РПЛ
Газета.RuЧемпион мира Хеведес оценил красоту московского метрополитена
Защитник московского "Локомотива" Бенедикт Хеведес оценил красоту московского метрополитена.
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Политика
Венгрия начала массово отбирать выданные украинцам паспорта
Власти Венгрии вынуждены забирать обратно паспорта, выданные жителям Закарпатья, поскольку их часто получали не этнические венгры, а украинцы с поддельными документами.
Происшествия
Студентку МГТУ имени Баумана убили в подмосковном Домодедове
В одном из коттеджей подмосковного города Домодедово обнаружен труп 17-летней студентки.
Политика
Зеленского призывали не допустить реализации «формулы Штайнмайера»
Региональные депутаты призвали президента Украины Владимира Зеленского и Верховную раду не допустить реализации "формулы Штайнмайера", сообщает РИА Новости.
Армия и оружие
В ВКС назвали сроки ответного ядерного удара в случае атаки на Россию
ВКС предлагают продолжить строительство радиолокационных станций (РЛС) систем предупреждения о ракетном нападении в новой госпрограмме вооружения после 2025 года, добавил Нестечук.
Происшествия
Зачинщиков драки в пермской колонии перевели в другую ИК
Осужденных исправительной колонии №9 города Соликамска Пермского края, которые в сентябре избили и изнасиловали сокамерника, на время следствия перевели в другое исправительное учреждение.
Шоу-бизнес
Звезду Stand Up Юлию Ахмедову госпитализировали с нервным срывом
Происшествия
В Испании полицейские арестовали спасших их наркоторговцев
В Испании наркоторговцы спасли троих тонущих полицейских, оказавшихся за бортом во время погони.
Политика
Путин высказался о выступлении Греты Тунберг в ООН
Президент РФ Владимир Путин заявил, что не разделяет "общих восторгов" относительно выступления Греты Тунберг в ООН.
Экономика
«Известия»: Россия за три года выдаст более 1 трлн рублей займов
Министерство финансов резко увеличивает программу выдачи международных займов — с 2020 по 2022 год Россия ссудит иностранным правительствам и организациям более 1 трлн рублей ($15,5 млрд).
Происшествия
Следователи начали проверку после обвала грунта на стройке в Москве
Столичные следователи начали проверку после обвала грунта в котлован на стройке рядом с Карамышевской набережной, сообщает старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Москве Юлия Иванова.
Экономика
В Гоа снизили цены на проживание — иначе отели не бронируются
Отели начинают снижать цены, когда понимают, что комнаты могут так и остаться пустыни в сезон.
Общество
Ежемесячно платить ипотеку в России могут лишь 35% семей
35,4% российских семей могут позволить себе ипотеку при покупке квартир из расчета 18 кв. м жилой площади на человека, следует из доклада Банка России (ЦБ) ( .pdf ).
Наука
Человека за стеной опознали с помощью Wi-Fi и видеозаписи
Авто
Недорогие модели Jetta от Volkswagen бьют рекорды
Новый немецкий бренд Jetta в сентябре стартовал продажи новинок паркетника VS5 и седана VA3, которые доступны у официальных дилеров.
Происшествия
В МЧС назвали способы отпугивания агрессивных собак
Общество
В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимнего периода
В средней полосе России происходит постепенное сокращение зимнего периода и, соответственно, увеличение летнего.
Футбол
«Ахмат» победил «Уфу» в первом матче под руководством Шалимова
Шоу-бизнес
Бочкарева ответила хейтерам цитатой из русской классики
Звезда телесериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева ответила на критику, которая обрушилась на нее после скандала с наркотиками.
Шоу-бизнес
Энрике Иглесиас показал фото сына от Анны Курниковой
Испанский певец Энрике Иглесиас показал на своей странице в Instagram фотографию своего сына Николаса.
Авто
Российский летающий автомобиль начнут создавать в Новосибирске
На базе Сибирского научного-исследовательского института авиации имени Чаплыгина в Новосибирске создали проектную лабораторию, в которой в ближайшие четыре года сформируют технический облик первого российского летающего автомобиля.
Здоровье
Девочку из США с «маской Бэтмена» прооперируют в Краснодаре в октябре
Политика
Киев допустил восстановление железнодорожного сообщения с Донбассом
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на шоу "Свобода слова Савика Шустера" сообщил о возможности полноценного восстановления железнодорожное сообщения с Донецкой и Луганской областями.
Общество
Маргарита Грачева выходит замуж
Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
Экономика
Минфин спрогнозировал минимальный рост реальных доходов россиян
В проекте бюджета на период 2020–2022 годов, который правительство внесло в Государственную думу, говорится о том, что, несмотря на динамичный рост реальной начисленной заработной платы (1,5%), реальные располагаемые доходы россиян по итогам года вырастут только на 0,1%, то есть на уровне 2018 года, сообщает ТАСС.
Космос
В ЮАР нашли следы древней космической катастрофы
Ученые из Университета Витватерсранда в Йоханнесбурге обнаружили доказательство столкновения метеорита или астероида с Землей, которое произошло примерно 13 тысяч лет назад.
Культура
Хидэо Кодзима опоздал на закрытую встречу с прессой на «ИгроМире»
Японский геймдизайнер Хидэо Кодзима опоздал на закрытую встречу, которую организовали для журналистов и фанатов на «ИгроМире».
Авто
Составлен топ-10 самых популярных в России автомобилей
В тройку лидеров иностранных автомобилей российского авторынка оказался Ford Focus, которому отдали предпочтение свыше 746 тысяч россиян.
Политика
Скабеева оценила оговорку Лукашенко о России на встрече с Зеленским
Общество
Гуф извинился за оскорбление чеченок
Рэпер Гуф записал видеообращение, в котором извинился за оскорбление чеченок. Он опубликовал ролик в инстаграме.