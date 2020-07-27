В 2019 году господин Шипулин стал депутатом Госдумы.

Чемпион мира по биатлону Шипулин заразился коронавирусом

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Происшествия Следователи проверяют причастность Фургала еще к двум преступлениям Следственный комитет России проверяет причастность экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к еще одному убийству и покушению на предпринимателей, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. 407

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