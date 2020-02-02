Происшествия
Вести.RuЧемпион России по боксу был задержан при попытке забрать наркотики
Чемпион России по боксу в весовой категории до 81 кг Георгий Кушиташвили был задержан сотрудниками Росгвардии при попытке забрать наркотики. При задержании боксер оказал сопротивление сотрудникам правоохранительных органов.
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Политика
Путин начал выметать чиновников за «совсем некрасивые события»
Патриарх Кирилл предложил упомянуть Бога в Конституции.
Хоккей
«Рейнджерс» обыграли «Детройт», у Панарина два очка
Рейнджерс нанесли поражение Детройту (4:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Гаджеты
Цены на новейшие процессоры AMD рухнули вниз. А 24-ядерный Threadripper 2970WX можно взять всего за 700 долларов
Особенно впечатляет Ryzen 7 3700X всего за 280 долларов. Или монструозный 24-яденый Threadripper 2970WX за 700 долларов.
Транспорт
Россия приостанавливает железнодорожное сообщение с Китаем
Россия приостанавливает железнодорожное сообщение с Китаем.
Общество
Сотрудники банков назвали способы распознать телефонных мошенников
Банковские служащие рассказали, как вычислить телефонного мошенника и предотвратить кражу средств с карты.
Происшествия
В бельгийском Генте женщина с ножом напала на прохожих
Инцидент произошел в центре города Гент. По данным газеты, вооруженная ножом женщина напала на двух человек.
Армия и оружие
The National Interest объяснил опасность российских «Солнцепеков»
Эксперт журнала The National Interest Майкл Пек рассказал, почему российские тяжелые огнеметные системы "Солнцепек" представляют значительную опасность для США.
Космос
К Земле летит полукилометровый астероид
Астероид диаметром около 590 метров движется к Земле на огромной скорости – 15,2 километра в секунду (около 54,7 тысяч километров в час), сообщает spaceweather.
Происшествия
Неизвестный застрелил пластического хирурга в центре Киева
По данным телеканала «Громадське ТВ», в центре Киева погиб пластический хирург Андрей Сотник.
Шоу-бизнес
Дочь Успенской обвинила мать в угрозах и насилии
Татьяна Плаксина, дочь певицы Любови Успенской, рассказала об отношениях со звездной мамой.
Политика
В СПЧ назвали противоречащим Конституции упоминание бога в преамбуле
Упоминание бога в преамбуле Конституции России противоречит действующей норме основного закона, заявила заместитель председателя Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России, член рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Ирина Киркора.
Общество
Опубликованы снимки пораженных коронавирусом легких
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $57 за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 г. на бирже ICE в Лондоне снизилась на 3,3% - до $56,96 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 20:20 мск.
Шоу-бизнес
Юлия Ковальчук заинтриговала новым снимком с глубоким декольте
Кино
Режиссёр «Сайлент Хилла» снимет новый фильм по игровой франшизе
Происшествия
В заброшенном доме в центре Петербурга нашли труп в пакете
На голову и ноги погибшего были надеты полиэтиленовые пакеты. В центре Петербурга обнаружили труп, который былзавернутв плед и простыню.
Общество
Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя
Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Армия и оружие
4 сотрудника спецназа ФСБ погибли в Сирии под минометным обстрелом
2 февраля поступили сведения о том, что в ходе боев в районе сирийского города Алеппо, под минометным обстрелом погибли 4 сотрудников спецназа ФСБ.
Здоровье
Больной коронавирусом китаец выразил недовольство больницей в Чите
Находящийся со своей двухлетней дочкой и женой в больнице Читы китаец Ван Юньбинь узнал о том, что болен коронавирусом 2019-nCoV из новостей, а местные врачи результаты анализов ему так и не показали.
Футбол
«Зенит» не отпустил Дзюбу в «Тоттенхэм»
Общество
В РФ вступили в силу новые правила увольнения
Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
Политика
США запретили въезд иностранцам, посетившим Китай в последние дни
США вводят ограничения для американцев и запрет на въезд для иностранцев, посещавших КНР за последние 14 дней в связи с эпидемией коронавируса, сообщили в министерстве внутренней безопасности.
Киберспорт
В Dota 2 убрали возможность блокировать появление крипов
2 февраля Valve выпустила патч для Dota 2, с которым заблокировала возможность отключать появление крипов с помощью чита.
Армия и оружие
NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут
Журнал National Interest перечислил пять подлодок, способных уничтожить мир за 30 минут.