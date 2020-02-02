Уголовное дело возбуждено в отношении двукратного чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили за нападение на сотрудника Росгвардии в Москве. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

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Против чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили, который сломал нос сотруднику Росгвардии, возбудили уголовное дело. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ. В Росгвардии подтвердили факт нападения спортсмена на сотрудника, а также сообщили, что у Кушиташвили при себе был обнаружен сверток с кокаином.

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