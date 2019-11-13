с чего всё началось

В Москве убит чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, вечером 13 ноября около дома на Нахимовском проспекте было совершено покушение. Неизвестный несколько раз выстрелил в 40-летнего мужчину, который направлялся к своему автомобилю.

Чемпион мира по тайскому боксу Болян застрелен в Москве

Общество На Россию надвигаются аномальные холода Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидается снег, метель.

Гаджеты Motorola показала обновленную «раскладушку» Razr с гибким экраном Компания Motorola возродила свою легендарную модель смартфона Razr V3, которая повторяет форм-фактор раскладушки, но при этом имеет гибкий экран, являющийся трендом на мобильном рынке.

Политика МИД Украины прокомментировал подготовку встречи Зеленского и Путина Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев официально пока не получал предложений от Казахстана о проведении личной встречи президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Политика Эрдоган вернул Трампу скандальное письмо Во время личной встречи Эрдоган вернул Трампу письмо, которое глава Белого дома направил ему в день начала операции "Источник мира".

Шоу-бизнес Алла Пугачева за концерт в Минске получила 18 миллионов рублей Примерный валовой сбор от концерта, на котором было порядка 14 тысяч зрителей, составил 30 миллионов рублей. благодаря слаженным действиям организаторов, перекупщикам не удалось нажиться на шоу Аллы Борисовны, как это произошло в Москве, при этом сама стоимость заветного билета была намного дешевле заоблачных цен спекулянтов, пытавшихся продать один по цене в 100-400 тысяч рублей.

Политика В Крыму назвали число переехавших на полуостров украинцев В Крым за пять лет после воссоединения с Россией переехали 50 тыс. украинцев, а уехали с полуострова 7 тыс. украинцев, заявил спикер крымского парламента Владимир Константинов во время встречи с иностранными журналистами.

Шоу-бизнес Звезда сериала «След» рассказала, как победила рак груди В 2008 году мать Колосовой погибла под колесами поезда, а через четыре года актриса обнаружила у себя в груди странное уплотнение.

Космос Повторная индийская миссия на Луну стартует через год Индийская организация космических исследований (ISRO) предпримет еще одну попытку доставить на поверхность Луны посадочный модуль и луноход не позднее ноября будущего года, сообщает 14 ноября газета The Times of India со ссылкой на свои источники.

Технологии МегаФон делает «Интернет вещей» в пять раз быстрее По новой технологии вещи смогут передавать данные со скоростью до 130 кбит / с. Это в пять раз быстрее того, что работает сейчас.

Общество Соцсеть «ВКонтакте» вводит дизлайки Пользователи «ВКонтакте» давно ждали эту опцию. Ранее соцсеть в тестовом режиме отключила счетчики лайков под некоторыми постами.

Происшествия В Москве неизвестный поливал двери подъездов серной кислотой Неизвестный мужчина в городе Московский в Новой Москве поливал домофоны и ручки дверей подъездов едкой жидкостью, предположительно, серной кислотой.