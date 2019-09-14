Общество

ВедомостиВедомостиЧемезов впервые прокомментировал расследование ФБК о его недвижимости

Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью РБК впервые прокомментировал расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о его недвижимости.
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с чего всё началось

Чемезов заявил о готовности продать оцененную ФБК в ₽5 млрд квартиру

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью РБК, публикация которого запланирована на понедельник, впервые прокомментировал расследование ФБК Алексея Навального о его недвижимости.
РБК04:00

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Чемезов заявил о готовности продать оцененную ФБК в ₽5 млрд квартиру

РБК04:00

Чемезов впервые прокомментировал расследование ФБК о его недвижимости

Ведомости05:06

Глава Ростеха Сергей Чемезов подтвердил, что владеет жильем в бывшей гостинице «Москва» рядом с Кремлем

Эхо Москвы06:30

Глава «Ростеха» Чемезов подтвердил, что владеет обнаруженной Навальным квартирой на Охотном ряду

Медиазона04:39

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URA.Ru05:35

Глава Ростеха заявил о готовности продать квартиру в Москве за 5 млрд рублей

Говорит Москва06:27

Глава Ростеха готов продать оценённую ФБК в 5 млрд рублей квартиру

News.ru05:19
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Как экономить на бензине: 10 простых правил

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Законодательное собрание Севастополя в субботу на своей первой сессии избрало спикером Владимира Немцева, сопредседателя городского штаба Общероссийского народного фронта.
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В комментарии к публикации певица пожелала своим подписчикам доброго утра.
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Сергей Викторович Чемезов
Российский политик, экономист. Генеральный директор корпорации «Ростех», председатель общественной организации «Союз машиностроителей России», генерал-полковник. Член бюро Высшего совета партии «Единая Россия». Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».
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Алексей Навальный
Российский политик
Российский политик, юрист и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России. Позиционирует себя в качестве главного оппонента руководству России во главе с Владимиром Путиным. Создатель «Фонда борьбы с коррупцией», объединяющего дочерние проекты, направленные, как декларируется их создателями, против коррупции и государственной пропаганды: «РосПил», «РосЯма», «РосВыборы», «Добрая машина правды», «РосЖКХ».
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