Силуанов допустил расширение программы льготной ипотеки на семьи с детьми

Министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку в среду, 17 марта, сообщил, что правительство обсуждает дальнейшую судьбу программы льготной ипотеки, а также рассматривает ее пролонгацию и расширение на семьи с детьми.