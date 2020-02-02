Происшествия
Газета.RuЧемпион России по боксу задержан при попытке забрать наркотики
Два российских боксера были задержаны в Москве при попытке забрать наркотики, при этом чемпион страны в весе до 81 кг Георгий Кушиташвили напал на сотрудника Росгвардии и теперь может получить срок еще и за это.
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CD Projekt RED не планирует выпускать VR-версию Cyberpunk 2077
Джон Мамайс из CD Projekt RED заявил, что создатели Cyberpunk 2077 решили отказаться от разработки VR-версии игры.
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США следует бояться российских огнеметных комплексов «Солнцепек».
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Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина решила рассказать о том, как ее душила мать.
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Депутат Государственной думы России Наталья Поклонская опубликовала снимки со своей "голливудской" фотосессии в Facebook.
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Больной коронавирусом китаец выразил недовольство больницей в Чите
Находящийся со своей двухлетней дочкой и женой в больнице Читы китаец Ван Юньбинь узнал о том, что болен коронавирусом 2019-nCoV из новостей, а местные врачи результаты анализов ему так и не показали.
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Согласованный митинг прошел на площади перед СКК в Санкт-Петербурге, сообщает "Фонтанка".
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Геймеры признали Warcraft III: Reforged худшей игрой всех времен
Кино
Опубликовали трейлер фильма «Форсаж 9»
11 ноября 2019 года съёмки официально завершились. Сообщается, что мировая премьера фильма намечена на май 2020 года.
Политика
В Кремле заявили, что визит Нетаньяху был согласован в течение суток
Как заявляет представитель Кремля, визит Нетаньяху был согласован в течение суток за три дня до его приезда.
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«Зенит» поздравил Пике с днём рождения, опубликовав фото с его игрой рукой в матче ЧМ-2018
«Зенит» поздравил защитника «Барселоны» Жерара Пике с днём рождения, опубликовав фото с его игрой рукой в матче 1/8 финала чемпионата мира 2018 года между сборными Испании и России.
Происшествия
Минздрав Башкирии выясняет, почему инвалид полз по полу в больнице
Глава министерства здравоохранения Республики Башкортостан Максим Забелин пообещал, что разберется с инцидентом в одной из районных больниц, где один из пациентов, лишенный ног, ползал по полу коридора, а другой - лежал в палате на полу.
Армия и оружие
Турецкие танки и броневики пересекли границу с Сирией
Около 200 единиц боевой техники армии Турции перешли границу с Сирией, сообщают СМИ.