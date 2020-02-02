Происшествия

Вести.RuВести.RuЧемпион России по боксу был задержан при попытке забрать наркотики

Чемпион России по боксу в весовой категории до 81 кг Георгий Кушиташвили был задержан сотрудниками Росгвардии при попытке забрать наркотики. При задержании боксер оказал сопротивление сотрудникам правоохранительных органов.
Читать в источнике
Комментировать836
Умар Кремлев
Мне уже сообщили об этом. В понедельник досконально узнаем, что произошло. Если они действительно что-то нарушили, то я считаю, что они должны понести жесткое наказание.
— Умар КремлевВзгляд.ру 03:24

Подробнее о событии

Военный суд должен избрать сегодня меру пресечения двукратному чемпиону России по боксу Георгию Кушиташвили

Эхо Москвы20:04

Суд по мере пресечения для Кушиташвили состоится 3 февраля

Чемпионат07:21

Меру пресечения для боксера Кушиташвили изберет военный суд

ТАСС09:45

Появилось полное видео задержания подравшегося с росгвардейцем боксера

Lenta.ru11:54

«Руки бы отрубить»: реакция на инцидент боксеров с Росгвардией

РИА Новости08:57

ТАСС: у боксера Кушиташвили изъяли 0,5 г кокаина

Коммерсантъ10:32

Видео задержания боксера, сломавшего нос росгвардейцу в центре Москвы

РЕН ТВ02:18
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 22:38, Ашберн
Политика

Поправки в Конституцию поддержали свыше 90% россиян

Свыше 90% россиян считают нужными поправки в Конституцию.
Газета.Ru 18:51
Шоу-бизнес

Ольга Бузова выступила на закрытом корпоративе в Ростове

Издание пишет, что Бузова потребовала для передвижения Maybach с водителем, который должен хорошо знать историю города.
Rostov gazeta 09:54
Шоу-бизнес

Поклонская снялась в «голливудской фотосессии»

Депутат Госдумы Наталья Поклонская устроила себе «голливудскую» фотосессию и показала результаты своим подписчикам в Facebook.
ФАН 05:08
Космос

Рогозин отказался поддерживать ученых по проекту «Спектр-РГ»

Дмитрий Рогозин не намерен поддерживать ученых, работающих по программе космической обсерватории "Спектр-Рентген-Гамма".
Газета.Ru 09:02
Общество

У гендиректора «Дождя» Натальи Синдеевой диагностировали рак груди

У гендиректора медиахолдинга «Дождь», в который входят телеканал «Дождь», интернет-издание Republic.ru и журнал «Большой город», Натальи Синдеевой диагностировали рак груди.
БИЗНЕС Online 11:45
Происшествия

Брошенных в Шереметьево детей устроили в школу и детский сад

Мальчики, которых отец оставил в аэропорту Шереметьево, устроены в школу и детский сад.
Российская газета 22:08
Здоровье

Больной коронавирусом китаец выразил недовольство больницей в Чите

Находящийся со своей двухлетней дочкой и женой в больнице Читы китаец Ван Юньбинь узнал о том, что болен коронавирусом 2019-nCoV из новостей, а местные врачи результаты анализов ему так и не показали.
Газета.Ru 06:29
Общество

В ГД хотят запретить прием посылок из китайских интернет-магазинов

Как отмечает Милонов, крупные китайские интернет-магазины продают россиянам не только товары легкой промышленности и народного потребления, но и продукты питания, экзотические приправы, готовые блюда длительного хранения и многое другое, что может быть "естественным инкубатором для любого вируса".
РИА Новости 19:13
Шоу-бизнес

Продюсер Иосиф Пригожин устроил Валерии скандал, орал как резаный

Чтобы контролировать свой вес, Валерия возит с собой напольные весы. Пригожин обнаружил их в сумочке жены и устроил истерику.
Аргументы недели 06:51
Общество

Депутаты разработали законопроект о тишине с внушительными штрафами

Член комитета по труду и социальной политике Госдумы Ольга Павлова вместе с группой депутатов разработала законопроект, который предполагает введение штрафов за нарушение тишины в многоквартирных домах в ночное время на федеральном уровне.
Вести.Ru 19:42
Общество

В Благовещенске эвакуируют все школы после сообщений о минировании

Во всех школах Благовещенска проводят эвакуацию после получения сообщений о минировании.
RT на русском 20:50
Происшествия

Самолет повредил шасси при посадке в аэропорту Томска

Самолет авиакомпании «Руслайн» повредил шасси при посадке в аэропорту Томска. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
РБК 21:55
Здоровье

В аптеках Читы за неделю продан трёхгодичный запас медицинских масок

«Как было отмечено на совещании, которое совместно с Росздравнадзором провёл руководитель администрации Читы Александр Сапожников, в аптечных сетях Читы за неделю продано до трёхгодичного запаса медицинских масок», — говорится на сайте Забайкальского края.
RT на русском 20:34
Общество

За пределами Китая впервые зафиксировали смерть от нового коронавируса

На Филиппинах умер 44-летний мужчина от заражения нового вида коронавируса. Это первый зарегистрированный случай смерти за пределами Китая.
Новая газета 03:42
Шоу-бизнес

Юлия Ковальчук заинтриговала новым снимком с глубоким декольте

Актуальные Новости 10:35
Футбол

«Барселона» победила «Леванте» благодаря дублю Фати

В матче 22-го тура Примеры «Барселона» принимала «Леванте» на «Камп Ноу».
Metaratings 16:53
Общество

Госпиталь для больных коронавирусом построили в Ухане за 10 дней

В китайском городе Ухань, наиболее пострадавшем от вспышки коронавируса, за 10 дней построили первую больницу для лечения заболевших.
Известия 15:36
Здоровье

Первоклассники Белогорска досрочно выходят на каникулы

Чтобы не допустить распространения ОРВИ и гриппа, первоклассников Белогорска досрочно отправили на каникулы.
АСН24 21:58
Хоккей

Кузнецов хотел залезть на скамейку соперника, чтобы избежать штрафа

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Евгений Кузнецов в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Питтсбург Пингвинз" пытался запрыгнуть на скамейку запасных соперника, чтобы избежать штрафа.
РИА Новости 17:43
Здоровье

Китаянка, излечившаяся от коронавируса, рассказала о болезни

ГЛАС.RU 31 января в 01:03
Шоу-бизнес

Миллионер Плаксин отказался помогать своей дочери от Успенской

Татьяна призналась, что и раньше жаловалась отцу Александру Плаксину на поведение матери, но тот посоветовал потерпеть и даже не пригласил дочь переехать к нему в Америку.
НТВ 10:51
Общество

В двух районах Приморья введен режим ЧС из-за коронавируса

В двух граничащих с Китаем районах Приморского края из-за коронавируса введен режим чрезвычайной ситуации, сообщается на сайте правительства региона.
Ведомости 07:53
Общество

Бывший заместитель министра туризма Бурятии вернется на Алтай

Заместитель министра туризма РБ Денис Ивлев уволился по собственному желанию, он планирует вернуться на Алтай.
Московский Комсомолец Улан-Удэ 20:43
Политика

В Крыму усомнились в способности Украины поставлять воду на полуостров

Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков усомнился в том, что Украина готова к возобновлению подачи воды на полуостров.
Lenta.ru вчера в 16:54
Общество

Володин предложил изучить проблемы в регионах с убылью населения

«Председатель Государственной думы Вячеслав Володин предложил по пяти регионам с самой большой убылью населения создать рабочую группу», — говорится в сообщении на сайте Госдумы.
RT на русском 11:39
Общество

Сергей Черных: Трагедия Ленска может произойти и в Якутске

Согласно статистике, в среднем в год в Якутске отлову подлежит от 3200 до 4600 голов, в прошлом году этот показатель был равен 4320.
SakhaLife.ru 21:20
Политика

В Кремле заявили о трудоустройстве всех бывших членов правительства

Все бывшие члены российского правительства уже трудоустроены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:33
Политика

Помпео призвал Казахстан сотрудничать с компаниями США

США призывают Нур-Султан к сотрудничеству с американскими компаниями, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео по итогам встречи с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди.
Газета.Ru 01:50
Общество

Поезд Пекин — Москва пересёк российскую границу без пассажиров

Поезд, следующий по маршруту Пекин — Москва, пересёк российско-китайскую границу в Забайкалье без пассажиров.
RT на русском 21:39
Общество

Немецкие кардиологи назвали боль в ногах симптомом скорого инфаркта

Кардиологи из Немецкого фонда сердечных заболеваний предупредили, что боль в ногах может указывать на повышенный риск сердечного приступа.
VSE42.RU вчера в 05:04
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное