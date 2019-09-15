Политика

РБКРБКЧемезов заявил о возможном ребрендинге Superjet

Полный текст интервью читайте в понедельник на сайте РБК Чемезов отметил, что необходимо уходить от сильной зависимости от иностранных комплектующих в самолете.
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Чемезов заявил о возможном ребрендинге Superjet

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью РБК, публикация которого запланирована на понедельник, не исключил ребрендинга самолета Superjet 100 после серии проблем, в том числе катастрофы самолета в Шереметьево.
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Чемезов заявил о возможном ребрендинге Superjet

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Крушение Superjet 100 в "Шереметьево"Больше новостей по теме
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