Происшествия
Российская газетаЧемпион мира по тайскому боксу Болян застрелен в Москве
В Москве убит чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, вечером 13 ноября около дома на Нахимовском проспекте было совершено покушение. Неизвестный несколько раз выстрелил в 40-летнего мужчину, который направлялся к своему автомобилю.
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с чего всё началось
Столичный СКР возбудил уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия (ч. 1 ст. 105 и ч. 1 ст. 222 УК РФ) после того, как 40-летнего мужчину застрелили вечером 13 ноября на Нахимовском проспекте.Коммерсантъ03:50
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Политика
Белоруссия намерена изменить договор с Россией по охране границы
Белоруссия инициирует внесение изменений в совместный с Россией договор о взаимных усилиях по охране границы, действующий с 1995 года.
Футбол
К первому зимнему сбору в «Зенит» вернётся Малком
Есть вероятность, что он выйдет на поле в составе сине-бело-голубых уже в первом зимнем сборе.
Политика
Бундестаг проголосовал за законопроект о Газовой директиве ЕС
Германский Бундестаг принял в среду законопроект об имплементации Газовой директивы ЕС в национальное законодательство, передает корреспондент ТАСС.
Общество
На Россию надвигаются аномальные холода
Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидается снег, метель.
Гаджеты
Motorola показала обновленную «раскладушку» Razr с гибким экраном
Компания Motorola возродила свою легендарную модель смартфона Razr V3, которая повторяет форм-фактор раскладушки, но при этом имеет гибкий экран, являющийся трендом на мобильном рынке.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак жестко ответила на критику Никиты Михалкова
Телеведущая Ксения Собчак резко отреагировала на слова режиссера Никиты Михалкова о ее свадьбе с Константином Богомоловым.
Происшествия
СК завершил расследование крушения Boeing 737 в Казани в 2013 году
Следствие завершило расследование крушения самолета Boeing 737-500 в Казани в ноябре 2013 года. Об этом рассказали в СК России.
Политика
МИД Украины прокомментировал подготовку встречи Зеленского и Путина
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев официально пока не получал предложений от Казахстана о проведении личной встречи президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина.
Политика
Эрдоган вернул Трампу скандальное письмо
Во время личной встречи Эрдоган вернул Трампу письмо, которое глава Белого дома направил ему в день начала операции "Источник мира".
Политика
Чешский премьер призвал пересмотреть договор о создании НАТО
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил о необходимости пересмотреть договор о создании НАТО спустя 70 лет существования альянса.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева за концерт в Минске получила 18 миллионов рублей
Примерный валовой сбор от концерта, на котором было порядка 14 тысяч зрителей, составил 30 миллионов рублей. благодаря слаженным действиям организаторов, перекупщикам не удалось нажиться на шоу Аллы Борисовны, как это произошло в Москве, при этом сама стоимость заветного билета была намного дешевле заоблачных цен спекулянтов, пытавшихся продать один по цене в 100-400 тысяч рублей.
Общество
ФСБ рассекретила дело о преступлениях эстонских карателей под Псковом
Футбол
Adidas прокомментировал ситуацию с новой формой сборной России
Представители adidas высказались по поводу ситуации с новой формой сборной России, передает Deutsche Welle.
Армия и оружие
Американские В-52 «атаковали» базу российских подлодок
На сей раз рейс тройки В-52 проходил вблизи важных баз ВМФ России, бомбардировщики зашли намного глубже в международное воздушное пространство.
Политика
В Крыму назвали число переехавших на полуостров украинцев
В Крым за пять лет после воссоединения с Россией переехали 50 тыс. украинцев, а уехали с полуострова 7 тыс. украинцев, заявил спикер крымского парламента Владимир Константинов во время встречи с иностранными журналистами.
Шоу-бизнес
Рак начал отступать: Анастасия Заворотнюк пошла на поправку
Популярная российская актриса Анастасия Заворотнюк, у которой диагностирован рак головного мозга, пошла на поправку.
Экономика
В Госдуме предложили отказаться от плавающего курса рубля
Отмечается, что депутаты предложили отказаться от плавающего курса рубля, вернуть валютный коридор, а также ввести валютный контроль.
Шоу-бизнес
Звезда сериала «След» рассказала, как победила рак груди
В 2008 году мать Колосовой погибла под колесами поезда, а через четыре года актриса обнаружила у себя в груди странное уплотнение.
Космос
Повторная индийская миссия на Луну стартует через год
Индийская организация космических исследований (ISRO) предпримет еще одну попытку доставить на поверхность Луны посадочный модуль и луноход не позднее ноября будущего года, сообщает 14 ноября газета The Times of India со ссылкой на свои источники.
Технологии
МегаФон делает «Интернет вещей» в пять раз быстрее
По новой технологии вещи смогут передавать данные со скоростью до 130 кбит / с. Это в пять раз быстрее того, что работает сейчас.
Происшествия
Возлюбленная историка Соколова была убита во сне
Происшествия
Устроившему стрельбу в Благовещенске назначат посмертную экспертизу
Устроившему стрельбу в благовещенском колледже будет назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза.
Общество
Соцсеть «ВКонтакте» вводит дизлайки
Пользователи «ВКонтакте» давно ждали эту опцию. Ранее соцсеть в тестовом режиме отключила счетчики лайков под некоторыми постами.
Происшествия
В Москве неизвестный поливал двери подъездов серной кислотой
Неизвестный мужчина в городе Московский в Новой Москве поливал домофоны и ручки дверей подъездов едкой жидкостью, предположительно, серной кислотой.
Политика
Рада одобрила в первом чтении законопроект о введении рынка земли
Верховная рада поддержала в первом чтении законопроект о введении рынка земли с октября 2020 года, сообщает ТАСС.
Кино
В прокат выходит «Грех» Андрея Кончаловского
Фильм «Грех» Андрея Кончаловского снимали в Италии на итальянском языке с итальянской съемочной группой.
Происшествия
В Крыму пропала пятилетняя девочка
Сотрудники полиции разыскивают пятилетнюю девочку в селе Кропоткино Раздольненского района Республики Крым, которая ушла из дома 12 ноября и не вернулась.