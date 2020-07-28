Госдума обсудит ратификацию соглашения о торговле стран ЕАЭС и Сербии

Москва, 28 июля 2020, 13:25 — REGNUM Правительство РФ внесло на ратификацию в Госдуму соглашение о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и его государствами-членами, с одной стороны, и Республикой Сербией, с другой стороны, передает корреспондент ИА REGNUM 28 июля.