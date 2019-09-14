Глава «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью РБК, публикация которого запланирована на понедельник, впервые прокомментировал расследование ФБК Алексея Навального о его недвижимости.

с чего всё началось

Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью РБК впервые прокомментировал расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о его недвижимости.

Чемезов впервые прокомментировал расследование ФБК о его недвижимости

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