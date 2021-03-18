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РИА Новости
РИА Новости

Чемезов возглавит совет директоров Объединенной авиастроительной компании

Как уточнило агентство, глава "Ростеха" Сергей Чемезов намерен возглавить совет директоров ОАК для контроля преобразований. В октябре 2018 года Владимир Путин подписал указ о передаче "Ростеху" 92,31% акций ОАК, процесс завершился в марте 2020-го.В источнике
С чего всё началось

«Ростех» ликвидирует юрлица «МиГа» и «Сухого»

Какие изменения ожидают ОАК В 2021 году компании "Сухой" и "МиГ" перестанут существовать как самостоятельные юрлица, они вместе с Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК), в которую они входят, станут единым юрлицом под названием Корпоративный центр самолетостроения, который расположится в Москве.
РБК00:00

Подробнее о событии

Чемезов возглавит совет директоров Объединенной авиастроительной компании

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Эксперт прокомментировал планы структурной реформы ОАК

RT на русском08:00

«Ростех» объединит «Сухой» и «МиГ»

Интерфакс02:51

Эксперт объяснил, почему объединение компаний «Сухой» и «МиГ» — верный шаг

Телеканал 360°08:57

«Сухой» и «МиГ» прекращают самостоятельное существование

Вести.Ru02:29

Чемезов объяснил смысл объединения компаний «МиГ» и «Сухой»

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«Ростех» намерен оставить «Сухой» и МиГ без отдельных юрлиц

Коммерсантъ00:51

Российские корпорации «Сухой» и «МиГ» прекратят существование

РК-Ньюс03:18
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Новые электрокары MG Marvel R и MG 5 анонсированы для Европы

Речь идет об электромобилях MG Marvel R и MG 5. Первым для европейского рынка станет среднеразмерный кроссовер MG Marvel R, который дебютировал в Китае в прошлом месяце под названием Roewe Marvel R. В Европе кросс предложат под брендом MG, потому что у SAIC бренд Roewe используется только для домашнего рынка.
Letnews.ru03:11

«Зенит» обыграл ЦСКА в чемпионате России по футболу

Вчерашний футбольный матч между клубами ЦСКА и «Зенит» завершился в пользу последних со счетом 3:2. Футболисты из Петербурга завершили гостевое противостояние, а особо отличился венесуэльский спортсмен, открывший счет на 28-ой минуте.
Молва06:55