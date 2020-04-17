Норман Хантер играл за "Лидс Юнайтед" с 1962 года по 1976 года. В составе "павлинов" (прозвище команды - прим.) он стал двукратным чемпионом Англии. Также Хантер выиграл чемпионат мира-1966 с национальной сборной.

Чемпион мира в составе сборной Англии по футболу умер от коронавируса

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