Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаЧемпион мира по тайскому боксу Болян застрелен в Москве

В Москве убит чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, вечером 13 ноября около дома на Нахимовском проспекте было совершено покушение. Неизвестный несколько раз выстрелил в 40-летнего мужчину, который направлялся к своему автомобилю.
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«По данным следствия, вечером 13 ноября 2019 года возле жилого дома, расположенного по Нахимовскому проспекту в городе Москве, неизвестный выстрелил в мужчину 1979 года рождения», — говорится
 в официальном сообщении главного следственного управления (ГСУ) СК по городу Москве без указания имени погибшего.
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В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна

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Происшествия

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Газета.Ru 01:59
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В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае

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Армия и оружие

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Политика

Кадыров заявил о необходимости дороги между Чечней и Грузией

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о значимости строительства дороги, соединяющей Чечню и Грузию, сообщает РИА Новости.
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Минобороны подало иск к «Туполеву» на ₽4,6 млрд

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Авто

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Более 24 миллионов россиян прошли диспансеризацию за 9 месяцев 2019 года, есть регионы, которые прошли ее хуже, среди них Крым и Камчатка, заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.
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Ксения Собчак жестко ответила на критику Никиты Михалкова

Телеведущая Ксения Собчак резко отреагировала на слова режиссера Никиты Михалкова о ее свадьбе с Константином Богомоловым.
iReactor вчера в 14:11
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Джон Кармак ушёл из Oculus, чтобы создавать искусственный интеллект

Карман заявил, что теперь он будет заниматься «сильным искусственным интеллектом».
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