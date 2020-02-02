Происшествия
Вести.RuЧемпион России по боксу был задержан при попытке забрать наркотики
Чемпион России по боксу в весовой категории до 81 кг Георгий Кушиташвили был задержан сотрудниками Росгвардии при попытке забрать наркотики. При задержании боксер оказал сопротивление сотрудникам правоохранительных органов.
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Экономика
Дедолларизация российского экспорта в Китай приостановилась
Экспорта в евро все равно больше Еще в начале 2018 года российские экспортеры в Китай получали почти 88% выручки в долларах и лишь 0,7% в евро.
Гаджеты
Дефекты смартфона Motorola Razr с гибким экраном показали на фото
Пользователи Сети заметили дефекты в конструкции нового смартфона-«раскладушки» Motorola Razr с гибким экраном еще до официального старта продаж.
Футбол
«Зенит» не стал отпускать Дзюбу в «Тоттенхэм»
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая впервые выступила на сцене спустя 25 лет
После 25-летнего перерыва певица Наталья Ветлицкая вернулась на сцену.
Футбол
Антон Миранчук показал фото травмированной ноги
24-летний российский футболист показал свою травмированную ногу.
Армия и оружие
The National Interest объяснил опасность российских «Солнцепеков»
Эксперт журнала The National Interest Майкл Пек рассказал, почему российские тяжелые огнеметные системы "Солнцепек" представляют значительную опасность для США.
Политика
Джонсон заявит об отказе идти на уступки в торговых переговорах с ЕС
Великобритания не собирается идти на уступки в торговых переговорах с Евросоюзом, говорится в предстоящей речи премьер-министра страны Бориса Джонсона, выдержки из которой публикует британская пресса.
Происшествия
В центре Киева неизвестный застрелил мужчину
Происшествие произошло на улице Саксаганского. Так, неизвестный несколько раз выстрелил в мужчину и скрылся.
Армия и оружие
Итальянцы в России посетят авиаполк
Как заявил начальник российского Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков, в период с 3 по 5 февраля 2020 года, в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, на территории Российской Федерации итальянские специалисты посетят один из военных объектов Минобороны России.
Шоу-бизнес
Дочь Успенской обвинила мать в угрозах и насилии
Татьяна Плаксина, дочь певицы Любови Успенской, рассказала об отношениях со звездной мамой.
Футбол
Дубль Мирзова принес «Спартаку» победу над «Ростовом»
Встреча прошла в Дохе (Катар) на стадионе Аспир-Центр и завершилась со счетом 2:1 в пользу московского клуба, в составе которого дублем отметился Резиуан Мирзов (49-я и 75-я минуты).
Происшествия
«Черные риэлторы» задержаны на Камчатке
Две жительницы Петропавловска-Камчатского и сотрудник правоохранительных органов подозреваются в мошенничестве, сообщили РАИ «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» в СУ СКР по Камчатскому краю.
Общество
Опубликованы снимки легких, пораженных коронавирусом
Общество
Число заболевших новой пневмонией в Китае возросло до 14 489 человек
Число инфицированных коронавирусом в Китае в настоящее время составляет 14 489 человек, умерли 304 жителя страны.
Транспорт
Россия приостановила пассажирское железнодорожное сообщение с Китаем
Россия на фоне распространения коронавируса приостановила движение пассажирских поездов в сообщении с Китаем, говорится в заявлении РЖД.
Шоу-бизнес
Наталья Поклонская поделилась результатами «голливудской фотосессии»
Экс-прокурор Республики Крым, а ныне депутат Госдумы Наталья Поклонская выложила результаты фотосессии, которую назвала «голливудской», сообщает NEWS.ru.
Футбол
Кокорин тренируется с «Зенитом-2»
Общество
В Германии число заразившихся коронавирусом достигло 10 человек
Число заразившихся коронавирусом 2019-nCoV возросло до десяти человек в Германии.
Футбол
Это’О считал, что «Анжи» повторит путь «ПСЖ» и будет бороться за победу в Лиге чемпионов
Большая ставка делалась на собственную академию. Местные игроки впоследствии должны были стать основой клуба и учиться у опытных легионеров.
Политика
Захарова ответила на заявление президента Эстонии по Тартускому миру
Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась по поводу заявления президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что советско-эстонский Тартуский договор по-прежнему действует.
Религия
В Черногории проходит самое массовое шествие в защиту Сербской церкви
В Подгорице проходит самое массовое до сих пор шествие и молебен в защиту Сербской православной церкви.
Футбол
Агент Кавани ответил на обвинения президента «Атлетико»
Брат и агент нападающего «ПСЖ» Эдинсона Кавани Вальтер Фернандо Гульемонте ответил на обвинения президента «Атлетико» Энрике Сересо.
Кино
Британская драма «1917» получила премию BAFTA как лучший фильм
Британская киноакадемия BAFTA назвала лучшим фильмом драму «1917» о Первой мировой войне режиссера Сэма Мендеса.
Космос
Компания SpaceX взорвала гигантский резервуар
Здоровье
Больной коронавирусом китаец выразил недовольство больницей в Чите
Находящийся со своей двухлетней дочкой и женой в больнице Читы китаец Ван Юньбинь узнал о том, что болен коронавирусом 2019-nCoV из новостей, а местные врачи результаты анализов ему так и не показали.
Политика
Россияне поддержали поправки в Конституцию
Большинство россиян поддержали предложенные президентом России Владимиром Путиным поправки в Конституцию.
Политика
Посол России в Болгарии объяснил причину «шпиономании» в стране
Посол России в Болгарии Анатолий Макаров высказал мнение по поводу причин инициации «шпионских скандалов» против страны, об этом 2 февраля сообщает телеканала bTV.