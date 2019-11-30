Единоборства
РИА НовостиЧемпион ОИ-2008 по боксу Чахкиев бросил вызов Александру Емельяненко
Олимпийский чемпион 2008 года по боксу Рахим Чахкиев бросил вызов бойцу смешанных единоборств (ММА) Александру Емельяненко. Поединок по правилам бокса между Емельяненко и пауэрлифтером Михаилом Кокляевым, прошедший в Москве, завершился победой Емельяненко через 2 минуты 47 секунд после его начала.
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Светлаков рассказал Урганту о вырезанных из КВН шутках
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Сообщалось, что вместе с «Тропикамидом» (капли для расширения зрачка) и «Тапентадолом» (опиоидное обезболивающее) он относится к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), но в то же время все три препарата пользуются спросом у людей с наркозависимостью.
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Под Саратовом в реке нашли вмерзшее в лед тело новорожденной
По предварительным данным, в субботу днем в реке Еруслан обнаружили вмерзшее в лед тело новорожденной девочки.
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Диаметр трубопровода на участке составляет 1,2 м Трубопровод соединит ветку протяженностью 402 км от границы с Болгарией до Венгрии.
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Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк рассказал, как в его родной стране восприняли победу россиян над Нидерландами на Евро-2008 (3:1). — Это была одна из самых зрелищных игр.
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Емельяненко нокаутировал Кокляева в первом раунде боксерского поединка
После победы Емельяненко извинился перед зрителями за слишком быстрый нокаут.
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Слуцкий покидает пост главного тренера голландского «Витесса»
Российский тренер голландского футбольного клуба "Витесс" подает в отставку, сообщает РИА Новости.
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Мадуро мобилизовал армию Венесуэлы
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Эксперты Счетной палаты пришли к выводу, что первоначальная смета, которую делали ВМС США, не учитывали ни расчет инфляции, нивелирование рисков и т.п. В результате, аудиторы пришли к выводу, что итоговая смета существенно вырастет.
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Первый замглавы комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев ответил на предложение украинской партии "Европейская солидарность" внести в Верховную раду проект постановления, в соответствии с которым будут запрещены прямые закупки газа у России.
Армия и оружие
Появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache
В сети появилось видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache.