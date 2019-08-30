Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов прибыл в Абу-Даби в преддверии поединка с американцем Дастином Порье. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий. Нурмагомедов провел заключительный этап подготовки в Дубае.

Чемпион UFC Нурмагомедов прибыл в Абу-Даби перед боем с Порье

Происшествия На Урале задержаны двое подростков за подготовку нападения на школу В городе Кушве в Свердловской области правоохранительные органы задержали двух несовершеннолетних, планировавших атаку на одну из местных школ 1 сентября.

Политика В Госдуме осудили заявление МИД Болгарии об освобождении Европы «Заявления официальной Софии о роли СССР в разгроме фашизма в Европе и освобождении стран континента от нацизма вызывают недоумение и разочарование», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

Политика Путин отозвался о называющих Дальний Восток балластом как о придурках Президент России Владимир Путин назвал придурками людей, которые думают, что Дальний Восток является для России балластом.

Политика Палата общин Британии приняла законопроект об отсрочке Brexit Джонсон настаивает на том, что Британия покинет ЕС в срок — 31 октября — с соглашением или без.

Происшествия Водитель BMW насмерть сбил двух детей во Владимирской области Автомобиль BMW-320 совершил наезд на двоих детей в поселке Мелехово Владимирской области.

Политика Путин и индийский премьер Моди прибыли на судоверфь «Звезда» Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыли на судостроительный комплекс "Звезда" в городе Большой Камень в Приморье.

Общество Минприроды назвало российские города с самым грязным воздухом Минприроды опубликовало проект госдоклада «О состоянии и об охране окружающей среды РФ в 2018 году», в котором перечислило российские города с самым загрязненным воздухом.

Армия и оружие Шойгу устроил военным разнос в день катастрофы Су-25 Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу на закрытом совещании отчитал военных за снижение доли исправных учебных самолетов.

Общество Скандальный брак с 11-летней девочкой в Иране расторгли Суд иранской провинции Кохгилуйе и Бойерахмед расторг брак между 22-летним мужчиной и 11-летней девочкой, этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.

Армия и оружие В Эстонии нашли секретную базу спецназа США На территории Эстонии была обнаружена действующая секретная военная база, на которой тренируются бойцы спецназа США.

Политика Кабмин Украины решил уволить Кличко с поста главы администрации Киева Правительство Украины проголосовало за увольнение Виталия Кличко с должности главы Киевской городской администрации.

Политика Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что его страна закрыла границу с Украиной из-за хлынувшего оттуда потока оружия.

Политика «Роснефть» требует извинений от «Транснефти» «Роснефть» 3 сентября потребовала извинений от «Транснефти» в адрес главы совета директоров нефтекомпании Герхарда Шрёдера из-за комментариев трубопроводной монополии в отношении письма, написанного им премьер-министру России Дмитрию Медведеву.

Кино Новый фильм о Ларе Крофт снимет режиссер «Высотки» Режиссером продолжения фильма «Tomb Raider: Лара Крофт» назначен постановщик боевиков «Перестрелка» и «Высотка» Бен Уитли, сообщает издание Deadline.

Происшествия Адвокат сообщил об окончании расследования дела в отношении Уилана Расследование уголовного дела в отношении обвиняемого в шпионаже американца Пола Уилана завершено.

Шоу-бизнес Ургант опубликовал фото 90-летней бабушки Ведущий поздравил родственницу с юбилеем 4 сентября звезда Первого канала Иван Ургант поздравил свою бабушку, актрису Нину Ургант, с днем рождения.

Происшествия Украинку убили во время секса в Турции Гражданку Украины убили в Турции, когда она согласилась на секс за деньги с местным жителем.

Происшествия Спасатели обнаружили тела 33 погибших при пожаре на судне в Калифорнии Спасатели обнаружили тела 33 погибших при пожаре на судне Conception у побережья американского штата Калифорния, передаёт 4 сентября телеканал KTLA со ссылкой на береговую охрану США.

Авто Geely привез в Россию кросс-хэтчбек за 1,2 млн рублей Китайский кросс-хэтчбек Geely GS, который в скором времени появится на российском рынке, будет предлагаться клиентам по цене от 1 299 990 рублей.

Армия и оружие Названы преимущества новейших беспилотников Министерство обороны России провело испытания нескольких новейших беспилотников.

Экономика На ВЭФ рассказали о росте доходов ТОР и свободного порта Владивосток За последние три года, с 2016 по 2018, доходы резидентов территорий опережающего развития, расположенных на Дальнем Востоке, выросли с 15,5 до 70 миллиардов рублей, резидентов свободного порта - с двух до 24,5 миллиардов.

Здоровье Вероника Скворцова впервые проведет прямую линию с россиянами "Министр здравоохранения Вероника Скворцова впервые проведет прямую линию", — говорится в сообщении.

Политика Суд запретил ликвидировать УПЦ Киевского патриархата В сообщении говорится, что суд полностью удовлетворил заявление УПЦ в ее иске о запрете митрополиту Черкасскому Православной церкви Украины Иоанну осуществлять действия, направленные на регистрацию ликвидационной комиссии Украинской православной церкви.

Хоккей «Трактор» проиграл СКА в овертайме Сегодня во втором матче регулярного чемпионата на домашней арене «Трактор» в очень напряженной борьбе проиграл команде СКА из Санкт-Петербурга (примечательно, что в тренерский штаб соперника входит Анвар Гатиятулин, бывший главный тренер челябинского клуба).