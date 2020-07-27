Коронавирус
КоммерсантъЧемпион мира по биатлону Шипулин заразился коронавирусом
Оценить64
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 05:08, Ашберн
Политика
Германия заявила о необходимости России для решения международных проблем
Сообщается, что в том же интервью Маас высоко оценил дипломатические умения российского министра иностранных дел Сергея Лаврова: он отметил, что Лавров последовательно отстаивает российские интересы, но готов искать совместные решения.
Lenta.ru 05:04
Общество
Сергей Шнуров прибыл в Хабаровск на съёмки фильма о протестующих
Музыкант и политик Сергей Шнуров прилетел в Хабаровск, чтобы снять документальный фильм о протестующих против задержания губернатора региона Сергея Фургала, сообщает радиостанция "Говорит Москва".
DP.RU 03:38
Общество
Вильфанд заявил о наступлении в России самой жаркой пятидневки года
Синоптик отметил, что самое теплое время наступает как в европейской, так и в азиатской части страны.
РИА Новости вчера в 18:39
Политика
27 июля открылся гуманитарный коридор на КПВВ «Еленовка»
В прошлый раз КПВВ «Еленовка» открывался 24 июля.
КП - Донецк 02:55
Общество
Исследование показало разницу зарплат в Москве и регионах
Врачи, учителя, продавцы, охранники и водители могут зарабатывать в Москве на 40-50% больше, чем в регионах, показало июльское исследование сервиса "Работа.ру".
РИА Новости вчера в 20:11
Происшествия
Следователи проверяют причастность Фургала еще к двум преступлениям
Следственный комитет России проверяет причастность экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к еще одному убийству и покушению на предпринимателей, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru 03:41
Общество
Уволившиеся журналисты «Ведомостей» объявили о создании нового СМИ
Журналисты «Ведомостей», уволившиеся в знак протеста против назначения нового руководства, объявили о создании собственного СМИ — VTimes.
Lenta.ru 04:07
Происшествия
В ЯНАО суд ограничил свободу экс-чиновника, избивавшего сожительницу
Бывший глава райцентра в Ямало-Ненецком автономном округе жестоко истязал сожительницу - избивал, удерживал в погребе обнаженной пять часов, угрожал убийством, в наказание ему на полтора года запретили покидать Шурышкарский район ЯНАО, сообщает региональная прокуратура.
РИА Новости 01:30
Авто
Раскрыта цена на новый седан Kia K5 для России
Южнокорейский гигант Kia объявил стоимость и комплектации новейшего седана Kia K5.
Faktom 03:51
Общество
За нелегальный техосмотр в России введут уголовную ответственность
Техосмотр без аккредитации теперь попадает под статью УК РФ, если в результате нелегального ТО был нанесен ущерб гражданам или государству при крупном доходе - нарушитель получит штраф или арест на полгода.
Газета.Ru 04:51
Происшествия
В Петербурге задержали подозреваемого в расчленении жены топором
Как сообщил РИА Новости источник в силовых структурах, подозреваемый убил супругу, потому что она хотела забрать ребенка после развода.
РИА Новости 03:41
Гаджеты
Пользователям Сети показали первые снимки дисплея iPhone 12
Фото с изображением дисплея смартфона можно было увидеть на китайской площадке Weibo. Диагональ экрана нового iPhone 12 составит 5,4 дюйма.
Экономика сегодня 03:21
Шоу-бизнес
Благодаря пяти продуктам Полина Гагарина похудела на 30 килограммов
Певица советует тем, кто желает избавиться от лишних килограммов, пить воду без газа перед каждым приемом пищи.
Evo-rus.com вчера в 23:24
Кино
Кодзима стал членом жюри Венецианского кинофестиваля
Японский дизайнер видеоигр и продюсер Хидео Кодзима стал членом жюри Венецианского кинофестиваля, сообщается на сайте премии.
МИР 24 вчера в 18:25
Происшествия
В Чите проверяют видео, где подросток прикурил от свечи в церкви
РИА Новости вчера в 22:38
Происшествия
Избитый боевик «Азова»* скончался в реанимации Запорожья
Напомним, 21 июля сообщалось, что Нацгвардия не стала помогать избитому в Запорожье боевику «Азова»*.
ИА Новороссия 04:41
Политика
FT сообщила об утрате Россией статуса сильнейшего соперника США
За три последних года Россия потеряла статус главного соперника США, эту роль теперь играет Китай, пишет Financial Times (FT).
РБК 04:39
Общество
На карты россиянам придет новое пособие до 6 тыс. рублей до 31 августа
Как сообщает PRIMPRESS, пособие смогут получить все родители несовершеннолетних детей, которые остались без работы во время пандемии коронавируса.
Live24 02:41
Шоу-бизнес
Наталья Штурм сообщила, что сын Бари Алибасова готов похоронить отца
Территория новостей 01:37
Происшествия
Почти 60 полицейских пострадали в ходе беспорядков в Сиэтле
Почти 60 сотрудников полиции пострадали во время беспорядков в американском городе Сиэтл, 47 участников столкновений были задержаны.
RT на русском 00:55
Общество
Мишустин подписал постановление о трудоустройстве женщин с детьми
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, предоставляющее женщинам с детьми младше трех лет и пожилым людям дополнительные возможности для трудоустройства.
РИА Новости 04:52
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали об эффективных дезинфицирующих средствах
Эксперты Роспотребнадзора рассказали о том, какие дезинфицирующие средства наиболее эффективны при борьбе с коронавирусной инфекцией.
RT на русском 04:50
Авто
Hyundai представила спортивную версию кроссовера Hyundai Santa Fe
Внешне Hyundai Santa Fe N Performance можно узнать по новым бамперам со спортивным дизайном, особым 21-дюймовым колесам, шинам Michelin Pilot Sport, крупным патрубкам выхлопной системы и сдвоенным спойлером на пятой двери.
Автоновости дня 03:16
Экономика
Сбербанк получил заявки на реструктуризацию кредитов на 460 млрд руб
Сбербанк России с конца марта по середину июля получил от почти 500 тысяч физлиц заявки на реструктуризацию кредитов на 460 млрд рублей, говорится в пресс-релизе банка.
Интерфакс 04:12
Шоу-бизнес
Собчак заподозрили во второй беременности
Богомолов опубликовал живописный снимок в своем Instagram-блоге. Подписчики театрального режиссера уличили его супругу в беременности.
Слово и Дело 04:43
Экономика
Россия увеличила экспорт сахара в четыре раза
В сезоне с октября 2019 года по конец сентября 2020-го Россия поставит за рубеж почти 1,8 млн т сахара и выйдет на седьмое место по мировому экспорту, следует из презентации Международной организации по сахару с майским прогнозом мирового баланса сахара.
Коммерсантъ 01:48
Футбол
Криштиану Роналду впервые в сезоне не реализовал пенальти в Серии А
В матче 36-го тура чемпионата Италии с «Сампдорией» (2:0) португалец подошёл к точке в 13-й раз за сезон, и впервые его попытка не увенчалась успехом.
Чемпионат вчера в 19:00
Автоспорт
«Гран-при Португалии» «Формулы-1» пройдет со зрителями
Спорт-Экспресс 04:05
Экономика
Обзор рынков акций на неделю с 20 по 24 июля 2020 года. Интерес к золоту поддерживается напряжённостью между США и КНР, а также программами стимулирования
Американский индекс широкого рынка S&P 500 снизился с 3224,73 п. до 3215,63 п. Тема COVID-19 остаётся с рынками, но к ней добавился рост напряжённости в отношениях США и Китая.
Глас Народа 02:20
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%
Банки в принципе неохотно снижают кредитные ставки, несмотря на уменьшение ключевой ставки ЦБ, обращает внимание инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверова.
Газета.Ru 24 июля в 09:24