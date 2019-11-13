Бывший нападающий «Барселоны» и сборной Испании, выступающий за японский клуб «Виссел Кобе», Давид Вилья объявил о завершении карьеры после окончания сезона. Последний матч в составе японского клуба он планирует провести 1 января в финале Кубка императора.

Чемпион мира по футболу Давид Вилья объявил о завершении карьеры

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