Коронавирус
Piter.tvЧемпион мира в составе сборной Англии по футболу умер от коронавируса
Норман Хантер играл за "Лидс Юнайтед" с 1962 года по 1976 года. В составе "павлинов" (прозвище команды - прим.) он стал двукратным чемпионом Англии. Также Хантер выиграл чемпионат мира-1966 с национальной сборной.
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Российские врачи пошли под суд по делу об убийстве младенца
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Специалисты считают, что различное - от отсутствия симптомов до летального исхода - воздействие на людей коронавируса может быть связано с генетическими особенностями пациентов.
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МЧС рекомендовало не носить защитные маски на улице.
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Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил проверить на наличие американского гражданства депутата Госдумы от КПРФ Дениса Парфенова.
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Путин перенес срок предоставления деклараций о доходах чиновников
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В России зафиксирован рост числа людей, болеющих коронавирусной инфекцией COVID-19 бессимптомно, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
RT на русском 10:55
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«Риски, связанные с распространением эпидемии, по-прежнему еще очень высоки, пик еще не пройден, число заболевших растет, и не только в Москве, но и во многих других субъектах федерации», ― заявил российский лидер.
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