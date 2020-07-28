Россия прорабатывает возможность поставки второй партии систем противовоздушной обороны С-400 Турции, сообщил глава «Ростеха» Сергей Чемезов на встрече с российским президентом Владимиром Путиным.

Чемезов сообщил о проработке поставки Турции второй партии С-400

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