Чемпион мира по футболу 1966 года в составе сборной Англии Норман Хантер умер от коронавируса.

Чемпион мира по футболу умер от коронавируса

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