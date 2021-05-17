В феврале 2020 года ВЭБ сообщал, что вместе с другими банками (доля ВЭБа в синдикате — 50%) выдаст "дочке" "Ростеха" кредит на 110 млрд руб. на строительство заводов в Подмосковье до 2035 года.

С чего всё началось Чемезов предупредил о риске отказа банков кредитовать мусорные заводы Гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов предупредил премьер-министра Михаила Мишустина о том, что синдикат банков планирует приостановить финансирование строительства пяти мусоросжигательных заводов в Подмосковье и Казани, начатое в 2018 году, что ставит проект под угрозу. РБК 01:00