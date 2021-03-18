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РИА Новости
РИА Новости

Чемезов возглавит Объединенную авиастроительную компанию

Как уточнило агентство, глава "Ростеха" Сергей Чемезов намерен возглавить совет директоров ОАК для контроля преобразований. В октябре 2018 года Владимир Путин подписал указ о передаче "Ростеху" 92,31% акций ОАК, процесс завершился в марте 2020-го.В источнике
С чего всё началось

«Ростех» ликвидирует юрлица «МиГа» и «Сухого»

Какие изменения ожидают ОАК В 2021 году компании "Сухой" и "МиГ" перестанут существовать как самостоятельные юрлица, они вместе с Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК), в которую они входят, станут единым юрлицом под названием Корпоративный центр самолетостроения, который расположится в Москве.
РБК00:00

Подробнее о событии

Эксперт прокомментировал планы структурной реформы ОАК

RT на русском08:00

Ростех объединит компании «Сухой» и «МиГ» в единый корпоративный центр самолетостроения

ТАСС03:42

«Ростех» намерен оставить «Сухой» и МиГ без отдельных юрлиц

Коммерсантъ00:51

Чемезов возглавит Объединенную авиастроительную компанию

РИА Новости02:38

«Сухой» и «МиГ» прекращают самостоятельное существование

Вести.Ru02:29

Чемезов объяснил смысл объединения компаний «МиГ» и «Сухой»

РБК03:57

«Ростех» объединит «Сухой» и «МиГ»

Интерфакс02:51

Российские корпорации «Сухой» и «МиГ» прекратят существование

РК-Ньюс03:18
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Замминистра Чигирева назначена главврачом Городской поликлиники №1 имени С.М.Кирова

Инна Чигирева работает в отрасли здравоохранения 21 год, имеет высшие квалификационные категории по специальности «Онкология» и «Организация здравоохранения и общественное здоровье».
Ulpressa07:28