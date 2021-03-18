Чемезов возглавит совет директоров Объединенной авиастроительной компании
Как уточнило агентство, глава "Ростеха" Сергей Чемезов намерен возглавить совет директоров ОАК для контроля преобразований. В октябре 2018 года Владимир Путин подписал указ о передаче "Ростеху" 92,31% акций ОАК, процесс завершился в марте 2020-го.В источнике
С чего всё началось
«Ростех» ликвидирует юрлица «МиГа» и «Сухого»
Какие изменения ожидают ОАК В 2021 году компании "Сухой" и "МиГ" перестанут существовать как самостоятельные юрлица, они вместе с Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК), в которую они входят, станут единым юрлицом под названием Корпоративный центр самолетостроения, который расположится в Москве.
РБК00:00