Олимпийский чемпион 2008 года по боксу Рахим Чахкиев бросил вызов бойцу смешанных единоборств (ММА) Александру Емельяненко. Поединок по правилам бокса между Емельяненко и пауэрлифтером Михаилом Кокляевым, прошедший в Москве, завершился победой Емельяненко через 2 минуты 47 секунд после его начала.

Происшествия В Москве постоялец гостиницы устроил стрельбу, ранен человек Полиция разыскивает постояльца гостиницы, который устроил стрельбу на северо-востоке Москвы, в ходе которой ранил одного человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.

Культура Участники шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ исполнят знаменитый танец Джокера В эту субботу, 30 ноября, в 21:00 смотрите на ТНТ новый концерт шоу «ТАНЦЫ», где лучшие танцовщики нашей страны продолжают борьбу за 4 миллиона рублей и из раза в раз доказывают, что для них нет ничего невозможного.

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Армия и оружие Слегка промахнулись: США ошиблись на миллиарды при расчете ремонта верфей Эксперты Счетной палаты пришли к выводу, что первоначальная смета, которую делали ВМС США, не учитывали ни расчет инфляции, нивелирование рисков и т.п. В результате, аудиторы пришли к выводу, что итоговая смета существенно вырастет.