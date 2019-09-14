Экономика

ВедомостиВедомостиЧемезов впервые прокомментировал расследование ФБК о его недвижимости

Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью РБК впервые прокомментировал расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о его недвижимости.
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с чего всё началось

Чемезов заявил о готовности продать оцененную ФБК в ₽5 млрд квартиру

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью РБК, публикация которого запланирована на понедельник, впервые прокомментировал расследование ФБК Алексея Навального о его недвижимости.
РБК04:00

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Чемезов заявил о готовности продать оцененную ФБК в ₽5 млрд квартиру

РБК04:00

Чемезов впервые прокомментировал расследование ФБК о его недвижимости

Ведомости05:06

Глава Ростеха Сергей Чемезов спустя полгода прокомментировал расследование Алексея Навального о его недвижимости

Эхо Москвы05:31

Глава «Ростеха» готов за 5 млрд рублей продать квартиру, о которой узнал Навальный

URA.Ru05:35

Глава «Ростеха» Чемезов подтвердил, что владеет обнаруженной Навальным квартирой на Охотном ряду

Медиазона04:39

Глава Ростеха готов продать оценённую ФБК в 5 млрд рублей квартиру

News.ru05:19

Чемезов впервые ответил на расследование ФБК о его квартире за 5 млрд рублей: «Сумасшедшие деньги!»

БИЗНЕС Online04:15
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 05:46, Вашингтон
Происшествия

Михаэль Шумахер очнулся после пяти лет комы

Общественное телевидение России 11 сентября в 07:07
Происшествия

В Ярославской области семь человек погибли в ДТП с автобусом

"По предварительным данным, во время ДТП семь человек погибли, травмирован один ребенок, 20 пострадавших", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ярославской области.
Интерфакс 05:34
Шоу-бизнес

Ксения Собчак забыла отклеить ценник с одной из свадебных туфель

Гости свадьбы телеведущей Ксении Собчак и режиссера театра и кино Константина Богомолова заметили, что невеста забыла отклеить ценник с одной из своих туфель, передает РЕН ТВ.
Вечерняя Москва 03:20
Происшествия

Пожар произошел на одном из крупнейших в мире НПЗ в Саудовской Аравии

Сама компания Saudi Aramco называет свой НПЗ крупнейшим в мире. Завод может перерабатывать до 7 млн баррелей в день.
Интерфакс 00:20
Шоу-бизнес

Врачи отказались отрезать «руки-базуки»

Врачи не берутся за операцию по удалению воспаленных мышц прославившегося «руками-базуками» россиянина Кирилла Терешина.
Lenta.ru 12 сентября в 12:46
Здоровье

Названы шесть привычек, которые помогут быстро сжечь жир

Зарубежные специалисты рассказали, что заставить организм после 40 лет не откладывать жир, а использовать его в качестве источника энергии, помогут несколько простых правил, которые рекомендуется ввести в привычку.
Российская газета 01:51
Политика

Премьер Украины хочет соединить Балтийское и Черное моря водным путем

Киев планирует соединить Балтийское и Черное моря водным путем, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
РИА Новости 04:33
Экономика

Средний размер пенсии в 2020 году составит 15 тысяч рублей

К 2020 году средний размер пенсии в России увеличится до 15 тыс. рублей, а для не работающих по старости — до 16,4 тыс. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
RT на русском вчера в 11:16
Происшествия

Двое детей погибли при пожаре в Свердловской области

ТАСС 01:25
Общество

Росстандарт выявил недолив топлива на каждой пятой АЗС в России

В России 19% автозаправочных станций (АЗС) недоливают топливо, при этом 9% АЗС используют некачественный бензин и дизель, сообщает газета «Известия» со ссылкой на итоги проверки Росстандарта.
RT на русском 12 сентября в 20:37
Происшествия

Началась эвакуация понтонов после ЧП на полигоне под Северодвинском

ТАСС вчера в 10:41
Футбол

Слуцкий считает, что лидерство «Витесса» в чемпионате ничего не значит

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий не придает значения лидерству команды в чемпионате Голландии.
Спорт-Экспресс вчера в 08:40
Гаджеты

Realme представит два смартфона с 64-мегапиксельной основной камерой

UfaTime.ru 12 сентября в 10:25
Интернет

Mail.Ru Group запустил свой корпоративный мессенджер

Mail.Ru Group запустил новый мессенджер для корпоративного использования под названием Myteam.
TelecomDaily 12 сентября в 08:08
Происшествия

Рабочий погиб на строительстве железнодорожного подхода к Крымскому мосту

Рабочий погиб на площадке строительства железнодорожного подхода к Крымскому мосту со стороны Керчи.
ИА Крыминформ 05:05
Кино

HBO посвятит второй приквел «Игры престолов» дому Таргариенов

Канал HBO определился со вторым спин-оффом сериала "Игра престолов" – его посвятят династии Таргариенов, а съемки пилота начнутся в ближайшее время, пишет портал Deadline.
Москва 24 вчера в 06:08
Театры

«Ревизора» со сценой изнасилования показали детям в ТЮЗе Екатеринбурга

Взгляд.ру вчера в 07:19
Шоу-бизнес

У Анастасии Заворотнюк диагностировали рак мозга

Как сообщает "Комсомольская правда" у известной актрисы Анастасии Заворотнюк диагностировали рак мозга.
Prо Город Пенза вчера в 08:20
Футбол

Сборная России узнала своих соперников на ЧМ по пляжному футболу

Metaratings 03:09
Политика

В Кремле отреагировали на обыски у сторонников Навального

В Кремле знают об обысках у сторонников Алексея Навального, однако «не знакомы» с заявлениями самого оппозиционера на этот счет.
Lenta.ru вчера в 06:46
Происшествия

Останки пропавшего 22 года назад мужчины нашли с помощью Google Earth

Останки жителя американского штата Флорида, пропавшего без вести 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth одним из бывших жителей штата, имя которого не называется.
Известия вчера в 14:04
Политика

Правительство не сможет отменить восьмичасовой рабочий день

Речь идет о более чем 220 тысячах потенциально устаревших документах, в том числе о декрете Совета народных комиссаров РСФСР от 1917 года о восьмичасовом рабочем дне.
Газета.Ru вчера в 02:42
Общество

Историк сообщил о подходах к установлению истории рода по фамилии

Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин объяснил, как по фамилии узнать историю своего рода.
РБК 03:40
Политика

Кравчук заявил, что украинцы в 1991 году выступали за союз с Россией

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что в 1991 году в ходе референдума о подтверждении "Акта провозглашения независимости Украины" население страны голосовало за союзное с Россией государство.
РИА Новости вчера в 19:19
Политика

В Кремле следят за ситуацией с госслужащей, оскорбившей жителей Тулуна

REGNUM вчера в 08:07
Шоу-бизнес

Священнослужитель РПЦ заговорил о сносе храма после венчания Собчак

Храм Вознесения Господня у Никитских ворот, в котором венчался Александр Пушкин, теперь будет известен тем, что в нем венчалась телеведущая Ксения Собчак.
Lenta.ru 02:30
Энергетика

«Газпром» снизил поставки газа через Opal

«Газпром» снизил поставки газа через трубопровод Opal из-за ограничения, наложенного Судом Евросоюза.
Известия 03:42
Политика

Зеленский пообещал «много всего» сказать при встрече с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский мог бы «много всего» сказать своему российскому коллеге Владимиру Путину при личной встрече.
РБК 02:33
Здоровье

Кофе и молоко уменьшают риск заболевания онкологией

МедиаПоток вчера в 03:40
Общество

Плавучая АЭС «Академик Ломоносов» пришвартовалась в Певеке на Чукотке

Уникальная плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) "Академик Ломоносов" завершила свой переход из Мурманска на Чукотку и встала к причалу в Певеке, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе правительства Чукотки.
ТАСС 01:20
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Сергей Викторович Чемезов
Российский политик, экономист. Генеральный директор корпорации «Ростех», председатель общественной организации «Союз машиностроителей России», генерал-полковник. Член бюро Высшего совета партии «Единая Россия». Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».
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Алексей Навальный
Российский политик
Российский политик, юрист и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России. Позиционирует себя в качестве главного оппонента руководству России во главе с Владимиром Путиным. Создатель «Фонда борьбы с коррупцией», объединяющего дочерние проекты, направленные, как декларируется их создателями, против коррупции и государственной пропаганды: «РосПил», «РосЯма», «РосВыборы», «Добрая машина правды», «РосЖКХ».
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