Чемезов сообщил о проработке поставки Турции второй партии С-400
Смотрите также
СК предъявил новое обвинение осужденному за коррупцию экс-главе Коми
Шепелев скрывает сына Жанны Фриске от СМИ и ее семьи
В Петербурге после столкновения сошли с рельсов два товарных поезда
В ВОЗ сообщили об усилении пандемии Covid-19 в мире
Родченков потребовал отстранить Россию от ОИ в Токио
«Зенит» объявил о покупке защитника «Ливерпуля» Ловрена
МИД РФ ответил на претензии ВМС США по ледоколу «Иван Папанин»
Кристина Асмус анонсировала премьеру фильма со своей «обнаженкой»
Белорусская милиция задержала фотокорреспондента ТАСС в Минске
Минфин прокомментировал поправки о передаче конфискованных денег в ПФР
РБК сообщил о скором возобновлении авиасообщения с двумя странами
В Петербурге после столкновения сошли с рельсов два товарных поезда
Белорусская милиция задержала фотокорреспондента ТАСС в Минске
Пашинян ответил на пост Симоньян с критикой армянских властей
Курс евро достиг 85 рублей впервые со 2 апреля
МТС получил первую лицензию на 5G в России
Обвиняемый в госизмене Иван Сафронов отказался от сделки со следствием
Кучма ушел из контактной группы по Донбассу
Чемезов сообщил о проработке поставки Турции второй партии С-400
В Хабаровске водителя «фургаломобиля» арестовали на восемь суток
СК предъявил новое обвинение осужденному за коррупцию экс-главе Коми
Генпрокуратура потребовала изъять имущество Арашукова и его семьи
Россия прорабатывает возможность поставки второй партии систем противовоздушной обороны С-400 Турции, сообщил глава «Ростеха» Сергей Чемезов на встрече с российским президентом Владимиром Путиным.В источнике
Подробнее о событии