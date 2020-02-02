Происшествия

Вести.RuВести.RuЧемпион России по боксу был задержан при попытке забрать наркотики

Чемпион России по боксу в весовой категории до 81 кг Георгий Кушиташвили был задержан сотрудниками Росгвардии при попытке забрать наркотики. При задержании боксер оказал сопротивление сотрудникам правоохранительных органов.
Читать в источнике
Комментировать208

Подробнее о событии

Против боксера Кушиташвили возбуждено дело о нападении на сотрудника Росгвардии

Sport24.ru04:17

В Росгвардии рассказали подробности нападения на патрульного в Москве

РИА Новости04:13

Видео задержания боксера, сломавшего нос росгвардейцу в центре Москвы

РЕН ТВ02:18

Источник: против боксера Кушиташвили возбудили дело о нападении на сотрудника Росгвардии

ТАСС04:00

Против боксера Кушиташвили возбудилии уголовное дело после избиения росгвардейца

Пятый канал04:11

Кушиташвили, напавшего на росгвардейца, задержали при попытке забрать наркотики

Чемпионат02:09

Задержание напавшего на росгвардейца боксера попало на видео

Lenta.ru02:55
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 04:23, Ашберн
Общество

Что изменится в жизни россиян с февраля 2020 года

ТАСС в сотрудничестве с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в феврале 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС 30 января в 03:13
Происшествия

В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве водителя троллейбуса

Погибший работал водителем троллейбуса. Как рассказали в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, вечером нападавшего задержали.
АиФ Санкт-Петербург 04:16
Общество

На Урале сняли на видео падение метеора

Падение метеора видели с территорий Свердловской, Тюменской, Омской, Челябинской и Курганской областей.
REGNUM вчера в 04:21
Общество

Первая смерть от коронавируса зафиксирована за пределами Китая

Первая смерть от коронавируса за пределами Китая зафиксирована на Филиппинах, где скончался 44-летний мужчина из Уханя.
Известия вчера в 23:04
Общество

Помпео оценил Парк высоких технологий в Белоруссии

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что вдохновлен увиденным в Парке высоких технологий (ПВТ) в Белоруссии и на примере парка становится понятно, "насколько эффективно американские инвестиции могут содействовать улучшению благосостояния во всем мире".
РИА Новости 03:57
Музыка

Чумаков прокомментировал возможное участие Панайотова на Евровидении

РИА Новости вчера в 21:35
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал, как правильно питаться зимой

Ведомство рекомендует зимой выбирать частое, дробное питание небольшими порциями, ежедневное употребление нескольких порций фруктов - свежие цитрусовые, яблоки или груши, а также советует разнообразить гарнир свежими замороженными или консервированными овощами.
ТАСС 03:46
Общество

Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя

Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Коммерсантъ вчера в 11:59
Происшествия

Задержан подозреваемый по делу об обрушении крыши в кафе Новосибирска

Следователи задержали организатора мероприятия в кафе Новосибирска, где при обрушении крыши пристройки погиб человек.
RT на русском 02:33
Шоу-бизнес

Мать Аршавина выселяет бывшую жену и ребенка футболиста из квартиры

Мать Андрея Аршавина планирует выселить из квартиры в Петербурге бывшую супругу футболиста Алису Казьмину.
Росбалт 30 января в 04:44
Происшествия

Прокуратура обязала СК переквалифицировать обвинение сестрам Хачатурян

Генеральная прокуратура России обязала Следственный комитет России переквалифицировать обвинение в деле сестер Хачатурян с убийства на необходимую оборону, что повлечет за собой прекращение уголовного преследования.
Известия 30 января в 15:50
Политика

Помпео призвал Казахстан сотрудничать с компаниями США

США призывают Нур-Султан к сотрудничеству с американскими компаниями, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео по итогам встречи с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди.
Газета.Ru 01:50
Хоккей

В матче НХЛ между «Калгари» и «Эдмонтоном» произошла драка вратарей

Голкипер «Калгари Флэймз» Кэм Тальбо подрался с вратарём «Эдмонтон Ойлерз» Майком Смитом во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
RT на русском 00:31
Шоу-бизнес

Певица МакSим уходит со сцены из-за проблем со здоровьем

Менеджмент артистки выступил с официальным заявлением, в котором рассказал, что знаменитая певица решила уйти в бессрочный творческий отпуск.
StarHit.ru вчера в 02:00
Политика

В Крыму усомнились в способности Украины поставлять воду на полуостров

Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков усомнился в том, что Украина готова к возобновлению подачи воды на полуостров.
Lenta.ru вчера в 16:54
Здоровье

В Забайкалье врачи повторно взяли пробы на коронавирус у двоих человек

Врачи Забайкальского края повторно взяли пробы на коронавирус у двоих человек, контактировавших с зараженным гражданином Китая.
Известия 03:27
Общество

«Это отвратительно»: Познер разоблачил «злобное вранье» о России

РИА Новости вчера в 19:54
Игры

В Steam началась крупная распродажа игр Rockstar Games

Среди всех игр Rockstar Games в данный период самыми дешевыми считаются Bully Scholarship Edition и Max Payne, которые отдают с 65% скидкой по 139 рублей за каждую игру.
Astera вчера в 13:26
Армия и оружие

Израиль нанес удар по объектам ХАМАС в ответ на обстрел из Газы

ВВС Израиля нанесли удар по объектам ХАМАС в северной части сектора Газа в ответ на обстрел израильской территории, сообщила пресс-служба армии обороны Израиля.
РИА Новости вчера в 18:26
Происшествия

Неизвестный бросил на территорию храма в Петербурге горящий предмет

ТАСС вчера в 11:59
Футбол

Сетьен хочет возвращения Неймара в «Барселону»

Главный тренер испанской "Барселоны" Кике Сетьен выступил за возвращение в команду бразильского нападающего Неймара, два с половиной года назад перешедшего за 222 миллиона евро, прописанных в контракте в качестве отступных, в французский "Пари Сен-Жермен".
ProstoProSport вчера в 02:38
Здоровье

В России выявили первых зараженных коронавирусом

В России впервые выявили заражение коронавирусом. Об этом сообщили вице-премьер Татьяна Голикова.
АБН 31 января в 07:44
Армия и оружие

Украинские силовики сообщили о гибели женщины-медика в Донбассе

Штаб Операции объединенных Сил сообщил на своей странице в Facebook, в Донбассе возле Новотошковского в результате обстрела со стороны вооруженных формирований ЛНР погибла боевой медик одного из подразделений.
Московский Комсомолец вчера в 10:11
Общество

Московские сурки проспят собственный праздник

Газета.Ru 03:15
Происшествия

В Петербурге горит здание «Лениздата»

Здание "Лениздата" загорелось в Центральном районе Санкт-Петербурга, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
РИА Новости 02:04
Общество

Сотрудник банка раскрыла способы выявления телефонных мошенников

«Важно знать, что сотрудник банка никогда и ни при каких обстоятельствах не попросит назвать номер или пин-код карты, CVV-код (это последние три цифры на обратной стороне банковской карты), пароль для входа в личный кабинет клиента или код из СМС-сообщений», — добавила Тузова.
Известия 04:05
Теннис

Кенин в роскошном платье устроила фотосессию с кубком Australian Open

Американская теннисистка Софья Кенин после победы на Открытом чемпионате Австралии устроила фотосессию с чемпионским кубком.
Чемпионат 02:32
Шоу-бизнес

Дочь Тимати тяжело переживает расставание родителей

Отвечая на вопрос одной из подписчиц, родительница рэпера подтвердила, что Алиса очень переживает из-за расставания родителей.
StarHit.ru вчера в 15:00
Общество

Поклонская снялась в фотосессии в «голливудском» стиле

РИА Новости 03:39
Общество

Росстат назвал регионы с наибольшей убылью населения

Наибольшая убыль населения зафиксирована в трех федеральных округах – Приволжском (110,8 тысячи человек), Сибирском (54,2 тысячи) и Дальневосточном (21,3 тысячи).
РИА Новости 02:09
Как работают Яндекс.Новости?
Главное