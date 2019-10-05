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Газета.RuГазета.RuЧемпион мира Хеведес оценил красоту московского метрополитена

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Защитник московского "Локомотива" Бенедикт Хеведес оценил красоту московского метрополитена.
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