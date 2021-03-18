Чемезов возглавит совет директоров Объединенной авиастроительной корпорации
«Для контроля проводимых преобразований глава «Ростеха» Сергей Чемезов намерен лично возглавить Совет директоров ОАК», — отмечается в сообщении.В источнике
С чего всё началось
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Для контроля проводимых преобразований Чемезов намерен сам возглавить совет директоров входящей в «Ростех» ОАК. В феврале стало известно, что глава «Ростеха» поручил подготовить план объединения ОАК с конструкторскими бюро и управлением программами.
РБК00:00