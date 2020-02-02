Происшествия
Вести.RuЧемпион России по боксу был задержан при попытке забрать наркотики
Чемпион России по боксу в весовой категории до 81 кг Георгий Кушиташвили был задержан сотрудниками Росгвардии при попытке забрать наркотики. При задержании боксер оказал сопротивление сотрудникам правоохранительных органов.
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Энергетика
Россия заняла второе место в Европе по дешевизне топлива
Россия оказалась на втором месте в Европе по дешевизне горючего, при этом наиболее низкие цены на топливо звфиксированы в Казахстане.
Общество
Британский посол в РФ отказалась назвать страну пребывания Скрипалей
В начале марта 2018 года в британском городе Солсбери в тяжелом состоянии были обнаружены бывший сотрудник ГРУ, экс-агент британских спецслужб Скрипаль и его дочь Юлия.
Политика
В Крыму усомнились в способности Украины поставлять воду на полуостров
Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков усомнился в том, что Украина готова к возобновлению подачи воды на полуостров.
Политика
Захарова ответила на заявление президента Эстонии о Тартуском мире
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что Тартуский мирный договор 1920 года продолжает действовать.
Футбол
Фото занимающейся боксом жены Месси набрало более миллиона лайков
Антонелла Рокуццо, супруга капитана каталонской "Барселоны" и сборной Аргентины Лионеля Месси, решила заняться боксом.
Общество
Число жертв коронавируса в провинции Хубэй достигло 56 человек
В провинции Хубэй, где расположен город Ухань, от коронавируса нового типа погибли уже 56 человек.
Экономика
Дедолларизация российского экспорта в Китай приостановилась
Экспорта в евро все равно больше Еще в начале 2018 года российские экспортеры в Китай получали почти 88% выручки в долларах и лишь 0,7% в евро.
Происшествия
В Благовещенске эвакуируют все школы после сообщений о минировании
Во всех школах Благовещенска проводят эвакуацию после получения сообщений о минировании.
Общество
С 1 февраля увеличат социальные выплаты и пособия
Стоимость полного денежного эквивалента набора с 1 февраля вырастет до 1 155,06 рубля в месяц.
Здоровье
В Чите аптеки за неделю продали трехгодичный запас медицинских масок
Запас медицинских масок за три года продали в аптечных сетях Читы всего за неделю, сообщается на официальном портале Забайкальского края.
Общество
У гендиректора «Дождя» Натальи Синдеевой диагностировали рак груди
У гендиректора медиахолдинга «Дождь», в который входят телеканал «Дождь», интернет-издание Republic.ru и журнал «Большой город», Натальи Синдеевой диагностировали рак груди.
Происшествия
На западе Бельгии на прохожих напала женщина с ножом
В центре бельгийского города Гент на западе страны на прохожих напала женщина с ножом. Об этом сообщает Het Laatste Niews.
Происшествия
В Чите опровергли сокрытие диагноза от больного коронавирусом
Главный врач Забайкальской краевой инфекционной больницы Сергей Юрчук опроверг заявление госпитализированного с коронавирусной инфекцией гражданина Китая о том, что от пациента скрывали диагноз.
Общество
Китайские биржи обвалились на фоне вспышки коронавируса
Китайские биржи на открытии обвалились более чем на восемь процентов на фоне вспышки коронавируса в стране.
Армия и оружие
Израиль нанес удар по объектам ХАМАС в ответ на обстрелы из Газы
Израильские самолеты нанесли удар по объектам ХАМАС в секторе Газа в ответ на обстрел израильской территории, сообщила пресс-служба израильской армии.
Политика
Россияне поддержали поправки в Конституцию
Большинство россиян поддержали предложенные президентом России Владимиром Путиным поправки в Конституцию.
Происшествия
Самолет с неисправным шасси аварийно приземлился в Томске
Самолет Bombardier, летевший из Екатеринбурга в Томск, совершил аварийную посадку в Томске.
Политика
Патриарх Кирилл предложил напомнить про Бога в Конституции
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил добавить в Конституцию РФ упоминание о Боге, сообщает РИА "Новости".
Общество
Поезд из Китая приехал в Россию без пассажиров
Поезд Пекин — Москва приехал в Россию без пассажиров после приостановки железнодорожного сообщения с Китаем.
Авто
АвтоВАЗ готовит место под производство новой Lada Granta
По словам автора поста, в период корпоративного отпуска (с 27 июля по 13 августа 2020 года) часть оборудования для производства комплектующих LADA Vesta перенесут с завода в Тольятти на завод в Ижевск, а на освободившейся площади установят сварочные линии для производства шасси новой LADA Granta.
Кино
Фильм «Плохие парни навсегда» стал лидером российского проката
Боевик "Плохие парни навсегда" с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом снова возглавил российский прокат, принеся 154,2 млн рублей за выходные.
Наука
Создана универсальная мазь от вируса герпеса и гепатита
Команда ученых из Великобритании и Швейцарии опубликовала исследование, в котором специалисты рассказали, что им удалось провести первые испытания, показывающие эффективность нового лекарства на основе сахара, которое может быть использовано для лечения ВИЧ, гепатита и вируса герпеса.
Единоборства
Отец Хабиба описал бой Макгрегора и Серроне одним словом
Отец российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманап высказал собственное мнение о поединке между ирландским бойцом Конором Макгрегором и представителем США Дональдом Серроне.
Шоу-бизнес
Поклонская снялась в «голливудской фотосессии»
Депутат Госдумы Наталья Поклонская устроила себе «голливудскую» фотосессию и показала результаты своим подписчикам в Facebook.
Общество
Депутаты разработали законопроект о тишине с внушительными штрафами
Член комитета по труду и социальной политике Госдумы Ольга Павлова вместе с группой депутатов разработала законопроект, который предполагает введение штрафов за нарушение тишины в многоквартирных домах в ночное время на федеральном уровне.
Общество
Опубликованы снимки пораженных коронавирусом легких
Политика
В России поправят Конституцию и запретят снюс
2. Продажу снюсов решили полностью запретить Соответствующий законопроект Государственная Дума рассмотрит во втором чтении в начале февраля.