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РИА Новости
РИА Новости

Чемезов возглавит совет директоров Объединенной авиастроительной компании

Как уточнило агентство, глава "Ростеха" Сергей Чемезов намерен возглавить совет директоров ОАК для контроля преобразований. В октябре 2018 года Владимир Путин подписал указ о передаче "Ростеху" 92,31% акций ОАК, процесс завершился в марте 2020-го.В источнике
С чего всё началось

«Ростех» ликвидирует юрлица «МиГа» и «Сухого»

Какие изменения ожидают ОАК В 2021 году компании "Сухой" и "МиГ" перестанут существовать как самостоятельные юрлица, они вместе с Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК), в которую они входят, станут единым юрлицом под названием Корпоративный центр самолетостроения, который расположится в Москве.
РБК00:00

Подробнее о событии

Эксперт объяснил, почему объединение компаний «Сухой» и «МиГ» — верный шаг

Телеканал 360°08:57

Эксперт прокомментировал планы структурной реформы ОАК

RT на русском08:00

Чемезов объяснил смысл объединения компаний «МиГ» и «Сухой»

РБК03:57

Чемезов возглавит совет директоров Объединенной авиастроительной компании

РИА Новости02:38

«Сухой» и «МиГ» прекращают самостоятельное существование

Вести.Ru02:29

«Ростех» объединит «Сухой» и «МиГ»

Интерфакс02:51

«Ростех» намерен оставить «Сухой» и МиГ без отдельных юрлиц

Коммерсантъ00:51

Российские корпорации «Сухой» и «МиГ» прекратят существование

РК-Ньюс03:18
Интересное

Бурение скважин в Азовском море для подачи воды Крыму начнут в апреле

Ранее замминистра жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым Исмет Аблаев сравнил бурение скважин и установку опреснительных установок на полуострове по возможности удовлетворить потребность местных жителей в пресной воде.
Известия10:25

СКР рассмотрит жалобу на песню Манижи для «Евровидения»

Следственный комитет России (СКР) рассмотрит жалобу на песню российской участницы международного музыкального конкурса «Евровидение» Манижи Сангин под названием «Русская женщина», сообщила пресс-служба ведомства.
Коммерсантъ08:58

Путин пожелал Байдену здоровья в ответ на его обвинения

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями общественности Крыма и Севастополя в четверг, 18 марта, ответил на обвинения американского лидера Джо Байдена во вмешательстве в выборы в США, пожелав ему здоровья и вспомнив детскую дразнилку.
Известия07:36

В России приветствовали стремление Украины купить у США истребители F-35

Военный обозреватель Антон Лавров заявил о вероятности приобретения Украиной американских истребителей пятого поколения F-35 Lightning II, которая гипотетически может быть использована в противостоянии на Донбассе.
РИА “Informing”вчера в 15:20