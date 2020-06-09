Происшествия
Газета.RuЧемпион мира по хоккею Сушинский сообщил об обысках в его автосалоне
Президент клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард" Максим Сушинский прокомментировал информацию о том, что сотрудники полиции проводят обыск в его доме и автосалоне, который ему принадлежит.
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с чего всё началось
В Петербурге 30 обысков. Пришли к известному хоккеисту Максиму Сушинскому — основателю автосалона «Авангард»
По данным «Фонтанки», полицейские приехали и в частный коттедж в Петергофе к известному в прошлом российскому хоккеисту Максиму Сушинскому (чемпион мира 2008 года, карьеру закончил в 2013-м).Фонтанка.Ру04:06
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Ещё несколько недель назад город находился под полным контролем Ливийской национальной армии, но теперь силы маршала Хафтара сталкиваются с наступлением противника и едва сдерживают натиск.
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Космос
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Лос-Анджелес, США, 9 июня 2020, 15:07 — REGNUM Очередной кадр из нового фильма «Охотники на монстров» — экранизации игры Monster Hunter: World появился в сети.
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Обновлено в 14:32 Депутаты ЛПДР разработали и направили в правительство законопроект о введении минимального порога почасовой оплаты труда для тех, кто работает по срочному договору или неполный рабочий день, сообщает РИА Новости.
BFM.ru вчера в 06:46
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Адвокат Ефремова Вадим Яловицкий в беседе с «360» опроверг ранее появившуюся в СМИ информацию, что артист ещё накануне признал вину в ДТП.
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Белорусский лидер Александр Лукашенко, выступая на совещании по вопросам деятельности государственных органов системы обеспечения национальной безопасности, затронул тему предстоящих выборов президента страны.
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В Красноярском крае задержали трех 14-летних подростков-анархистов, сообщается на сайте СК.
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По сообщению ТАСС со ссылкой на источник в отечественном ОПК, Минобороны России и ПАО «Сухой» на минувшей неделе подписали трехлетний контракт на строительство около 20 фронтовых бомбардировщиков Су-34.
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Депутаты выступили за конфискацию автомобилей у пьяных водителей
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Армия и оружие
Генерал оценил сообщения о гипотетическом «ударе США по Сибири»
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В сети МТС 3% абонентов используют iPhone 7, а он и является самым популярным аппаратом среди остальных.
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