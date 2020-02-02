Происшествия
Вести.RuЧемпион России по боксу был задержан при попытке забрать наркотики
Чемпион России по боксу в весовой категории до 81 кг Георгий Кушиташвили был задержан сотрудниками Росгвардии при попытке забрать наркотики. При задержании боксер оказал сопротивление сотрудникам правоохранительных органов.
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Мне уже сообщили об этом. В понедельник досконально узнаем, что произошло. Если они действительно что-то нарушили, то я считаю, что они должны понести жесткое наказание.
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Политика
Поправки в Конституцию поддержали свыше 90% россиян
Свыше 90% россиян считают нужными поправки в Конституцию.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова выступила на закрытом корпоративе в Ростове
Издание пишет, что Бузова потребовала для передвижения Maybach с водителем, который должен хорошо знать историю города.
Шоу-бизнес
Поклонская снялась в «голливудской фотосессии»
Депутат Госдумы Наталья Поклонская устроила себе «голливудскую» фотосессию и показала результаты своим подписчикам в Facebook.
Космос
Рогозин отказался поддерживать ученых по проекту «Спектр-РГ»
Дмитрий Рогозин не намерен поддерживать ученых, работающих по программе космической обсерватории "Спектр-Рентген-Гамма".
Общество
У гендиректора «Дождя» Натальи Синдеевой диагностировали рак груди
У гендиректора медиахолдинга «Дождь», в который входят телеканал «Дождь», интернет-издание Republic.ru и журнал «Большой город», Натальи Синдеевой диагностировали рак груди.
Происшествия
Брошенных в Шереметьево детей устроили в школу и детский сад
Мальчики, которых отец оставил в аэропорту Шереметьево, устроены в школу и детский сад.
Здоровье
Больной коронавирусом китаец выразил недовольство больницей в Чите
Находящийся со своей двухлетней дочкой и женой в больнице Читы китаец Ван Юньбинь узнал о том, что болен коронавирусом 2019-nCoV из новостей, а местные врачи результаты анализов ему так и не показали.
Общество
В ГД хотят запретить прием посылок из китайских интернет-магазинов
Как отмечает Милонов, крупные китайские интернет-магазины продают россиянам не только товары легкой промышленности и народного потребления, но и продукты питания, экзотические приправы, готовые блюда длительного хранения и многое другое, что может быть "естественным инкубатором для любого вируса".
Шоу-бизнес
Продюсер Иосиф Пригожин устроил Валерии скандал, орал как резаный
Чтобы контролировать свой вес, Валерия возит с собой напольные весы. Пригожин обнаружил их в сумочке жены и устроил истерику.
Общество
Депутаты разработали законопроект о тишине с внушительными штрафами
Член комитета по труду и социальной политике Госдумы Ольга Павлова вместе с группой депутатов разработала законопроект, который предполагает введение штрафов за нарушение тишины в многоквартирных домах в ночное время на федеральном уровне.
Общество
В Благовещенске эвакуируют все школы после сообщений о минировании
Во всех школах Благовещенска проводят эвакуацию после получения сообщений о минировании.
Происшествия
Самолет повредил шасси при посадке в аэропорту Томска
Самолет авиакомпании «Руслайн» повредил шасси при посадке в аэропорту Томска. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
Здоровье
В аптеках Читы за неделю продан трёхгодичный запас медицинских масок
«Как было отмечено на совещании, которое совместно с Росздравнадзором провёл руководитель администрации Читы Александр Сапожников, в аптечных сетях Читы за неделю продано до трёхгодичного запаса медицинских масок», — говорится на сайте Забайкальского края.
Общество
За пределами Китая впервые зафиксировали смерть от нового коронавируса
На Филиппинах умер 44-летний мужчина от заражения нового вида коронавируса. Это первый зарегистрированный случай смерти за пределами Китая.
Шоу-бизнес
Юлия Ковальчук заинтриговала новым снимком с глубоким декольте
Футбол
«Барселона» победила «Леванте» благодаря дублю Фати
В матче 22-го тура Примеры «Барселона» принимала «Леванте» на «Камп Ноу».
Общество
Госпиталь для больных коронавирусом построили в Ухане за 10 дней
В китайском городе Ухань, наиболее пострадавшем от вспышки коронавируса, за 10 дней построили первую больницу для лечения заболевших.
Здоровье
Первоклассники Белогорска досрочно выходят на каникулы
Чтобы не допустить распространения ОРВИ и гриппа, первоклассников Белогорска досрочно отправили на каникулы.
Хоккей
Кузнецов хотел залезть на скамейку соперника, чтобы избежать штрафа
Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Евгений Кузнецов в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Питтсбург Пингвинз" пытался запрыгнуть на скамейку запасных соперника, чтобы избежать штрафа.
Здоровье
Китаянка, излечившаяся от коронавируса, рассказала о болезни
Шоу-бизнес
Миллионер Плаксин отказался помогать своей дочери от Успенской
Татьяна призналась, что и раньше жаловалась отцу Александру Плаксину на поведение матери, но тот посоветовал потерпеть и даже не пригласил дочь переехать к нему в Америку.
Общество
В двух районах Приморья введен режим ЧС из-за коронавируса
В двух граничащих с Китаем районах Приморского края из-за коронавируса введен режим чрезвычайной ситуации, сообщается на сайте правительства региона.
Общество
Бывший заместитель министра туризма Бурятии вернется на Алтай
Заместитель министра туризма РБ Денис Ивлев уволился по собственному желанию, он планирует вернуться на Алтай.
Политика
В Крыму усомнились в способности Украины поставлять воду на полуостров
Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков усомнился в том, что Украина готова к возобновлению подачи воды на полуостров.
Общество
Володин предложил изучить проблемы в регионах с убылью населения
«Председатель Государственной думы Вячеслав Володин предложил по пяти регионам с самой большой убылью населения создать рабочую группу», — говорится в сообщении на сайте Госдумы.
Общество
Сергей Черных: Трагедия Ленска может произойти и в Якутске
Согласно статистике, в среднем в год в Якутске отлову подлежит от 3200 до 4600 голов, в прошлом году этот показатель был равен 4320.
Политика
В Кремле заявили о трудоустройстве всех бывших членов правительства
Все бывшие члены российского правительства уже трудоустроены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Политика
Помпео призвал Казахстан сотрудничать с компаниями США
США призывают Нур-Султан к сотрудничеству с американскими компаниями, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео по итогам встречи с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди.
Общество
Поезд Пекин — Москва пересёк российскую границу без пассажиров
Поезд, следующий по маршруту Пекин — Москва, пересёк российско-китайскую границу в Забайкалье без пассажиров.
Общество
Немецкие кардиологи назвали боль в ногах симптомом скорого инфаркта
Кардиологи из Немецкого фонда сердечных заболеваний предупредили, что боль в ногах может указывать на повышенный риск сердечного приступа.