Общество
ВедомостиЧемезов впервые прокомментировал расследование ФБК о его недвижимости
Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью РБК впервые прокомментировал расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о его недвижимости.
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Глава «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью РБК, публикация которого запланирована на понедельник, впервые прокомментировал расследование ФБК Алексея Навального о его недвижимости.РБК04:00
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