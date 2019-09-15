Глава «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью РБК, публикация которого запланирована на понедельник, не исключил ребрендинга самолета Superjet 100 после серии проблем, в том числе катастрофы самолета в Шереметьево.

с чего всё началось

Полный текст интервью читайте в понедельник на сайте РБК Чемезов отметил, что необходимо уходить от сильной зависимости от иностранных комплектующих в самолете.

Политика Украина подготовит пакет предложений для жителей Донбасса Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев занимается подготовкой пакета предложений для облегчения жизни жителей неподконтрольной Киеву части Донбасса.

Авто Новый Toyota RAV4 провалил «лосиный тест» В издании напомнили, что новый RAV4 - не первая модель Toyota, которая не справляется с "лосиным тестом".

Шоу-бизнес Представитель Заворотнюк заявил о запрете комментировать ее состояние Представитель российской актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов сообщил о запрете комментировать ее состояние здоровья.

Религия Патриарх Кирилл заявил о завершении «драмы разделения русского народа» Вхождение Архиепископии православных русских церквей в Западной Европе в состав Русской православной церкви (РПЦ) закрывает вопрос разделения русского народа.

Шоу-бизнес Разин: «Насте Заворотнюк осталось несколько дней» Доктора говорят, что ввели ее в искусственную кому, к сожалению, ей осталось жить несколько дней.

Шоу-бизнес Собчак станцевала на свадьбе в корсете и чулках Известная российская телеведущая Ксения Собчак на праздновании свадьбы с режиссером Константином Богомоловым исполнила танец в корсете и чулках.

Общество В ПФР назвали основания для уменьшения пенсионных выплат Ранее в ПФР предложили пересмотреть систему выплат накопительной пенсии и назначать её только тем россиянам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год.

Политика Посла России вызвали в МИД Чехии из-за высказывания Мединского Российский посол в Чехии Александр Змеевский был вызван в МИД республики из-за высказывания министра культуры РФ Владимира Мединского о старосте одного из районов Праги.

Финансы Проект бюджета Украины на 2020 год предусматривает дефицит в 2,09% ВВП Проект государственного бюджета Украины на 2020 год предусматривает дефицит в 2,09% ВВП, сообщила в воскресенье на брифинге министр финансов Украины Оксана Маркарова.

Шоу-бизнес Собчак до последнего верила, что Волочкова приедет на ее свадьбу Светская львица Ксения Собчак, которая вышла замуж за режиссера Константина Богомолова, до последнего верила, что ее «заклятая подруга», балерина Анастасия Волочкова, придет на свадьбу.

Общество Москвичей и петербуржцев предупредили о «барической пиле» Жителей Москвы, столичного региона и Санкт-Петербурга предупредили о резких колебаниях атмосферного давления.

Происшествия В курганской колонии убили заключенного В исправительной колонии в Курганской области убили заключенного. Об этом сообщили РБК в УФСИН России по Курганской области.

Футбол «Оренбург» вырвал победу над «Рубином» "Оренбург" одержал домашнюю победу над казанским "Рубином" в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Политика В бундестаге заявили, что Запад хочет вытеснить Россию с рынка газа Глава германо-российской группы в немецком бундестаге, депутат от партии «Альтернатива для Германии» Робби Шлунд заявил, что решение суда Евросоюза по газопроводу OPAL носит политический характер и принято с целью частично вытеснить Россию с рынка природного газа.

Армия и оружие В Минобороны Турции заявили о завершении второго этапа поставок С-400 В Минобороны Турции заявили о завершении второго этапа поставок российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 в страну.

Энергетика Греф призвал россиян готовиться к кризису из-за цены на нефть 13 сентября, выступая на панельной сессии Московского финансового форума глава Сбербанка Герман Греф призвал россиян готовиться к кризису из-за сырьевого шока на нефтяном рынке.

Политика Джонсон сравнил Brexit с вырывающимся из оков Халком Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сравнил покидающую ЕС Англию с героем комиксов и фильмов компании Marvel Халком.

Происшествия В Красноярске совершил посадку Як-42 с отказавшим двигателем Самолет Як-42 совершил посадку в аэропорту "Емельяново" в Красноярске из-за отказа правого двигателя, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС.

Армия и оружие В Минобороны РФ разработали варианты нового авианосца В Минобороны РФ разработали варианты нового авианосца в атомном и неатомном исполнении.

Политика В Совфеде оценили слова Турчинова о препятствии для войны с Россией Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT заявление бывшего секретаря СНБО Украины Александра Турчинова о том, что Украина не может объявить войну России из-за того, что у той есть ядерное оружие.

Политика В сенате США предложили атаковать нефтяные объекты Ирана Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что властям США пора обсудить возможность ударов по нефтяным объектам Ирана в случае, если Тегеран "продолжит свои провокации".

Общество Радикалы избили участников гей-парада в Харькове Кроме мирной акции протеста произошло также столкновение радикалов с участниками гей-парада.