с чего всё началось

В Москве убит чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, вечером 13 ноября около дома на Нахимовском проспекте было совершено покушение. Неизвестный несколько раз выстрелил в 40-летнего мужчину, который направлялся к своему автомобилю.

Чемпион мира по тайскому боксу Болян застрелен в Москве

Политика МИД Украины не исключил выход страны из минских соглашений Украина готова выйти из минских договоренностей, если процесс урегулирования ситуации в Донбассе будет затягиваться, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью «Русской службе ВВС».

Общество Сыну Рудковской и Плющенко угрожают убийством Звездная пара обратилась в полицию с заявлением об угрозах ребенку. Сыну Яны Рудковской и Евгения Плющенко угрожают убийством.

Общество В Минфине заявили, что новая пенсионная система не будет обязательной Новая система добровольных пенсионных накоплений не предполагает обязательности ни для кого из ее возможных участников, это принципиальная позиция, которая будет сохранена и при дальнейшем обсуждении законопроекта о гарантированном пенсионном плане (ГПП), заявил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев, который является одним из разработчиков системы.

Общество Россия, Китай и Индия разрабатывают альтернативу SWIFT Индия, Россия и Китай изучают возможность создания платёжного механизма, альтернативного международной межбанковской системе передачи информации и совершения платежей (SWIFT), которая широко используется в США.

Культура Журнал People назвал Джона Ледженда самым сексуальным мужчиной Журнал People назвал самого сексуального мужчину в мире. По мнению издания, им является Джон Ледженд – певец, автор и актер из США.

Политика Умер экс-депутат Госдумы Михаил Кошкин Бывший депутат Государственной думы и экс-министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии Михаил Кошкин умер в возрасте 65 лет, сообщили РБК в пресс-службе Госсовета региона.

Шоу-бизнес Иосиф Пригожин обвинил Юлию Михальчик в лицемерии По словам продюсера и супруга певицы Валерии Иосифа Пригожина, Юлия Михальчик не должна была негативно высказываться о его жене и выяснять, почему та родила детей от Александра Шульгина.

Армия и оружие В Белоруссии заявили об отказе от российской базы ВВС Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась заявил, что Россия предлагала разместить на территории страны базу ВВС в обмен на помощь в приобретении истребителей Су-30СМ. По его словам, Минск в этом вопросе решил «опираться на собственные возможности».

Футбол В Adidas прокомментировали проблему с формой сборной России Производитель экипировки сборной России по футболу компания Adidas заявила, что вместе с Российским футбольным союзом (РФС) решит проблему с новой формой национальной команды.

Общество ФСБ рассекретила дело о преступлениях эстонских карателей под Псковом Управление ФСБ по Псковской области рассекретило часть материалов уголовного дела о преступлениях эстонских карателей в годы Великой Отечественной войны в лагере для военнопленных в деревне Моглино под Псковом, сообщает 14 ноября «РИА Новости».