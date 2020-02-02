Чемпион России по боксу в весовой категории до 81 кг Георгий Кушиташвили был задержан сотрудниками Росгвардии при попытке забрать наркотики. При задержании боксер оказал сопротивление сотрудникам правоохранительных органов.

Чемпион России по боксу был задержан при попытке забрать наркотики

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