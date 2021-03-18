Новые электрокары MG Marvel R и MG 5 анонсированы для Европы

Речь идет об электромобилях MG Marvel R и MG 5. Первым для европейского рынка станет среднеразмерный кроссовер MG Marvel R, который дебютировал в Китае в прошлом месяце под названием Roewe Marvel R. В Европе кросс предложат под брендом MG, потому что у SAIC бренд Roewe используется только для домашнего рынка.