Политика
RT на русскомЧемезов сообщил о проработке поставки Турции второй партии С-400
Россия прорабатывает возможность поставки второй партии систем противовоздушной обороны С-400 Турции, сообщил глава «Ростеха» Сергей Чемезов на встрече с российским президентом Владимиром Путиным.
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Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег
Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости 12:32
Общество
В Атлантическом Совете пройдет западный балканский саммит
Онлайн-саммит политических лидеров из Албании, Боснии и Герцеговины, Косово, Черногории, Северной Македонии и Сербии будет организован в конце этой недели, для содействия региональной экономической интеграции, чтобы помочь Западным Балканам оправиться от пандемии коронавируса, заявил Атлантический Совет, 27 июля сообщает N1.
ИА Красная Весна вчера в 21:49
Кино
Фильм Кончаловского включили в программу Венецианского кинофестиваля
Новый фильм российского режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» вошел в основную программу 77-го Венецианского кинофестиваля.
Ведомости 09:26
Футбол
Пресс-атташе «Спартака» Лисин покинул клуб. Его сменил Кулемин
На должности директора департамента по связям с общественностью «Спартака» Лисин сменил Леонида Трахтенберга, покинувшего ее весной 2019 года.
Бомбардир.ру 10:49
Энергетика
Эксперт оценил ситуацию на нефтяном рынке
Кандидат экономических наук, член Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров оценил ситуацию на нефтяном рынке.
RT на русском 13:00
Происшествия
В Москве мужчина в ходе конфликта ранил пассажира автобуса
На юго-западе Москвы между пассажирами автобуса произошёл конфликт, в результате которого мужчина нанёс оппоненту ножевое ранение.
RT на русском 10:38
Общество
В Ноябрьске четыре выпускника школ сдали ЕГЭ по химии на 100 баллов
Московский Комсомолец Ямал 09:50
Общество
Госдума одобрила продление детской выплаты 10000 руб. от ПФР на август
Государственная Дума одобрила продление денежной выплаты в размере 10 тысяч рублей от ПФР на август.
Evo-rus.com 03:14
Происшествия
В Петербурге после столкновения сошли с рельсов два товарных поезда
В результате возле железнодорожной станции «Купчинская» с рельсов сошли два электровоза и один пустой вагон.
Коммерсантъ 09:18
Армия и оружие
Минобороны ответило на претензии Финляндии к пролету российских Су-27
Ранее в Минобороны Финляндии заподозрили, что два российских Су-27 нарушили воздушное пространство страны.
РИА Новости 11:50
Финансы
РБК сообщил об оттоке валютных вкладов из российских банков
Отток средств с депозитов в девяти системно значимых банках в марте составил $3,8 млрд, в апреле – $1,1 млрд из десяти кредитных организаций, в мае – $505 млн из семи, пишет издание.
Ведомости 05:39
Общество
Роспотребнадзор занялся проверкой морской воды в Крыму на коронавирус
Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская сообщила о том, что вода на пляжах и в бассейнах Крыма проходит проверку на наличие возбудителя COVID-19.
VSE42.RU 10:18
Происшествия
Глава ветслужбы Ивановской области задержан по подозрению в коррупции
По данным следствия, в начале 2020 года подозреваемые, действуя по предварительному сговору, получили взятку за оказание общего покровительства от руководителя одного из предприятий Ивановской области, работающего в сфере переработки и производства продуктов питания.
Российская газета 12:55
Хоккей
Гулявцев покинул пост главного тренера «Амура»
Главный тренер хоккейного клуба «Амур» Александр Гулявцев оставил команду.
CT news 06:48
Общество
Билл Гейтс раскритиковал способ выявления коронавируса
Основатель Microsoft и сопредседатель благотворительного фонда Билл Гейтс раскритиковал способ выявления коронавируса в США.
Lenta.ru 11:55
Происшествия
Защита Ефремова попросила суд перенести сроки слушания по делу
Защита актера Михаила Ефремова, попавшего в ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, направила в суд ходатайство о переносе предварительного слушания его дела на срок после 5 августа.
РБК вчера в 07:37
Гаджеты
Qualcomm представила новую быструю зарядку Quick Charge 5
Новая быстрая зарядка получила название Quick Charge 5, а впервые ее реализуют в смартфоне от компании Xiaomi.
Astera 09:39
Армия и оружие
Пентагон назвал учения Ирана с макетом авианосца США безрассудными
Учения Ирана с использованием макета авианосца США являются безответственными и безрассудными, хотя они и не повлияли на судоходство в Ормузском проливе, заявила РИА Новости официальный представитель 5-го флота США Ребекка Ребарич.
РИА Новости 11:44
Кино
Netflix снимет спин-офф сериала «Ведьмак»
Компания Netflix выпустит спин-офф сериала «Ведьмак», действие которого развернётся за 1200 лет до событий оригинального проекта.
RT на русском 07:59
Хоккей
Экс-форвард московского «Динамо» Индрашис вернулся в рижское «Динамо»
Рижское «Динамо» на официальном сайте клуба объявило о заключении контракта с нападающим Миксом Индрашисом.
Чемпионат 06:18
Общество
В США началась третья фаза испытаний вакцины от коронавируса
В США началась третья фаза испытаний вакцины от коронавирусной инфекции. Компания Moderna привлекла к тестированию 30 тысяч добровольцев.
UfaTime.ru вчера в 16:56
Общество
«Левада-Центр»: 45% россиян поддерживают протесты в Хабаровском крае
Из всех опрошенных, 45% россиян положительно относятся к тем, кто выходит на акции, и только 17% — отрицательно.
FreeNews-Volga 12:38
Путешествия
Авиабилеты в Турцию подорожали почти вдвое по сравнению с 2019 годом
Авиабилеты из Москвы и Петербурга в турецкую Анталью подорожали почти вдвое по сравнению с прошлым годом, следует из данных сервиса "Туту.ру".
Интерфакс 05:25
Политика
В Кремле оценили работу полиции на акциях в Хабаровске
RT на русском 06:26
Транспорт
В московском метро проходят рейды по проверке масочного режима
Рейды по проверке средств индивидуальной защиты продолжают проводиться в общественном транспорте Москвы, если пассажир после обращения контролера надевает маску и перчатки, его не оштрафуют, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок".
РИА Новости 11:40
Политика
Абхазия продлила ограничения на въезд из России из-за коронавируса
Власти Абхазии до 4 августа продлили ограничения на пересечение абхазско-российской границы, введенные из-за пандемии, следует из распоряжения президента республики Аслана Бжании.
РБК 13:23
Шоу-бизнес
Кристина Асмус показала видео первого «оргазма» после развода с мужем
Асмус разместила ролик, который иронично назвала "После развода оргазм только такой".
iReactor 11:13
Общество
Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября
У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
РИА Новости вчера в 13:59