Политика

RT на русскомRT на русскомЧемезов сообщил о проработке поставки Турции второй партии С-400

Россия прорабатывает возможность поставки второй партии систем противовоздушной обороны С-400 Турции, сообщил глава «Ростеха» Сергей Чемезов на встрече с российским президентом Владимиром Путиным.
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Россия прорабатывает поставку Турции второй партии С-400

РИА Новости10:17

Чемезов раскрыл Путину стоимость контракта с Турцией на поставку С-400

РБК09:31

Россия работает над второй поставкой С-400 Турции

Газета.Ru07:15

Чемезов сообщил о проработке поставки Турции второй партии С-400

RT на русском07:44

Россия готовит вторую поставку С-400 Турции

Московский Комсомолец07:21

Россия рассказала о масштабном контракте с Турцией

Lenta.ru08:59

Россия может поставить Турции вторую партию ЗРК С-400

REGNUM07:15
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 12:00, Ашберн
Экономика

Минфин прокомментировал поправки о передаче конфискованных денег в ПФР

Ранее, во вторник, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
Известия 06:39
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Общество

Покинувший Black Star Тимати зарегистрировал новую компанию

Покинувший лейбл Black Star рэпер Тимати зарегистрировал новую компанию «Ракета».
Lenta.ru 07:54
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Происшествия

Двое пострадали при столкновении грузовых поездов в Петербурге

На юге Петербурга при столкновении грузовых электровозов пострадали два человека, сообщили ТАСС в пресс-службе Городской станции скорой медицинской помощи.
Газета.Ru 09:42
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Политика

В Кремле заверили, что Путин от Лукашенко не заразился

BFM.ru 11:24
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Армия и оружие

ПВО Сирии сбили беспилотник Израиля

Военное дело 05:29
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Экономика

Правительство России одобрило допэмиссию акций «Аэрофлота»

Правительство России одобрило дополнительный выпуск акций «Аэрофлота» с условием сохранения доли государства в авиакомпании не ниже 51,17%.
Известия 06:25
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Общество

В Минобрнауки назвали минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы

Обнародован проект приказа об установлении минимальных баллов, которые необходимы для поступления в подведомственные образовательные учреждения в 2021-22 учебном году.
Вести.Ru 11:08
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Политика

Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации в Донбассе

Президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, сообщили в Кремле. Разговор состоялся по инициативе Киева.
РИА Новости 26 июля в 13:46
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Финансы

Курс евро достиг 85 рублей впервые со 2 апреля

Курс европейской валюты достиг 85 рублей в ходе торгов на Московской бирже. Это произошло впервые со 2 апреля.
BFM.ru 08:49
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Общество

Задержанных в Минске журналистов отпустили из милиции

Все задержанные у здания КГБ Белоруссии в Минске журналисты отпущены из милиции, сообщила РИА Новости во вторник официальный представитель ГУВД Минского горисполкома Наталья Ганусевич.
РИА Новости 10:03
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Футбол

Тренер «Чертаново» Осинькин возглавил «Крылья Советов»

Коммерсантъ 04:10
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Кино

Александра Бортич и Алексей Чадов сыграют в «Игру на выживание» на ТНТ

Премьера сериала "Игра не выживание" состоится в ближайшее время на ТНТ и видеоплатформе Premier.
ИА InterMedia вчера в 11:06
Общество

В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август

Во вторник, 28 июля, стало известно, что власти одобрили продление единовременной выплаты 10 тысяч рублей в августе.
Карелинформ 06:42
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Происшествия

Выпавший из окна в Москве ребенок находится в тяжелом состоянии

РИА Новости 10:50
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Происшествия

Спасатели нашли в Иркутской области пропавший самолет Ан-2

Известия 02:23
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Общество

Глава Минпросвещения назвал формат школьного обучения с 1 сентября

РБК вчера в 07:47
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Общество

Гейб Ньюэлл считает, что Xbox Series X лучше PS5

Глава Valve Гейб Ньюэлл поделился мнением о PlayStation 5 и Xbox Series X на телешоу в Новой Зеландии.
Cyber.sports.ru 08:12
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Армия и оружие

МИД РФ ответил на претензии ВМС США по ледоколу «Иван Папанин»

Газета.Ru 06:36
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Энергетика

Мировые цены на нефть показали снижение в ходе торгов 27 июля

Мировые цены на нефть показали снижение в ходе торгов, сообщил сайт RT.
Телеканал 360° вчера в 07:05
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Шоу-бизнес

Лариса Гузеева в 61 год станет ведущей «Дома-2»

Лариса Гузеева станет ведущей телепроекта «Дом-2» на ТНТ, передаёт osnmedia.ru.Гузеева появится в эфире 1 сентября.
Вестник вчера в 13:10
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Происшествия

ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Москве

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили теракт, планировавшийся в людном месте Москвы.
Газета.Ru вчера в 12:07
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Экономика

Сбербанк: восстановление потребительского спроса в России затухает

Напомним, 23 июля аналитики Сбербанка сообщили о выходе потребительского спроса в России на плато.
Коммерсантъ 08:53
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Происшествия

Защита Ефремова попросила суд перенести сроки слушания по делу

Защита актера Михаила Ефремова, попавшего в ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, направила в суд ходатайство о переносе предварительного слушания его дела на срок после 5 августа.
РБК вчера в 07:37
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Экономика

Кабмин предложил уточнить процедуру применения санкций

Правительство внесло в Госдуму законопроект, в котором предлагается скорректировать процедуру применения Россией экономических санкций.
Российская газета 06:26
Экономика

В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий

Реальные пенсии неработающим пенсионерам в России вырастут до 2024 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
Газета.Ru 02:21
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Кино

HBO собирается снять сериал про поиск вакцины от коронавируса

Телекомпания HBO собирается снять сериал о поиске вакцины от коронавируса. Об этом сообщает издание Deadline.
Playboyrussia.com 08:45
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Происшествия

Генпрокуратура потребовала изъять имущество Арашукова и его семьи

Ведомости 07:56
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Политика

Строительство «Северного потока-2» приостановлено из-за нереста трески

Строительство «Северного потока-2» не ведется из-за нереста трески, сообщили немецкие СМИ.
Коммерсантъ 25 июля в 14:09
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Футбол

РПЛ представила календарь на новый сезон

Российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала календарь на сезон-2020/21. Календарь опубликован на сайте лиги.
RT на русском 10:05
Наука

Предок коронавируса появился на Земле 70 лет назад

Вести.Ru 10:49
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