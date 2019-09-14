Экономика

РБКРБКЧемезов заявил о готовности продать оцененную ФБК в ₽5 млрд квартиру

Расследование о принадлежащей жене Чемезова квартире в здании гостиницы «Москва» на Охотном ряду рядом с Кремлем и Красной площадью Навальный опубликовал в феврале.
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с чего всё началось

Чемезов заявил о готовности продать оцененную ФБК в ₽5 млрд квартиру

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью РБК, публикация которого запланирована на понедельник, впервые прокомментировал расследование ФБК Алексея Навального о его недвижимости.
РБК04:00

Подробнее о событии

Чемезов заявил о готовности продать оцененную ФБК в ₽5 млрд квартиру

РБК04:00

Глава Ростеха Сергей Чемезов заявил, что его квартира не стоит 5 миллиардов рублей, — как ее оценили в ФБК

Эхо Москвы04:31

Чемезов впервые прокомментировал расследование ФБК о его недвижимости

Ведомости05:06

Глава «Ростеха» готов продать оценённую ФБК в 5 млрд рублей квартиру

News.ru05:19

Глава «Ростеха» Чемезов подтвердил, что владеет обнаруженной Навальным квартирой на Охотном ряду

Медиазона04:39

Чемезов впервые ответил на расследование ФБК о его квартире за 5 млрд рублей: «Сумасшедшие деньги!»

БИЗНЕС Online04:15

«Оценили в сумасшедшие деньги»: Чемезов впервые ответил на расследование о квартире за 5 млрд рублей

Forbes05:09
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 05:22, Вашингтон
Политика

Спикером заксобрания Севастополя стал сопредседатель штаба ОНФ

Законодательное собрание Севастополя в субботу на своей первой сессии избрало спикером Владимира Немцева, сопредседателя городского штаба Общероссийского народного фронта.
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Театры

«Ревизора» со сценой изнасилования показали детям в ТЮЗе Екатеринбурга

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В Ярославской области девять человек погибли в ДТП с автобусом

Семь человек погибли при столкновении автобуса с фурой в Ярославской области, сообщили РИА Новости в региональном минздраве.
РИА Новости 04:33
Шоу-бизнес

У Анастасии Заворотнюк диагностировали опухоль мозга последней стадии

У актрисы Анастасии Заворотнюк, полюбившейся фанатам по роли прекрасной няни Вики, диагностировали опухоль мозга последней, четвертой стадии.
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Энергетика

«Газпром» снизил поставки по Opal

Ранее Суд ЕС по иску Польши отменил решение Еврокомиссии, по которому "Газпром" мог полностью использовать мощности газопровода Opal, принимающего газ "Северного потока".
Газета.Ru 03:15
Экономика

На Украине предупредили о риске уничтожения металлургической отрасли

Президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил о риске уничтожения металлургической отрасли в стране.
РИА Новости вчера в 07:44
Общество

Плавучая АЭС «Академик Ломоносов» пришвартовалась в Певеке на Чукотке

Уникальная плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) "Академик Ломоносов" завершила свой переход из Мурманска на Чукотку и встала к причалу в Певеке, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе правительства Чукотки.
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Происшествия

МАК подготовил промежуточный отчет по ЧП с Airbus A321

Российская газета 01:05
Наука

В Гарварде вручили Шнобелевскую премию

В Гарвардском университете (Массачусетс, США) в 29-й раз вручили Шнобелевскую премию - пародию на Нобелевскую, вручается за самые сомнительные достижения науки.
Накануне.Ru вчера в 00:45
Баскетбол

Месси поздравил сборную Аргентины с выходом в финал чемпионата мира

Советский спорт 05:04
Шоу-бизнес

Собчак и Богомолов обвенчались в храме

Телеведущая, светская львица Ксения Собчак и режиссёр Константин Богомолов обвенчались сегодня, 13 сентября, в Храме Большого Вознесения.
Газета Кемерова вчера в 09:14
Политика

Кремль отреагировал на предложение сократить число полицейских

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на предложение повысить зарплату полицейским, но сократить их численность, передает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 06:55
Политика

Киев хочет соединить водным путем Балтийское и Черное моря

BFM.ru 05:18
Политика

Российского посла вызвали в МИД Чехии из-за слов Мединского

Российского посла в Чехии Александра Змеевского вызвали в МИД республики из-за высказывания министра культуры Владимира Мединского о старосте одного из районов Праги.
РИА Новости вчера в 09:21
Политика

Гончарук рассказал, какие отношения Киев будет выстраивать с Москвой

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в ходе форума «Ялтинская европейская стратегия» (YES) заявил, что Киев намерен выстраивать прагматичные отношения с Москвой и демонстрировать «собственный успех».
RT на русском 04:14
Происшествия

Останки пропавшего 22 года назад мужчины нашли с помощью Google Earth

Останки жителя американского штата Флорида, пропавшего без вести 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth одним из бывших жителей штата, имя которого не называется.
Известия вчера в 14:04
Политика

Пушков оценил слова Кучмы о давлении ФРГ и Франции на Зеленского

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков отреагировал на слова представителя Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы о давлении Франции и Германии на лидера Украины Владимира Зеленского для того, чтобы он пошёл на уступки Москве.
RT на русском 05:03
Единоборства

Альварес заработает около 30 млн долларов за бой с Ковалевым

Мексиканец Сауль Альварес получит порядка 30 млн долларов за бой с россиянином Сергеем Ковалевым, сообщили в команде спортсмена.
Sport24.ru вчера в 14:10
Наука

В Китае создали первый эмбрион-химеру обезьяны и человека

Международной командой научных специалистов, работающих в лаборатории в Китае, под руководством испанского ученого-биолога Хуана Карлоса Изписуа заявлено о создании первого в мире эмбриона-химеры обезьяны с клетками человека.
Ugpressa.ru 11 сентября в 23:56
Культура

Глава киностудии имени Горького ушел в отставку

Генеральный директор киностудии имени Горького Сергей Зернов покинул должность по соглашению сторон, сообщают «Ведомости» со ссылкой на сотрудника другой компании и профильного чиновника.
Коммерсантъ вчера в 12:11
Политика

Кравчук заявил, что украинцы в 1991 году выступали за союз с Россией

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что в 1991 году в ходе референдума о подтверждении "Акта провозглашения независимости Украины" население страны голосовало за союзное с Россией государство.
РИА Новости вчера в 19:19
Общество

Историк сообщил о подходах к установлению истории рода по фамилии

Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин объяснил, как по фамилии узнать историю своего рода.
РБК 03:40
Экономика

«Коммерсант» узнал о планах ВЭБ по модернизации городского транспорта

Правительство обсуждает программу масштабного обновления городского транспорта, предложенную ВЭБ.РФ.
Известия вчера в 02:05
Политика

Шойгу пригласил американцев на Курилы поднимать затонувшую подлодку

РИА Новости вчера в 07:18
Армия и оружие

Боевик Нацгвардии погиб при невыясненных обстоятельствах

Сегодня, 12 сентября, в ходе выполнения преступных боевых действий на Донбассе погиб боевик Нацгвардии.
Новостной фронт 12 сентября в 15:24
Авто

Официально представлен новый Land Rover Defender

После множества тизеров и шпионских снимков пришло время официального дебюта Land Rover Defender нового поколения.
FormaCar 12 сентября в 03:30
Энергетика

Украинцы отказываются от газа в пользу дров

Жители Украины все чаще предпочитают отапливать дома при помощи дров, а не газа из-за падения уровня жизни.
Газета.Ru 00:26
Космос

ТАСС рассказал о главных миссиях на Луну

Основным источником для формирования списка прилунившихся аппаратов стала книга "Путешествия к Луне" кандидата физико-математических наук, доцента физического факультета МГУ Владимира Сурдина, который также стал приглашенным экспертом для спецпроекта.
ТАСС 12 сентября в 07:30
Гаджеты

Xiaomi готовит свой первый 8K-телевизор

Astera вчера в 16:10
Культура

Ксения Собчак станет новой ведущей программы «Пусть говорят»

Эпатажная экс-звезда телеканала «ТНТ», общественный деятель и светская дама Ксения Собчак станет новой ведущей известнейшей телепередачи «Пусть говорят».
Дни24 вчера в 08:16
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Сергей Викторович Чемезов
Российский политик, экономист. Генеральный директор корпорации «Ростех», председатель общественной организации «Союз машиностроителей России», генерал-полковник. Член бюро Высшего совета партии «Единая Россия». Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».
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Алексей Навальный
Российский политик
Российский политик, юрист и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России. Позиционирует себя в качестве главного оппонента руководству России во главе с Владимиром Путиным. Создатель «Фонда борьбы с коррупцией», объединяющего дочерние проекты, направленные, как декларируется их создателями, против коррупции и государственной пропаганды: «РосПил», «РосЯма», «РосВыборы», «Добрая машина правды», «РосЖКХ».
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