Политика

RT на русскомRT на русскомЧемезов сообщил о проработке поставки Турции второй партии С-400

Россия прорабатывает возможность поставки второй партии систем противовоздушной обороны С-400 Турции, сообщил глава «Ростеха» Сергей Чемезов на встрече с российским президентом Владимиром Путиным.
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Россия прорабатывает поставку Турции второй партии С-400

РИА Новости10:17

Чемезов раскрыл Путину стоимость контракта с Турцией на поставку С-400

РБК09:31

Россия может поставить Турции вторую партию ЗРК С-400

REGNUM07:15

Чемезов сообщил о проработке поставки Турции второй партии С-400

RT на русском07:44

Россия готовит вторую поставку С-400 Турции

Московский Комсомолец07:21

Россия работает над второй поставкой С-400 Турции

Газета.Ru07:15

Россия рассказала о масштабном контракте с Турцией

Lenta.ru08:59
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 13:27, Ашберн
Экономика

Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег

Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости 12:32
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Общество

В Атлантическом Совете пройдет западный балканский саммит

Онлайн-саммит политических лидеров из Албании, Боснии и Герцеговины, Косово, Черногории, Северной Македонии и Сербии будет организован в конце этой недели, для содействия региональной экономической интеграции, чтобы помочь Западным Балканам оправиться от пандемии коронавируса, заявил Атлантический Совет, 27 июля сообщает N1.
ИА Красная Весна вчера в 21:49
Кино

Фильм Кончаловского включили в программу Венецианского кинофестиваля

Новый фильм российского режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» вошел в основную программу 77-го Венецианского кинофестиваля.
Ведомости 09:26
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Футбол

Пресс-атташе «Спартака» Лисин покинул клуб. Его сменил Кулемин

На должности директора департамента по связям с общественностью «Спартака» Лисин сменил Леонида Трахтенберга, покинувшего ее весной 2019 года.
Бомбардир.ру 10:49
Энергетика

Эксперт оценил ситуацию на нефтяном рынке

Кандидат экономических наук, член Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров оценил ситуацию на нефтяном рынке.
RT на русском 13:00
Происшествия

В Москве мужчина в ходе конфликта ранил пассажира автобуса

На юго-западе Москвы между пассажирами автобуса произошёл конфликт, в результате которого мужчина нанёс оппоненту ножевое ранение.
RT на русском 10:38
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Общество

В Ноябрьске четыре выпускника школ сдали ЕГЭ по химии на 100 баллов

Московский Комсомолец Ямал 09:50
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Общество

Госдума одобрила продление детской выплаты 10000 руб. от ПФР на август

Государственная Дума одобрила продление денежной выплаты в размере 10 тысяч рублей от ПФР на август.
Evo-rus.com 03:14
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Кино

Кинотеатры в России откроются с десятью премьерными фильмами

Mockva.ru 12:20
Происшествия

В Петербурге после столкновения сошли с рельсов два товарных поезда

В результате возле железнодорожной станции «Купчинская» с рельсов сошли два электровоза и один пустой вагон.
Коммерсантъ 09:18
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Армия и оружие

Минобороны ответило на претензии Финляндии к пролету российских Су-27

Ранее в Минобороны Финляндии заподозрили, что два российских Су-27 нарушили воздушное пространство страны.
РИА Новости 11:50
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Финансы

РБК сообщил об оттоке валютных вкладов из российских банков

Отток средств с депозитов в девяти системно значимых банках в марте составил $3,8 млрд, в апреле – $1,1 млрд из десяти кредитных организаций, в мае – $505 млн из семи, пишет издание.
Ведомости 05:39
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Политика

Песков заявил, что в Кремле не знали о коронавирусе у Лукашенко

РЕН ТВ 11:54
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Общество

Роспотребнадзор занялся проверкой морской воды в Крыму на коронавирус

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская сообщила о том, что вода на пляжах и в бассейнах Крыма проходит проверку на наличие возбудителя COVID-19.
VSE42.RU 10:18
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Происшествия

Глава ветслужбы Ивановской области задержан по подозрению в коррупции

По данным следствия, в начале 2020 года подозреваемые, действуя по предварительному сговору, получили взятку за оказание общего покровительства от руководителя одного из предприятий Ивановской области, работающего в сфере переработки и производства продуктов питания.
Российская газета 12:55
Хоккей

Гулявцев покинул пост главного тренера «Амура»

Главный тренер хоккейного клуба «Амур» Александр Гулявцев оставил команду.
CT news 06:48
Общество

Билл Гейтс раскритиковал способ выявления коронавируса

Основатель Microsoft и сопредседатель благотворительного фонда Билл Гейтс раскритиковал способ выявления коронавируса в США.
Lenta.ru 11:55
2
Происшествия

Защита Ефремова попросила суд перенести сроки слушания по делу

Защита актера Михаила Ефремова, попавшего в ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, направила в суд ходатайство о переносе предварительного слушания его дела на срок после 5 августа.
РБК вчера в 07:37
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Гаджеты

Qualcomm представила новую быструю зарядку Quick Charge 5

Новая быстрая зарядка получила название Quick Charge 5, а впервые ее реализуют в смартфоне от компании Xiaomi.
Astera 09:39
4
Армия и оружие

Пентагон назвал учения Ирана с макетом авианосца США безрассудными

Учения Ирана с использованием макета авианосца США являются безответственными и безрассудными, хотя они и не повлияли на судоходство в Ормузском проливе, заявила РИА Новости официальный представитель 5-го флота США Ребекка Ребарич.
РИА Новости 11:44
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Кино

Netflix снимет спин-офф сериала «Ведьмак»

Компания Netflix выпустит спин-офф сериала «Ведьмак», действие которого развернётся за 1200 лет до событий оригинального проекта.
RT на русском 07:59
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Хоккей

Экс-форвард московского «Динамо» Индрашис вернулся в рижское «Динамо»

Рижское «Динамо» на официальном сайте клуба объявило о заключении контракта с нападающим Миксом Индрашисом.
Чемпионат 06:18
Общество

В США началась третья фаза испытаний вакцины от коронавируса

В США началась третья фаза испытаний вакцины от коронавирусной инфекции. Компания Moderna привлекла к тестированию 30 тысяч добровольцев.
UfaTime.ru вчера в 16:56
36
Общество

«Левада-Центр»: 45% россиян поддерживают протесты в Хабаровском крае

Из всех опрошенных, 45% россиян положительно относятся к тем, кто выходит на акции, и только 17% — отрицательно.
FreeNews-Volga 12:38
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Путешествия

Авиабилеты в Турцию подорожали почти вдвое по сравнению с 2019 годом

Авиабилеты из Москвы и Петербурга в турецкую Анталью подорожали почти вдвое по сравнению с прошлым годом, следует из данных сервиса "Туту.ру".
Интерфакс 05:25
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Политика

В Кремле оценили работу полиции на акциях в Хабаровске

RT на русском 06:26
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Транспорт

В московском метро проходят рейды по проверке масочного режима

Рейды по проверке средств индивидуальной защиты продолжают проводиться в общественном транспорте Москвы, если пассажир после обращения контролера надевает маску и перчатки, его не оштрафуют, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок".
РИА Новости 11:40
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Политика

Абхазия продлила ограничения на въезд из России из-за коронавируса

Власти Абхазии до 4 августа продлили ограничения на пересечение абхазско-российской границы, введенные из-за пандемии, следует из распоряжения президента республики Аслана Бжании.
РБК 13:23
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Шоу-бизнес

Кристина Асмус показала видео первого «оргазма» после развода с мужем

Асмус разместила ролик, который иронично назвала "После развода оргазм только такой".
iReactor 11:13
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Общество

Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября

У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
РИА Новости вчера в 13:59
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Сергей Викторович Чемезов
Российский политик, экономист. Генеральный директор корпорации «Ростех», председатель общественной организации «Союз машиностроителей России», генерал-полковник. Член бюро Высшего совета партии «Единая Россия». Герой Российской Федерации, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».
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