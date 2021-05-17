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Чемезов предупредил о риске отказа банков кредитовать мусорные заводы

В феврале 2020 года ВЭБ сообщал, что вместе с другими банками (доля ВЭБа в синдикате — 50%) выдаст "дочке" "Ростеха" кредит на 110 млрд руб. на строительство заводов в Подмосковье до 2035 года.В источнике
РБК
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С чего всё началось

Чемезов предупредил о риске отказа банков кредитовать мусорные заводы

Гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов предупредил премьер-министра Михаила Мишустина о том, что синдикат банков планирует приостановить финансирование строительства пяти мусоросжигательных заводов в Подмосковье и Казани, начатое в 2018 году, что ставит проект под угрозу.
РБК01:00

Подробнее о событии

Строительство МСЗ в Казани может приостановиться из-за отсутствия финансирования

Inkazan07:00

Чемезов предупредил о риске отказа банков кредитовать мусорные заводы

РБК01:00

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов предупредил правительство о риске отказа банков кредитовать мусорные заводы

Эхо Москвы02:33

В Казани могут остановить строительство МСЗ

Коммерсантъ Казань02:23

Чемезов заявил об угрозе строительству МСЗ в Казани из-за возможной остановки финансирования

БИЗНЕС Online01:55

Чемезов предупредил об отказе банков кредитовать мусоросжигательные заводы

News.ru01:17

Строительство мусоросжигательного завода под Казанью может остановиться из-за возможных отказов банков выдавать кредиты

Вечерняя Казань03:50
Интересное

ЦБ предложил брокерам подключиться к выявлению случаев манипуляций рынком

Банк России предложил брокерам самим отслеживать и предупреждать сомнительные операции розничных клиентов на рынке ценных бумаг на ранних стадиях, а также активнее информировать клиентов о недопустимости подобных практик, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на нескольких участников встречи с регулятором, состоявшейся 14 мая.
РБК04:56

Экс-советница Рейгана Масси попросила у Путина российское гражданство

Бывшая сотрудница Госдепартамента США, экс-советник президента Рональда Рейгана Сюзанна Масси в эфире телеканала "НТВ" попросила президента Владимира Путина предоставить ей российское гражданство.
РИА Новостивчера в 06:54

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ИноСМИ08:30

Милонов призвал отправлять сторонников фильма «Золушка» на перевоспитание к Кадырову

Депутат Госдумы Виталий Милонов высказался против допуска показа в России фильма "Золушка", где роль феи-крестной будет исполнять гендерно-нейтральный американский актер Билли Портер.
Московский Комсомолец08:56