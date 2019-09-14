Глава «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью РБК, публикация которого запланирована на понедельник, впервые прокомментировал расследование ФБК Алексея Навального о его недвижимости.

с чего всё началось

Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью РБК впервые прокомментировал расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о его недвижимости.

Чемезов впервые прокомментировал расследование ФБК о его недвижимости

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк сделает заявление о своём состоянии здоровья Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов сделал заявление журналистам, что в ближайшее время его подопечная актриса выступит с официальным интервью по поводу своего состояния здоровья.

Шоу-бизнес Киркоров и Познер пришли на свадьбу Собчак и Богомолова Певец Филипп Киркоров и телеведущий Владимир Познер прибыли в числе гостей на свадьбу телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова, сообщает "Московский комсомолец".

Гаджеты Роскачество опубликовало новый рейтинг смартфонов Роскачество совместно с ICRT протестировало смартфоны и составило рейтинг телефонов на сентябрь 2019 года.

Гаджеты Xiaomi тизером анонсировала новые телевизоры Сегодня Xiaomi тизером анонсировала новые телевизоры, которые получат разные диагонали.

Общество В ПФР рассказали, в каких случаях могут уменьшить пенсию В ПФР рассказали, в каких случаях пенсионные выплаты могут прийти в меньших, чем обычно, размерах. Об этом пишет "Российская газета".

Кино Джеймс Ганн объявил актерский состав нового «Отряда самоубийц» В "Отряде самоубийц" Дэвида Эйра в состав команды вошли Дэдшот, Харли Квинн, Капитан Бумеранг, Убийца Крок и Дьябло.

Спорт Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.

Происшествия Число пострадавших в ДТП с автобусом под Ярославлем возросло до 25 Число пострадавших в результате столкновения пассажирского автобуса с грузовиком в Ярославской области возросло до 25 человек, среди которых есть ребёнок.

Политика Россия не заинтересована в том, чтобы украинцы зимой остались без газа Информация о подготовке запасов газа не соответствует действительности, и если транзит будет прекращен, а страны ЕС не окажут Украине помощь, то целый ряд крупных городов останутся без газоснабжения, отметил также Журавко.

Космос Роскосмос создаст двигатель для космического ядерного буксира В 2020 году Роскосмос планирует испытания макета двигателя для космического ядерного буксира.

Экономика Голикова сообщила об увеличении размера маткапитала в 2020 году Российский вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что размер маткапитала в 2020 году увеличится на 3,8% и составит 466 тыс. рублей.

Космос Первую межзвездную комету впервые сфотографировали в цвете Астрономы обсерватории Gemini впревые сделали цветной снимок межзвездной кометы C/2019 Q4 (Borisov), которую 30 августа открыл крымский астроном Геннадий Борисов.

Футбол Судейский комитет РФС будет ходатайствовать о включении Пустовойтовой в арбитры ПФЛ Председатель судейского комитета РФС Николай Левников сообщил корреспонденту «РБ-Спорт» о намерении ходатайствовать на исполкоме РФС о включении Анастасии Пустовойтовой в список главных арбитров матчей ПФЛ.

Политика «Пропавший» депутат Мосгордумы Соловьев объяснил свое исчезновение Только что избранный депутатом Мосгордумы справедливоросс Александр Соловьев, в существовании которого усомнился основатель ФБК Алексей Навальный, рассказал РБК о своей кампании.

Религия «Русский экзархат» в Европе присоединился к РПЦ Священный синод РПЦ принял главу "Русского экзархата" в Европе архиепископа Иоанна и всех клириков под его руководством и приходы в юрисдикцию Московского патриархата.

Фигурное катание Евгения Медведева чисто исполнила программу на турнире Autumn Classic Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева чисто исполнила короткую программу на турнире Autumn Classic, который проходит в канадском Оквилле.

Энергетика «Газпром» снизил поставки по Opal Ранее Суд ЕС по иску Польши отменил решение Еврокомиссии, по которому "Газпром" мог полностью использовать мощности газопровода Opal, принимающего газ "Северного потока".

Политика Премьер Украины хочет соединить Балтийское и Черное моря водным путем Киев планирует соединить Балтийское и Черное моря водным путем, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Авто В России предложили ввести обязательную сертификацию автосервисов Российская Ассоциация автодилеров (РоАД) планирует направить в правительство предложение об обязательной сертификации автомобильных сервисов.

Культура Ксения Собчак станет новой ведущей программы «Пусть говорят» Эпатажная экс-звезда телеканала «ТНТ», общественный деятель и светская дама Ксения Собчак станет новой ведущей известнейшей телепередачи «Пусть говорят».