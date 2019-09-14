Общество
ВедомостиЧемезов впервые прокомментировал расследование ФБК о его недвижимости
Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью РБК впервые прокомментировал расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о его недвижимости.
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Глава «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью РБК, публикация которого запланирована на понедельник, впервые прокомментировал расследование ФБК Алексея Навального о его недвижимости.РБК04:00
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Жена нападающего "Лацио" Чиры Иммобиле придумала оригинальный способ, чтобы отвлечь мужа от игровой приставки.
Российская газета 02:15
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Информация о подготовке запасов газа не соответствует действительности, и если транзит будет прекращен, а страны ЕС не окажут Украине помощь, то целый ряд крупных городов останутся без газоснабжения, отметил также Журавко.
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Роскосмос создаст двигатель для космического ядерного буксира
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Lenta.ru вчера в 10:52
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Космос
Первую межзвездную комету впервые сфотографировали в цвете
Астрономы обсерватории Gemini впревые сделали цветной снимок межзвездной кометы C/2019 Q4 (Borisov), которую 30 августа открыл крымский астроном Геннадий Борисов.
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Только что избранный депутатом Мосгордумы справедливоросс Александр Соловьев, в существовании которого усомнился основатель ФБК Алексей Навальный, рассказал РБК о своей кампании.
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РИА Новости 08:27
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Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева чисто исполнила короткую программу на турнире Autumn Classic, который проходит в канадском Оквилле.
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Армия и оружие
Первые два российских вертолетоносца заложат в 2020 году в Крыму
Первые два российских универсальных десантных корабля (УДК) планируют заложить уже в 2020 году.
Дни24 11 сентября в 03:06
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В России предложили ввести обязательную сертификацию автосервисов
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МонаВиста 08:19
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Эпатажная экс-звезда телеканала «ТНТ», общественный деятель и светская дама Ксения Собчак станет новой ведущей известнейшей телепередачи «Пусть говорят».
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Ученые выяснили, почему комодские драконы выжили
Ученые объяснили, как уникальным комодским драконам удалось выжить.
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Число жертв наводнений на юго-востоке Испании увеличилось до пяти человек, сообщает газета La Vanguardia со ссылкой на источники в Гражданской Гвардии.
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