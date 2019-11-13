Происшествия
Российская газетаЧемпион мира по тайскому боксу Болян застрелен в Москве
В Москве убит чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, вечером 13 ноября около дома на Нахимовском проспекте было совершено покушение. Неизвестный несколько раз выстрелил в 40-летнего мужчину, который направлялся к своему автомобилю.
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с чего всё началось
«По данным следствия, вечером 13 ноября 2019 года возле жилого дома, расположенного по Нахимовскому проспекту в городе Москве, неизвестный выстрелил в мужчину 1979 года рождения», — говорится в официальном сообщении главного следственного управления (ГСУ) СК по городу Москве без указания имени погибшего.РБК02:40
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Происшествия
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