервые вывел в свет жену после тайной свадьбы

Сын певицы Валерии, продюсер Артемий Шульгин (25), пришел на премьеру фильма «Неидеальный мужчина» Мариюса Вайсберга вместе со своей женой, психологом Натальей Коренной.
Lisa.ru 04:45
Происшествия

В Петербурге экс-сотрудника ОМВД приговорили к пожизненному сроку

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Кино

Продюсер и режиссер рассказали «РГ» о фильме «Союз Спасения»

Представить фильм вышла вся съемочная группа, включая продюсеров Константина Эрнста и Анатолия Максимова и актёров, исполняющих главные роли: Павла Прилучного, Леонида Бичевина, Антона Шагина, Максима Матвеева, Александра Домогарова, Софью Эрнст, Алексея Гуськова, Виталия Кищенко, Игоря Петренко и других.
Российская газета 11:49
Политика

В Кремле прокомментировали слова Лукашенко о Путине и Медведеве

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. прокомментировал слова белорусского лидера Александра Лукашенко о разнице в подходах Владимира Путина и Дмитрия Медведева в отношении Белоруссии.
РИА Новости 08:03
Происшествия

Второй за сутки вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Ненецком автономном округе, 25 декабря сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.
Красная весна 07:35
Шоу-бизнес

Наташа Королева напугала Инстаграм слишком пухлыми губами

Стоит отметить, что еще недавно Наташа Королева заявляла, что никогда не прибегала к услугам пластических хирургов и имеет натуральные волосы, брови, губы и ногти.
Комсомольская правда 09:05
Политика

Блумберг признал использование предвыборным штабом труда заключенных

Предвыборный штаб кандидата в президенты США миллиардера Майкла Блумберга использовал труд заключенных.
Известия вчера в 16:59
Игры

В Microsoft Store появилась поддельная The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Как выяснилос, ещё 17 декабря в Microsoft Store появилась игра под названием The Legend of Zelda: Breath of the Wild, которая также позаимствовала у игры от Nintendo ключевой арт для обложки.
Gmbox.ru 10:06
Фигурное катание

Трусова выступит первой в короткой программе фигуристок на ЧР

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева выйдет на старт в короткой программе чемпионата России под заключительным номером, двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова выступит на соревнованиях первой.
РИА Новости 09:37
Происшествия

Пилот упавшего в Хабаровском крае Су-57 не впервые попал в аварию

Коммерсантъ 03:06
Общество

Костин считает, что приватизировать ВТБ будет сложно из-за санкций

Глава ВТБ Андрей Костин считает, что приватизировать госбанк будет сложно из-за санкций.
ТАСС 12:06
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Сергей Викторович Чемезов
Российский политик, экономист. Генеральный директор корпорации «Ростех», председатель общественной организации «Союз машиностроителей России», генерал-полковник. Член бюро Высшего совета партии «Единая Россия». Герой Российской Федерации, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».
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