Происшествия
Lenta.ruПротив сломавшего нос росгвардейцу боксера завели уголовное дело
Против чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили, который сломал нос сотруднику Росгвардии, возбудили уголовное дело. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ. В Росгвардии подтвердили факт нападения спортсмена на сотрудника, а также сообщили, что у Кушиташвили при себе был обнаружен сверток с кокаином.
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Уголовное дело возбуждено в отношении двукратного чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили за нападение на сотрудника Росгвардии в Москве. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.ТАСС04:00
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