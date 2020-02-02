Происшествия

Вести.RuВести.RuЧемпион России по боксу был задержан при попытке забрать наркотики

Чемпион России по боксу в весовой категории до 81 кг Георгий Кушиташвили был задержан сотрудниками Росгвардии при попытке забрать наркотики. При задержании боксер оказал сопротивление сотрудникам правоохранительных органов.
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Экспорта в евро все равно больше Еще в начале 2018 года российские экспортеры в Китай получали почти 88% выручки в долларах и лишь 0,7% в евро.
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Британская драма «1917» получила премию BAFTA как лучший фильм

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Китайские биржи обвалились на фоне вспышки коронавируса

Китайские биржи на открытии обвалились более чем на восемь процентов на фоне вспышки коронавируса в стране.
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Появился официальный рендер Meizu 17 с врезанной камерой

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Израиль нанес удар по объектам ХАМАС в ответ на обстрелы из Газы

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Россияне поддержали поправки в Конституцию

Большинство россиян поддержали предложенные президентом России Владимиром Путиным поправки в Конституцию.
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Самолет с неисправным шасси аварийно приземлился в Томске

Самолет Bombardier, летевший из Екатеринбурга в Томск, совершил аварийную посадку в Томске.
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Патриарх Кирилл предложил напомнить про Бога в Конституции

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил добавить в Конституцию РФ упоминание о Боге, сообщает РИА "Новости".
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Поезд Пекин — Москва приехал в Россию без пассажиров после приостановки железнодорожного сообщения с Китаем.
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По словам автора поста, в период корпоративного отпуска (с 27 июля по 13 августа 2020 года) часть оборудования для производства комплектующих LADA Vesta перенесут с завода в Тольятти на завод в Ижевск, а на освободившейся площади установят сварочные линии для производства шасси новой LADA Granta.
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