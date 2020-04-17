Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаЧемпион мира по футболу умер от коронавируса

Чемпион мира по футболу 1966 года в составе сборной Англии Норман Хантер умер от коронавируса.
Читать в источнике
Комментировать11

Подробнее о событии

Легендарный футболист «Лидса» Хантер скончался после заражения коронавирусом

Sport24.ru06:06

Чемпион мира-1966 Хантер умер от коронавируса

Матч ТВ07:24

Чемпион мира по футболу скончался от коронавируса

Газета.Ru07:02

Победитель ЧМ-1966 Хантер умер от коронавируса

Sports.ru06:58

Чемпион мира и легенда «Лидс Юнайтед» Хантер скончался в возрасте 76 лет от коронавируса

Советский спорт06:25

Экс-игрок сборной Англии, чемпион мира Норман Хантер скончался из-за коронавируса

Чемпионат07:25

Легенда «Лидса» скончался от коронавируса на 77-м году жизни

Спорт-Экспресс06:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 10:57, Ашберн
Политика

Путин констатировал приход проблемы коронавируса в регионы

Заболеваемость коронавирусом, с которым первой столкнулась Москва, началась и в регионах, пик заражаемости еще не пройден, заявил президент Владимир Путин на совещании о перепрофилировании больниц в регионах.
Интерфакс 09:17
15
Политика

Черноморский флот направил в Абхазию специалистов и технику РХБЗ

Россия приняла решение помочь Абхазии в борьбе с коронавирусом. В республику начата переброска подразделений РХБЗ Черноморского флота.
Военное обозрение 06:31
1
Происшествия

В Подмосковье завели дело на сбежавшего из больницы больного COVID-19

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова заявила, что полиция возбудила уголовное дело в отношении заражённого коронавирусной инфекцией COVID-19 мужчины, который сбежал из больницы.
RT на русском 09:44
11
Технологии

NVIDIA представила GeForce 450.82 — драйвер для разработчиков с поддержкой DirectX 12 Ultimate

На странице с драйвером NVIDIA привела и некоторые высказывания разработчиков.
3DNews 05:51
Политика

Совфед одобрил перенос даты окончания Второй мировой войны

Совет Федерации на пленарном заседании в пятницу большинством голосов поддержал закон о переносе дня окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября.
Российская газета 09:40
73
Политика

Путин уверен, что Россия победит эпидемию коронавируса

Россия обязательно справится с эпидемией коронавируса, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.
Политика Сегодня 10:30
1
Общество

Кабмин установил максимальные размеры выплат по безработице

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства, установив максимальные размеры выплат по безработице в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Российская газета 08:46
838
Армия и оружие

Факти (Болгария): польский истребитель F-16 выпустил шасси на высоте 5 тысяч метров при виде маневрирующего русского СУ-27 (Факти.бг)

Польский истребитель F-16 выпустил шасси на высоте 5 тысяч метров при виде маневрирующего русского Су-27.
ИноСМИ вчера в 22:24
4
Происшествия

Адвокат Александр Вершинин помещен на два месяца под домашний арест

Коммерсантъ 10:45
63
Общество

Врач научила правильно заходить домой с улицы в период пандемии

После выхода на улицу заведующая центром медицинской профилактики Ступинской ЦРКБ Надежда Фомина советует вытирать ноги на входе в квартиру о тряпку, пропитанную хлорсодержащей жидкостью.
Росбалт 05:41
28
Политика

В России испытывают пять препаратов от коронавируса

"Клинические испытания проводятся сегодня в отношении пяти препаратов, на государственной регистрации дополнительно по новой процедуре, установленной правительством, находятся четыре препарата",- сказал Мурашко на совещании о ходе строительства и перепрофилирования медучреждений в регионах РФ.
РИА Новости 09:29
6
Здоровье

Создана петиция с требованием уволить главврача РКБ

Автор петиции требует немедленной отставки Эльзы Сыртлановой из-за возникновения крупного очага коронавируса в РКБ имени Куватова, просит провести проверку соблюдения требований санитарно-эпидемиологической безопасности.
ToDay News Ufa 03:24
72
Шоу-бизнес

Умерла заслуженная артистка РФ Евгения Уралова

"С глубоким прискорбием сообщаем, что на 80-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончалась заслуженная артистка России Евгения Уралова", - говорится в сообщении.
ТАСС 10:08
3
Здоровье

Число бессимптомных случаев коронавируса в РФ увеличилось до 50%

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о росте числа людей, болеющих коронавирусом бессимптомно.
Интерфакс 07:41
201
Экономика

Глава ЦБ оценила идею раздачи денег населению

Глава регулятора отметила, что сейчас правительство РФ уже принимает меры прямой адресной поддержки, увеличивая пособия по безработице и выдавая гранты компаниям на выплаты зарплат, чтобы поддержать доходы граждан.
BFM.ru 07:11
1,5K
Общество

Самоизоляцию в Башкирии могут продлить до лета

Глава РБ Радий Хабиров на оперативном совещании заявил, что ведомства в Башкирии будут работать в усиленном режиме в условиях угрозы коронавируса до конца мая.
News102.ru 04:24
1,8K
Шоу-бизнес

Собчак раскритиковала поведение звезд в период самоизоляции

Телеведущая Ксения Собчак резко раскритиковала ролики в Instagram как многих известных личностей, так и простых россиян, заскучавших в период самоизоляции из-за коронавируса.
Росбалт 07:33
9
Гаджеты

AMD готовит четырёхъядерные Ryzen 3 на архитектуре Zen 2

Летом прошлого года компания AMD выпустила настольные процессоры Ryzen 3000 семейства Matisse на архитектуре Zen 2. В данную серию изначально вошли модели Ryzen 5, Ryzen 7 и Ryzen 9, а вот новых Ryzen 3 в ней не оказалось.
3DNews вчера в 13:25
2
Общество

Трамп представил план отмены карантина в США

Президент США Дональд Трамп представил план поэтапного снятия карантина в стране, введенного из-за пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 18:37
90
Общество

Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом

Коронавирус в свою очередь поражает стенки сосудов и клетки крови, в результате чего у больного возникает нехватка кислорода.
Инфорос вчера в 08:14
688
Происшествия

В Москве проверяют больницу и роддом из-за звонка о минировании

В Москве экстренные службы проверяют анонимное сообщение об угрозе взрыва в государственной клинической больнице на востоке города, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 10:26
Общество

Депутаты Москвы и Петербурга инициировали выплаты всему населению

Депутат Мосгордумы от "Справедливой России" Михаил Тимонов заявил, что группа депутатов Москвы и Петербурга предложила организовать выплаты всем гражданам страны в связи с коронавирусом.
Газета.Ru 10:10
861
Общество

В МЧС дали рекомендации по ношению медицинских масок

МЧС рекомендовало не носить защитные маски на улице.
РИА Новости 06:34
2,4K
Шоу-бизнес

В клинике рассказали о прогрессе в лечении Бабкиной

Lenta.ru 09:24
6
Здоровье

Медики пожаловались на катастрофическую ситуацию в Покровской больнице

Коллектив Покровской больницы опубликовал открытое письмо к губернатору Петербурга Александру Беглову и прокурору города Сергею Литвиненко, в котором пожаловался на сложившуюся в медицинском заведении катастрофическую ситуацию.
Карповка 09:59
28
Шоу-бизнес

Алла Пугачева показала, как выглядит после дня рождения

Певица Алла Пугачева показала первое после празднования 71-летия селфи.
Газета.Ru вчера в 04:14
Политика

Госдума упростила получение гражданства РФ для граждан четырех стран

Москва, 17 апреля 2020, 10:59 — REGNUM Госдума во втором чтении и в третьем приняла закон, упрощающий получение гражданства РФ для граждан Белоруссии, Казахстана, Украины и Молдавии, передает корреспондент ИА REGNUM 17 апреля.
REGNUM 03:59
340
Армия и оружие

Военные подготовили почти 5 тысяч койко-мест для больных коронавирусом

Вооруженные силы России подготовили для размещения больных коронавирусом 4,9 тысяч койко-мест, заявил министр обороны Сергей Шойгу на совещании с Владимиром Путиным.
Вести.Ru 10:18
5
Общество

Более 13,5 тыс. протоколов о нарушении самоизоляции составили в Москве

Более 13,5 тыс. протоколов о нарушении режима самоизоляции было составлено в Москве в период с 11 по 17 апреля.
Известия 07:49
15
Экономика

Путин предложил выдать малому и среднему бизнесу деньги на зарплаты

Президент России Владимир Путин выступил с инициативой предоставить предприятиям малого и среднего бизнеса в отраслях, пострадавших от коронавируса, средства на выплату зарплат сотрудникам.
RT на русском 15 апреля в 09:43
4K
ещё по теме
Норман Хантер
Британский футболист
Английский футболист, в 1960-х - 1970-х годах выступавший за клуб «Лидс Юнайтед», чемпион мира 1966 года. Был известен своим отбором мяча.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное