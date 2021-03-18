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Известия

Чемезов возглавит совет директоров Объединенной авиастроительной корпорации

«Для контроля проводимых преобразований глава «Ростеха» Сергей Чемезов намерен лично возглавить Совет директоров ОАК», — отмечается в сообщении.В источнике
С чего всё началось

«Ростех» ликвидирует юрлица «МиГа» и «Сухого»

Для контроля проводимых преобразований Чемезов намерен сам возглавить совет директоров входящей в «Ростех» ОАК. В феврале стало известно, что глава «Ростеха» поручил подготовить план объединения ОАК с конструкторскими бюро и управлением программами.
РБК00:00

Подробнее о событии

Ростех объединит компании «Сухой» и «МиГ» в единый корпоративный центр самолетостроения

ТАСС03:42

Чемезов объяснил смысл объединения компаний «МиГ» и «Сухой»

РБК03:57

Компании «Сухой» и «МиГ» объединят в одно юрлицо

РИА Новости02:38

Чемезов стал председателем совета директоров ОАК вместо Сердюкова

Вести.Ru03:37

Чемезов сменит Сердюкова во главе совета директоров ОАК

Коммерсантъ03:14

Чемезов сменит Сердюкова во главе совета директоров ОАК

Интерфакс03:07

В «Ростехе» подтвердили планы структурной реформы ОАК

RT на русском03:35

Российские корпорации «Сухой» и «МиГ» прекратят существование

РК-Ньюс03:18
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В Челябинске прошла церемония прощания с хоккеистом Файзутдиновым

В Челябинске на ледовой арене «Трактор» имени Валерия Белоусова прошла церемония прощания с 19-летним защитником клуба Молодёжной хоккейной лиги петербургского «Динамо» Тимуром Файзутдиновым.
RT на русском04:41

Силуанов допустил расширение программы льготной ипотеки на семьи с детьми

Министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку в среду, 17 марта, сообщил, что правительство обсуждает дальнейшую судьбу программы льготной ипотеки, а также рассматривает ее пролонгацию и расширение на семьи с детьми.
Известиявчера в 11:10