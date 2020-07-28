Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
RT на русском
RT на русском

Чемезов сообщил о проработке поставки Турции второй партии С-400

Россия прорабатывает возможность поставки второй партии систем противовоздушной обороны С-400 Турции, сообщил глава «Ростеха» Сергей Чемезов на встрече с российским президентом Владимиром Путиным.В источнике
Подробнее о событии
РИА Новости

Россия прорабатывает поставку Турции второй партии С-400

РИА Новости10:17
РБК

Чемезов раскрыл Путину стоимость контракта с Турцией на поставку С-400

РБК09:31
Lenta.ru

Россия рассказала о масштабном контракте с Турцией

Lenta.ru08:59
RT на русском

Чемезов сообщил о проработке поставки Турции второй партии С-400

RT на русском07:44
Московский Комсомолец

Россия готовит вторую поставку С-400 Турции

Московский Комсомолец07:21
Газета.Ru

Россия работает над второй поставкой С-400 Турции

Газета.Ru07:15
REGNUM

Россия может поставить Турции вторую партию ЗРК С-400

REGNUM07:15
Реклама
Реклама

Госдума обсудит ратификацию соглашения о торговле стран ЕАЭС и Сербии

Москва, 28 июля 2020, 13:25 — REGNUM Правительство РФ внесло на ратификацию в Госдуму соглашение о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и его государствами-членами, с одной стороны, и Республикой Сербией, с другой стороны, передает корреспондент ИА REGNUM 28 июля.
REGNUM06:25
Реклама
Реклама
Реклама