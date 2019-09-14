Экономика
РБКЧемезов заявил о готовности продать оцененную ФБК в ₽5 млрд квартиру
Расследование о принадлежащей жене Чемезова квартире в здании гостиницы «Москва» на Охотном ряду рядом с Кремлем и Красной площадью Навальный опубликовал в феврале.
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с чего всё началось
Глава «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью РБК, публикация которого запланирована на понедельник, впервые прокомментировал расследование ФБК Алексея Навального о его недвижимости.РБК04:00
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Политика
Спикером заксобрания Севастополя стал сопредседатель штаба ОНФ
Законодательное собрание Севастополя в субботу на своей первой сессии избрало спикером Владимира Немцева, сопредседателя городского штаба Общероссийского народного фронта.
ТАСС 04:11
Театры
«Ревизора» со сценой изнасилования показали детям в ТЮЗе Екатеринбурга
Взгляд.ру вчера в 07:19
Происшествия
В Ярославской области девять человек погибли в ДТП с автобусом
Семь человек погибли при столкновении автобуса с фурой в Ярославской области, сообщили РИА Новости в региональном минздраве.
РИА Новости 04:33
Шоу-бизнес
У Анастасии Заворотнюк диагностировали опухоль мозга последней стадии
У актрисы Анастасии Заворотнюк, полюбившейся фанатам по роли прекрасной няни Вики, диагностировали опухоль мозга последней, четвертой стадии.
OAnews вчера в 06:20
Энергетика
«Газпром» снизил поставки по Opal
Ранее Суд ЕС по иску Польши отменил решение Еврокомиссии, по которому "Газпром" мог полностью использовать мощности газопровода Opal, принимающего газ "Северного потока".
Газета.Ru 03:15
Экономика
На Украине предупредили о риске уничтожения металлургической отрасли
Президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил о риске уничтожения металлургической отрасли в стране.
РИА Новости вчера в 07:44
Общество
Плавучая АЭС «Академик Ломоносов» пришвартовалась в Певеке на Чукотке
Уникальная плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) "Академик Ломоносов" завершила свой переход из Мурманска на Чукотку и встала к причалу в Певеке, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе правительства Чукотки.
ТАСС 01:20
Происшествия
МАК подготовил промежуточный отчет по ЧП с Airbus A321
Российская газета 01:05
Наука
В Гарварде вручили Шнобелевскую премию
В Гарвардском университете (Массачусетс, США) в 29-й раз вручили Шнобелевскую премию - пародию на Нобелевскую, вручается за самые сомнительные достижения науки.
Накануне.Ru вчера в 00:45
Баскетбол
Месси поздравил сборную Аргентины с выходом в финал чемпионата мира
Советский спорт 05:04
Шоу-бизнес
Собчак и Богомолов обвенчались в храме
Телеведущая, светская львица Ксения Собчак и режиссёр Константин Богомолов обвенчались сегодня, 13 сентября, в Храме Большого Вознесения.
Газета Кемерова вчера в 09:14
Политика
Кремль отреагировал на предложение сократить число полицейских
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на предложение повысить зарплату полицейским, но сократить их численность, передает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 06:55
Политика
Российского посла вызвали в МИД Чехии из-за слов Мединского
Российского посла в Чехии Александра Змеевского вызвали в МИД республики из-за высказывания министра культуры Владимира Мединского о старосте одного из районов Праги.
РИА Новости вчера в 09:21
Политика
Гончарук рассказал, какие отношения Киев будет выстраивать с Москвой
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в ходе форума «Ялтинская европейская стратегия» (YES) заявил, что Киев намерен выстраивать прагматичные отношения с Москвой и демонстрировать «собственный успех».
RT на русском 04:14
Происшествия
Останки пропавшего 22 года назад мужчины нашли с помощью Google Earth
Останки жителя американского штата Флорида, пропавшего без вести 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth одним из бывших жителей штата, имя которого не называется.
Известия вчера в 14:04
Политика
Пушков оценил слова Кучмы о давлении ФРГ и Франции на Зеленского
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков отреагировал на слова представителя Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы о давлении Франции и Германии на лидера Украины Владимира Зеленского для того, чтобы он пошёл на уступки Москве.
RT на русском 05:03
Единоборства
Альварес заработает около 30 млн долларов за бой с Ковалевым
Мексиканец Сауль Альварес получит порядка 30 млн долларов за бой с россиянином Сергеем Ковалевым, сообщили в команде спортсмена.
Sport24.ru вчера в 14:10
Наука
В Китае создали первый эмбрион-химеру обезьяны и человека
Международной командой научных специалистов, работающих в лаборатории в Китае, под руководством испанского ученого-биолога Хуана Карлоса Изписуа заявлено о создании первого в мире эмбриона-химеры обезьяны с клетками человека.
Ugpressa.ru 11 сентября в 23:56
Культура
Глава киностудии имени Горького ушел в отставку
Генеральный директор киностудии имени Горького Сергей Зернов покинул должность по соглашению сторон, сообщают «Ведомости» со ссылкой на сотрудника другой компании и профильного чиновника.
Коммерсантъ вчера в 12:11
Политика
Кравчук заявил, что украинцы в 1991 году выступали за союз с Россией
Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что в 1991 году в ходе референдума о подтверждении "Акта провозглашения независимости Украины" население страны голосовало за союзное с Россией государство.
РИА Новости вчера в 19:19
Общество
Историк сообщил о подходах к установлению истории рода по фамилии
Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин объяснил, как по фамилии узнать историю своего рода.
РБК 03:40
Экономика
«Коммерсант» узнал о планах ВЭБ по модернизации городского транспорта
Правительство обсуждает программу масштабного обновления городского транспорта, предложенную ВЭБ.РФ.
Известия вчера в 02:05
Политика
Шойгу пригласил американцев на Курилы поднимать затонувшую подлодку
РИА Новости вчера в 07:18
Армия и оружие
Боевик Нацгвардии погиб при невыясненных обстоятельствах
Сегодня, 12 сентября, в ходе выполнения преступных боевых действий на Донбассе погиб боевик Нацгвардии.
Новостной фронт 12 сентября в 15:24
Авто
Официально представлен новый Land Rover Defender
После множества тизеров и шпионских снимков пришло время официального дебюта Land Rover Defender нового поколения.
FormaCar 12 сентября в 03:30
Энергетика
Украинцы отказываются от газа в пользу дров
Жители Украины все чаще предпочитают отапливать дома при помощи дров, а не газа из-за падения уровня жизни.
Газета.Ru 00:26
Космос
ТАСС рассказал о главных миссиях на Луну
Основным источником для формирования списка прилунившихся аппаратов стала книга "Путешествия к Луне" кандидата физико-математических наук, доцента физического факультета МГУ Владимира Сурдина, который также стал приглашенным экспертом для спецпроекта.
ТАСС 12 сентября в 07:30
Гаджеты
Xiaomi готовит свой первый 8K-телевизор
Astera вчера в 16:10
Культура
Ксения Собчак станет новой ведущей программы «Пусть говорят»
Эпатажная экс-звезда телеканала «ТНТ», общественный деятель и светская дама Ксения Собчак станет новой ведущей известнейшей телепередачи «Пусть говорят».
Дни24 вчера в 08:16