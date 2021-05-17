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Чемезов предупредил о риске отказа банков кредитовать мусорные заводы

В феврале 2020 года ВЭБ сообщал, что вместе с другими банками (доля ВЭБа в синдикате — 50%) выдаст "дочке" "Ростеха" кредит на 110 млрд руб. на строительство заводов в Подмосковье до 2035 года.В источнике
РБК
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С чего всё началось

Чемезов предупредил о риске отказа банков кредитовать мусорные заводы

Гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов предупредил премьер-министра Михаила Мишустина о том, что синдикат банков планирует приостановить финансирование строительства пяти мусоросжигательных заводов в Подмосковье и Казани, начатое в 2018 году, что ставит проект под угрозу.
РБК01:00

Подробнее о событии

Строительство МСЗ в Казани может приостановиться из-за отсутствия финансирования

Inkazan07:00

Чемезов предупредил об отказе банков кредитовать мусоросжигательные заводы

News.ru01:17

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов предупредил правительство о риске отказа банков кредитовать мусорные заводы

Эхо Москвы02:33

В Казани могут остановить строительство МСЗ

Коммерсантъ Казань02:23

Чемезов заявил об угрозе строительству МСЗ в Казани из-за возможной остановки финансирования

БИЗНЕС Online01:55

Строительство мусоросжигательного завода под Казанью может остановиться из-за возможных отказов банков выдавать кредиты

Вечерняя Казань03:50

Чемезов предупредил о риске отказа банков кредитовать мусорные заводы

РБК01:00
Интересное

Сирены воздушной тревоги снова сработали в крупных городах юга Израиля

Сирены воздушной тревоги вновь сработали в понедельник в крупных городах Ашдод, Ашкелон и Беэр-Шева на юге Израиля, предупреждая жителей о новых ракетных обстрелах из сектора Газа, сигналы ПВО звучат в районах, граничащих с палестинским анклавом.
ТАСС10:57