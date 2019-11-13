Футбол

ИзвестияИзвестияФутболист Давид Вилья объявил о завершении карьеры

Испанский нападающий японского футбольного клуба «Виссел Кобе» 37-летний Давид Вилья объявил о завершении карьеры по окончании сезона в чемпионате Японии. Об этом футболист сообщил на пресс-конференции.
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«Зенит» обратился к Вилье, объявившему о завершении карьеры

Sport24.ru09:00

Давид Вилья объявил о завершении карьеры

Спорт-Экспресс02:38

Вилья завершит карьеру по окончании нынешнего сезона

Чемпионат01:46

«Зенит» — завершившему карьеру Давиду Вилье: «Для нас было честью соревноваться с вами»

Sportbox.RU09:34

Давид Вилья объявил о завершении карьеры футболиста

РИА Новости02:24

Вилья объявил о завершении карьеры

Советский спорт03:21

Вилья объявил о скором завершении карьеры

Soccer.ru00:25
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Авто

Новый Land Rover Defender снимется в новом фильме о Джеймсе Бонде

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КС разрешил изымать имущество у семей и знакомых коррупционеров

Фактически Конституционный суд поставил точку в этом споре и теперь в доход государства может быть обращено имущество любого человека, если он не докажет законность его происхождения, констатирует адвокат Захарченко Александр Горбатенко.
Ведомости 11 ноября в 16:20
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Додон выдвинул кандидатом в премьеры Молдавии экс-министра финансов

Президент Молдавии Игорь Додон выдвинул кандидатом на пост премьера страны бывшего министра финансов Иона Кику.
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Собчак ответила на критику Михалкова

На минувшей неделе, Михалков посвятил очередной выпуск своей авторской программы «Бесогон ТВ» на телеканале «Россия 24» свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова.
Московский Комсомолец 08:22
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Путин подписал закон о сокращении рабочего дня для сельских женщин

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий уменьшение рабочего дня для женщин, живущих и работающих в сельской местности.
Татар-информ вчера в 15:36
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Экстрадированному в США россиянину Буркову грозит до 80 лет тюрьмы

Власти США обвиняют экстрадированного из Израиля россиянина Алексея Буркова в мошенничестве, сговоре, краже личных данных и отмывании денег, ему грозит до 80 лет тюрьмы.
ТАСС вчера в 17:23
Политика

Песков оценил вероятность проведения встречи Путина с Зеленским

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что сейчас рано говорить о проведении двусторонней встречи российского лидера с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
News.ru 10:16
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Логотипом Санкт-Петербурга стало «бирюзовое солнце» за 7 млн руб

Как отметил директор офиса SPN Communications Санкт-Петербург Сергей Калинчук, одним из элементов бренда стало «бирюзовое холодное северное солнце, которое светит всегда — и зимой, и летом».
РБК 10:25
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Журнал People назвал Джона Ледженда самым сексуальным мужчиной

Журнал People назвал самого сексуального мужчину в мире. По мнению издания, им является Джон Ледженд – певец, автор и актер из США.
Актуальные Новости 06:17
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Владельцы Android-смартфонов пожаловались на новую версию WhatsApp

Владельцы Android-смартфонов, которые обновили мессенджер WhatsApp до самой свежей версии, заявили о том, что столкнулись с чрезмерно быстрой разрядкой аккумуляторных батарей.
РЕН ТВ 11:01
Политика

В Киеве пообещали отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту

На прошлой неделе открылись продажи билетов на пассажирские поезда в Крым, которые начнут курсировать в конце декабря.
РИА Новости 08:25
Общество

В России предложили штрафовать водителей за шипованные шины

Журнал Авто.ру вчера в 07:19
Общество

«Ведомости»: штрафы за хулиганство хотят увеличить в пять раз

Должностных лиц планируют привлекать к ответственности за дискриминацию, а санкция за оскорбления составит до пяти тысяч рублей (10-25 тысяч для должностных лиц).
РИА Новости 00:56
Общество

Ценные исторические здания затопило в Венеции

Вода залила крипту находящегося на площади собора Святого Марка, в залах самого собора уровень воды превысил 1 м. Мэр Венеции Луиджи Бруньяро сообщил, что собору Святого Марка нанесен значительный ущерб.
Интерфакс 08:01
Общество

На Россию надвигаются аномальные холода

Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидается снег, метель.
Российская газета вчера в 21:00
Происшествия

В Крыму пропала пятилетняя девочка

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РИА Новости 10:12
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Почти 40 тыс. жителей ЛНР получили российские паспорта

Почти 40 тыс. жителей Луганской народной республики (ЛНР) уже получили паспорта Российской Федерации.
ТАСС 06:41
Происшествия

Соколова уволили из СПбГУ за аморальный проступок

Руководство СПбГУ уволило доцента Олега Соколова, который обвиняется в убийстве аспирантки, за то, что тот совершил аморальный проступок, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 10:26
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Медведев проиграл Надалю на Итоговом турнире ATP

Россиянин Даниил Медведев потерпел поражение от испанца Рафаэля Надаля во втором матче группы Андре Агасси на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Лондоне.
RT на русском 12:00
Общество

СК начал проверку после жалобы жительницы алтайского села Медведеву

РИА Новости 07:31
Кино

Компания Disney стала предупреждать о расизме в мультфильмах

Предупреждения о наличии «устаревших культурных образов» появились в стриминговом сервисе компании Disney+.
Говорит Москва 06:54
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Путин прибыл в Бразилию для участия в саммите БРИКС

Напомним, саммит БРИКС с участием лидеров Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР начинает работу 13 ноября в бразильской столице.
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Шоу-бизнес

«Золотой Граммофон» был испорчен Басковым и выступлением Лободы

Многие зрители не были в восторге от одной из самых главных церемоний, премии «Золотой Граммофон».
NewInform 11 ноября в 18:03
Политика

Коломойский предложил Украине восстановить отношения с Россией

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский высказался за урегулирование конфликта в Донбассе и восстановление отношений между Москвой и Киевом.
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Финансы

Минфин снизит долю доллара в ФНБ

В начале ноября о планах Минфина сократить долю доллара США в ФНБ до уровня, используемого ЦБ при формировании своих золотовалютных резервов, сообщало со ссылкой на источник в ведомстве агентство Reuters.
РБК 09:10
Транспорт

Завершено строительство платной трассы М11 Москва — Санкт-Петербург

Строительные работы на платной автотрассе М11 Москва — Санкт-Петербург полностью завершены.
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Шоу-бизнес

Вдова Муслима Магомаева Тамара Синявская экстренно госпитализирована

В больницу срочно увезли оперную певицу и вдову известного певца Муслима Магомаева Тамару Синявскую.
Регион online вчера в 01:31
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В «Нафтогазе» заявили об отсутствии предложений от «Газпрома» по газу

Исполнительный директор «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил о том, что компания не получала предложений от «Газпрома» по вопросу поставок газа на Украину.
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Общество

В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
RT на русском 08:18
Политика

Около 50 тысяч украинцев переехали в российский Крым

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