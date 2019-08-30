Единоборства

ТАССТАССЧемпион UFC Нурмагомедов прибыл в Абу-Даби перед боем с Порье

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов прибыл в Абу-Даби в преддверии поединка с американцем Дастином Порье. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий. Нурмагомедов провел заключительный этап подготовки в Дубае.
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