Единоборства

РИА НовостиРИА НовостиЧемпион ОИ-2008 по боксу Чахкиев бросил вызов Александру Емельяненко

Олимпийский чемпион 2008 года по боксу Рахим Чахкиев бросил вызов бойцу смешанных единоборств (ММА) Александру Емельяненко. Поединок по правилам бокса между Емельяненко и пауэрлифтером Михаилом Кокляевым, прошедший в Москве, завершился победой Емельяненко через 2 минуты 47 секунд после его начала.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Федерация бокса России готова организовать бой Чахкиев — Емельяненко

РИА Новости09:03

«Хочу показать тебе, что такое Его Величество бокс». Чахкиев бросил вызов Александру Емельяненко

Советский спорт08:56

Олимпийский чемпион Чахкиев подтвердил вызов Емельяненко на бой

Чемпионат13:38

Олимпийский чемпион по боксу Чахкиев вызвал на бой Александра Емельяненко

ТАСС Спорт09:07

Олимпийский чемпион Чахкиев бросил вызов Александру Емельяненко

Спорт-Экспресс09:34

Федерация бокса России может организовать поединок Чахкиев — Емельяненко

Газета.Ru14:45

Олимпийский чемпион бросил вызов Емельяненко после боя с Кокляевым

РБК11:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 17:14, Ашберн
Шоу-бизнес

Хилькевич призналась, что ей стыдно за русских мужчин

Рамблер 11:20
Культура

Светлаков рассказал Урганту о вырезанных из КВН шутках

Lenta.ru вчера в 18:47
Происшествия

В Москве постоялец гостиницы устроил стрельбу, ранен человек

Полиция разыскивает постояльца гостиницы, который устроил стрельбу на северо-востоке Москвы, в ходе которой ранил одного человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
РИА Новости 04:46
Происшествия

ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Лондоне

Террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России) взяла на себя ответственность за атаку в Лондоне.
РБК 14:29
Культура

Участники шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ исполнят знаменитый танец Джокера

В эту субботу, 30 ноября, в 21:00 смотрите на ТНТ новый концерт шоу «ТАНЦЫ», где лучшие танцовщики нашей страны продолжают борьбу за 4 миллиона рублей и из раза в раз доказывают, что для них нет ничего невозможного.
ОК! вчера в 00:52
Происшествия

Бытовой газ взорвался в пятиэтажном доме в Ярославле

"Взрыв газовоздушной смеси произошел на третьем этаже пятиэтажного дома на улице Панина", - сказал источник.
Интерфакс 15:20
Спорт

Россия проиграла Италии в полуфинале ЧМ по пляжному футболу

В полуфинальном матче чемпионата мира по пляжному футболу сборная России в дополнительное время проиграла команде Италии.
RT на русском 15:43
Происшествия

Храм Преображения Господня загорелся в Балашихе

Известия 16:08
Общество

Роскомнадзор опубликовал список распространяющих фейки ресурсов

Роскомнадзор опубликовал на своем сайте список информационных ресурсов, которые распространяли недостоверную информацию.
РБК вчера в 08:12
Общество

Мара Багдасарян собирается обратиться к Путину

Гонщица сообщила, что ее адвокат Давид Кемулария намерен обратиться к главе государства Владимиру Путину с просьбой провести расследование работы органов, отказавших Багдасарян в восстановлении водительских прав, и комиссии, лишившей ее отца гражданства.
Газета.Ru 09:12
Технологии

Девкиты PS5 продолжают утекать, пока нового Xbox ни у кого нет

Спорно, ведь, пока сторонние разработчики всё ближе знакомятся с PS5, новый Xbox лишь маячит на горизонте.
Игромания.ру 13:15
Политика

Госдеп США обеспокоен принятым в России законом об иноагентах

Официальный представитель госдепа США Морган Ортагус заявила, что Вашингтон обеспокоен принятым в России законом, регулирующим деятельность СМИ-иностранных агентов.
РИА Новости 13:30
Политика

Задержанного за пьяную езду пензенского депутата исключили из ЕР

Депутата законодательного собрания Пензенской области Владимира Вдонина, задержанного за вождение в пьяном виде, исключили из "Единой России" и вывели из фракции в региональном парламенте, сообщается на сайте областного отделения партии.
РИА Новости 14:31
Технологии

Дизайнер Bioshock воспроизвёл в No Man’s Sky уровень из Doom

Дизайнер Bioshock JP LeBreton воспроизвёл культовый уровень E1M1 из классической игры Doom 1993 года в No Man's Sky.
Игромания.ру 08:53
Космос

Бордо в иллюминаторе: зачем виноделы отправили ящик красного на МКС

РБК 26 ноября в 07:02
Общество

Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ

Американка Кэрол Феннер показала фотографии своей дочери после первых операций по удалению огромного родимого пятна — «маски Бэтмена».
REGNUM 28 ноября в 03:43
Общество

Три жизненно важных препарата в России приравняли к наркотикам

Сообщалось, что вместе с «Тропикамидом» (капли для расширения зрачка) и «Тапентадолом» (опиоидное обезболивающее) он относится к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), но в то же время все три препарата пользуются спросом у людей с наркозависимостью.
Lenta.ru 16:08
Происшествия

Под Саратовом в реке нашли вмерзшее в лед тело новорожденной

По предварительным данным, в субботу днем в реке Еруслан обнаружили вмерзшее в лед тело новорожденной девочки.
ТАСС 13:20
Общество

В Сербии рекордно быстро построили участок «Турецкого потока»

Диаметр трубопровода на участке составляет 1,2 м Трубопровод соединит ветку протяженностью 402 км от границы с Болгарией до Венгрии.
Деловое.ТВ вчера в 09:08
Культура

Андрей Данилко со слезами покинул студию украинского телешоу

Украинский артист и автор образа Верки Сердючки Андрей Данилко со слезами покинул студию украинской версии шоу «X-фактор».
News.ru 27 ноября в 02:22
Общество

«Алые паруса» признали лучшим праздником в мире

Конкурс проводится с 2006 года компанией ADC Group. Праздник выпускников "Алые паруса" отмечался в Ленинграде с 1969-го по 1979 год.
РИА Новости 09:20
Культура

На Первом канале стартует 2-й сезон сериала «Тест на беременность»

Вокруг ТВ 13:41
Футбол

Гус Хиддинк: «После победы России над Нидерландами мне говорили: „Оставайтесь там, вам лучше сюда не приезжать“»

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк рассказал, как в его родной стране восприняли победу россиян над Нидерландами на Евро-2008 (3:1). — Это была одна из самых зрелищных игр.
Матч ТВ 13:51
Единоборства

Емельяненко нокаутировал Кокляева в первом раунде боксерского поединка

После победы Емельяненко извинился перед зрителями за слишком быстрый нокаут.
ТВК 02:16
Футбол

Слуцкий покидает пост главного тренера голландского «Витесса»

Российский тренер голландского футбольного клуба "Витесс" подает в отставку, сообщает РИА Новости.
Народные новости вчера в 17:31
Политика

Мадуро мобилизовал армию Венесуэлы

Коммерсантъ вчера в 20:06
Армия и оружие

При взрыве на севере Сирии погибли десятки протурецких боевиков

Взгляд.ру 15:46
Армия и оружие

Слегка промахнулись: США ошиблись на миллиарды при расчете ремонта верфей

Эксперты Счетной палаты пришли к выводу, что первоначальная смета, которую делали ВМС США, не учитывали ни расчет инфляции, нивелирование рисков и т.п. В результате, аудиторы пришли к выводу, что итоговая смета существенно вырастет.
Infox.ru 14:02
Политика

В Госдуме оценили идею Киева запретить прямые поставки газа из России

Первый замглавы комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев ответил на предложение украинской партии "Европейская солидарность" внести в Верховную раду проект постановления, в соответствии с которым будут запрещены прямые закупки газа у России.
Московский Комсомолец 01:08
Армия и оружие

Появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache

В сети появилось видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache.
Газета.Ru 03:40
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Рахим Чахкиев
Российский боксёр
Российский боксёр-профессионал, выступавший в первой тяжелой весовой категории. Олимпийский чемпион. Серебряный призёр чемпионата мира. Чемпион Европы среди юниоров. Чемпион России среди любителей. Чемпион мира по версии IBO, чемпион Европы по версии EBU в первом тяжёлом весе. Заслуженный мастер спорта по боксу.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Александр Емельяненко
Российский боец без правил
Российский боец смешанных единоборств. Бывший чемпион мира по версии ProFC. Многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по самбо, мастер спорта России по самбо, мастер спорта России международного класса по боевому самбо, мастер спорта России по дзюдо. Младший брат Фёдора Емельяненко - чемпиона мира по смешанным боевым искусствам и по боевому самбо.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное