Общество

ВедомостиВедомостиЧемезов впервые прокомментировал расследование ФБК о его недвижимости

Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью РБК впервые прокомментировал расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о его недвижимости.
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с чего всё началось

Чемезов заявил о готовности продать оцененную ФБК в ₽5 млрд квартиру

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью РБК, публикация которого запланирована на понедельник, впервые прокомментировал расследование ФБК Алексея Навального о его недвижимости.
РБК04:00

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Чемезов заявил о готовности продать оцененную ФБК в ₽5 млрд квартиру

РБК04:00

Чемезов впервые прокомментировал расследование ФБК о его недвижимости

Ведомости05:06

Глава Ростеха Сергей Чемезов подтвердил, что владеет жильем в бывшей гостинице «Москва» рядом с Кремлем

Эхо Москвы06:30

Глава «Ростеха» Чемезов подтвердил, что владеет обнаруженной Навальным квартирой на Охотном ряду

Медиазона04:39

Глава «Ростеха» готов за 5 млрд рублей продать квартиру, о которой узнал Навальный

URA.Ru05:35

Глава Ростеха заявил о готовности продать квартиру в Москве за 5 млрд рублей

Говорит Москва06:27

Глава Ростеха готов продать оценённую ФБК в 5 млрд рублей квартиру

News.ru05:19
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Шоу-бизнес

Стало известно о парезе Заворотнюк

Lenta.ru 04:12
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк сделает заявление о своём состоянии здоровья

Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов сделал заявление журналистам, что в ближайшее время его подопечная актриса выступит с официальным интервью по поводу своего состояния здоровья.
Регион online вчера в 09:00
Шоу-бизнес

Киркоров и Познер пришли на свадьбу Собчак и Богомолова

Певец Филипп Киркоров и телеведущий Владимир Познер прибыли в числе гостей на свадьбу телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова, сообщает "Московский комсомолец".
Газета.Ru вчера в 12:32
Происшествия

В Крыму нашли бомбу времён войны, висевшую на дереве

REGNUM 06:55
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Роскачество опубликовало новый рейтинг смартфонов

Роскачество совместно с ICRT протестировало смартфоны и составило рейтинг телефонов на сентябрь 2019 года.
МонаВиста 08:15
Гаджеты

Xiaomi тизером анонсировала новые телевизоры

Сегодня Xiaomi тизером анонсировала новые телевизоры, которые получат разные диагонали.
Газета DAILY 07:08
Общество

В ПФР рассказали, в каких случаях могут уменьшить пенсию

В ПФР рассказали, в каких случаях пенсионные выплаты могут прийти в меньших, чем обычно, размерах. Об этом пишет "Российская газета".
РИА Новости 04:56
Кино

Джеймс Ганн объявил актерский состав нового «Отряда самоубийц»

В "Отряде самоубийц" Дэвида Эйра в состав команды вошли Дэдшот, Харли Квинн, Капитан Бумеранг, Убийца Крок и Дьябло.
КиноПоиск 01:59
Спорт

Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника

На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия вчера в 05:33
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом под Ярославлем возросло до 25

Число пострадавших в результате столкновения пассажирского автобуса с грузовиком в Ярославской области возросло до 25 человек, среди которых есть ребёнок.
RT на русском 06:53
Культура

На Первом канале стартует 2-й сезон шоу «Голос 60+»

Вокруг ТВ 12 сентября в 09:56
Армия и оружие

Путин рассказал о важности службы в армии мужчин с Кавказа

REGNUM 12 сентября в 08:54
Культура

Песни Queen и Nirvana вошли в «Культурный норматив школьника»

МИР 24 вчера в 11:14
Футбол

Жена игрока «Лацио» исполнила танец, чтобы оторвать мужа от приставки

Жена нападающего "Лацио" Чиры Иммобиле придумала оригинальный способ, чтобы отвлечь мужа от игровой приставки.
Российская газета 02:15
Политика

Россия не заинтересована в том, чтобы украинцы зимой остались без газа

Информация о подготовке запасов газа не соответствует действительности, и если транзит будет прекращен, а страны ЕС не окажут Украине помощь, то целый ряд крупных городов останутся без газоснабжения, отметил также Журавко.
REGNUM вчера в 04:26
Космос

Роскосмос создаст двигатель для космического ядерного буксира

В 2020 году Роскосмос планирует испытания макета двигателя для космического ядерного буксира.
Российская газета 08:01
Гаджеты

Названы любимые категории порно среди обладателей iPhone и Android

Lenta.ru вчера в 10:52
Экономика

Голикова сообщила об увеличении размера маткапитала в 2020 году

Российский вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что размер маткапитала в 2020 году увеличится на 3,8% и составит 466 тыс. рублей.
Известия вчера в 06:32
Космос

Первую межзвездную комету впервые сфотографировали в цвете

Астрономы обсерватории Gemini впревые сделали цветной снимок межзвездной кометы C/2019 Q4 (Borisov), которую 30 августа открыл крымский астроном Геннадий Борисов.
Газета.Ru 06:52
Футбол

Судейский комитет РФС будет ходатайствовать о включении Пустовойтовой в арбитры ПФЛ

Председатель судейского комитета РФС Николай Левников сообщил корреспонденту «РБ-Спорт» о намерении ходатайствовать на исполкоме РФС о включении Анастасии Пустовойтовой в список главных арбитров матчей ПФЛ.
Bookmaker-ratings.ru 07:55
Политика

«Пропавший» депутат Мосгордумы Соловьев объяснил свое исчезновение

Только что избранный депутатом Мосгордумы справедливоросс Александр Соловьев, в существовании которого усомнился основатель ФБК Алексей Навальный, рассказал РБК о своей кампании.
РБК 03:01
Религия

«Русский экзархат» в Европе присоединился к РПЦ

Священный синод РПЦ принял главу "Русского экзархата" в Европе архиепископа Иоанна и всех клириков под его руководством и приходы в юрисдикцию Московского патриархата.
РИА Новости 08:27
Фигурное катание

Евгения Медведева чисто исполнила программу на турнире Autumn Classic

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева чисто исполнила короткую программу на турнире Autumn Classic, который проходит в канадском Оквилле.
МК-Спорт 12 сентября в 17:14
Энергетика

«Газпром» снизил поставки по Opal

Ранее Суд ЕС по иску Польши отменил решение Еврокомиссии, по которому "Газпром" мог полностью использовать мощности газопровода Opal, принимающего газ "Северного потока".
Газета.Ru 03:15
Армия и оружие

Первые два российских вертолетоносца заложат в 2020 году в Крыму

Первые два российских универсальных десантных корабля (УДК) планируют заложить уже в 2020 году.
Дни24 11 сентября в 03:06
Политика

Премьер Украины хочет соединить Балтийское и Черное моря водным путем

Киев планирует соединить Балтийское и Черное моря водным путем, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
РИА Новости 04:33
Авто

В России предложили ввести обязательную сертификацию автосервисов

Российская Ассоциация автодилеров (РоАД) планирует направить в правительство предложение об обязательной сертификации автомобильных сервисов.
МонаВиста 08:19
Культура

Ксения Собчак станет новой ведущей программы «Пусть говорят»

Эпатажная экс-звезда телеканала «ТНТ», общественный деятель и светская дама Ксения Собчак станет новой ведущей известнейшей телепередачи «Пусть говорят».
Дни24 вчера в 08:16
Наука

Ученые выяснили, почему комодские драконы выжили

Ученые объяснили, как уникальным комодским драконам удалось выжить.
МедиаПоток вчера в 12:45
Происшествия

Число жертв наводнений в Испании увеличилось до пяти человек

Число жертв наводнений на юго-востоке Испании увеличилось до пяти человек, сообщает газета La Vanguardia со ссылкой на источники в Гражданской Гвардии.
РИА Новости вчера в 15:43
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Сергей Викторович Чемезов
Российский политик, экономист. Генеральный директор корпорации «Ростех», председатель общественной организации «Союз машиностроителей России», генерал-полковник. Член бюро Высшего совета партии «Единая Россия». Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».
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Алексей Навальный
Российский политик
Российский политик, юрист и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России. Позиционирует себя в качестве главного оппонента руководству России во главе с Владимиром Путиным. Создатель «Фонда борьбы с коррупцией», объединяющего дочерние проекты, направленные, как декларируется их создателями, против коррупции и государственной пропаганды: «РосПил», «РосЯма», «РосВыборы», «Добрая машина правды», «РосЖКХ».
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