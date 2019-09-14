Глава «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью РБК, публикация которого запланирована на понедельник, впервые прокомментировал расследование ФБК Алексея Навального о его недвижимости.

с чего всё началось

Расследование о принадлежащей жене Чемезова квартире в здании гостиницы «Москва» на Охотном ряду рядом с Кремлем и Красной площадью Навальный опубликовал в феврале.

Чемезов заявил о готовности продать оцененную ФБК в ₽5 млрд квартиру

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