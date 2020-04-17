Коронавирус
Vprognoze.ruЧемпион мира в составе сборной Англии умер от коронавируса
На сегодняшний день по всему миру зарегистрировано более 2,1 миллиона случаев инфицирования, из которых более 143 тысяч человек погибли. В Англии по информации на 17 апреля зафиксировали более 104 тысяч случаев заражения, из которых более 13 тысяч человек погибли.
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Общество
Кабмин установил максимальные размеры выплат по безработице
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства, установив максимальные размеры выплат по безработице в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Российская газета 08:46
Футбол
Аршавин: Канчельскис дал дорогу великому Бекхэму
Самое главное, что как только в «МЮ» появился Дэвид Бекхэм, россиянин уступил дорогу молодому спортсмену и уехал в «Эвертон».
ГЛАС.RU 15 апреля в 23:03
Общество
Роспотребнадзор назвал способы приблизить окончание самоизоляции
Роспотребнадзор в пятницу, 17 апреля, дал рекомендации, позволяющие как можно скорее завершить карантин.
Известия 00:23
Происшествия
Офицеры полиции массово заступились за арестованных генералов
Около 30 офицеров следственного департамента МВД заступились за арестованных генералов Александра Краковского и Александра Бирюкова, а также за следователя по особо важным делам Александра Брянцева.
Lenta.ru 06:52
Происшествия
На нижегородского журналиста завели дело о фейке про коронавирус
Следователи собирают доказательства вины Пичугина Нижегородский журналист Александр Пичугин стал фигурантом уголовного дела о распространении недостоверной информации про коронавирусную инфекцию.
Правда ПФО 08:25
Политика
Путин заявил, что пик по коронавирусу еще не пройден
"Риски, связанные с распространением эпидемии, по-прежнему ещё очень высоки, пик ещё не пройден, число заболевших растет, и не только в Москве, но и во многих других субъектах Федерации", - сказал Путин на совещании о ходе строительства и перепрофилирования медицинских учреждений в регионах России.
РИА Новости 08:55
Происшествия
В Подмосковье на сбежавшего из больницы пациента с COVID-19 завели дело
В Подмосковье возбудили уголовное дело в отношении больного коронавирусной инфекцией COVID-19, сбежавшего от врачей, сообщила журналистам начальник пресс-службы подмосковного ГУМВД России Татьяна Петрова.
РИА Новости 09:13
Общество
Власти Кубани продлили режим карантина до 30 апреля
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил режим карантина в регионе до 30 апреля, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 08:11
Армия и оружие
75 лет назад началась Берлинская операция
16 апреля 1945 года началась Берлинская операция.
МонаВиста вчера в 15:04
Транспорт
В Санкт-Петербурге задумались о введении пропускного режима
Власти Санкт-Петербурга задумались о скором введении пропускного режима в городе по аналогии с Москвой.
Lenta.ru вчера в 14:31
Экономика
Центробанк отказался раздавать россиянам деньги просто так
Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина отказалась считать одним из способов преодоления текущего кризиса так называемые «вертолетные деньги» — концепцию, в рамках которой гражданам раздают деньги просто так.
Lenta.ru 06:12
Общество
Роспотребнадзор заявил о плавном росте числа больных коронавирусом
Прирост числа больных коронавирусом в России остается медленным, считает главный санитарный врач и глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает «РИА Новости».
РБК 07:30
Общество
Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень
Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru 05:46
Общество
Переболевшие коронавирусом доноры плазмы в Москве получат выплаты
Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова призвала переболевших коронавирусом стать донорами плазмы крови в связи с испытанием нового метода борьбы с инфекцией.
RT на русском 04:10
Общество
Кремль признал проблемы с реализацией мер по поддержке бизнеса
Власти видят проблемы с реализацией мер по поддержке бизнеса в связи с COVID-19, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 06:48
Политика
Совфед одобрил закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны
Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон о переносе со 2 на 3 сентября дня воинской славы - Дня окончания Второй мировой войны.
ТАСС 08:57
Кино
В сети появилась новая информация о возможном сиквеле «Гарри Поттера»
RT на русском 15 апреля в 07:23
Происшествия
Мэр города Данилов Ярославской области погиб при пожаре вместе с женой
Глава города Данилов Ярославской области Иван Свечушкин погиб при пожаре в своем частном доме вместе с супругой в ночь на 17 апреля, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 03:39
Армия и оружие
США обвинили РФ в опасном перехвате своего самолета истребителем Су-35
Представители 6-го флота американских ВМС опубликовали отчет, в котором заявили, что российский Су-35 осуществил опасный перехват американского P-8A Poseidon в акватории Средиземного моря.
Discover24 вчера в 02:33
Наука
Найден способ ускорить селекцию ржи
Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института сельскохозяйственной биотехнологии нашли новый молекулярный маркер, который позволит быстрее выращивать важные короткостебельные сорта ржи и тритикале.
Индикатор 03:11
Культура
Коммунисты потребовали запретить сериал «Зулейха открывает глаза»
Piter.tv вчера в 02:04
Общество
За сутки на Дону 23 человека заразились коронавирусом
За сутки число зараженных COVID-19 в Ростовской области увеличилось на 23 и составило 168 человек.
Kursk.com 05:31
Происшествия
Четвертый пациент с коронавирусом скончался в Саратовской области
В Саратовской области скончался четвертый пациент с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией.
Саратов 24 08:37
Общество
В Чечне на выходные введен строгий карантин
Глава Чечни Рамзан Кадыров запретил жителям республики выходит на улицу на выходных.
Коммерсантъ 08:51
Политика
В МИД РФ допустили разработки опасных вирусов в биолабораториях США
Москва, 17 апреля 2020, 16:09 — REGNUM В биологических лабораториях США, которые расположены за пределами страны, в частности, на территориях бывших советских республик, могут вестись разработки возбудителей опасных заболеваний.
REGNUM 09:09
Игры
Total War: Warhammer II стала временно бесплатной в Steam
Студия Creative Assembly и издательство SEGA решили провести в Total War: Warhammer II бесплатные выходные.
3DNews 07:21
Общество
Медведев допустил ужесточение мер из-за коронавируса
Из-за тревожного развития ситуации с коронавирусом в России могут быть введены более жесткие ограничения, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью «РИА Новости».
РБК 08:11
Политика
Президент объявил о переносе Парада Победы
SMINEWS в Иванове вчера в 18:12
Футбол
УЕФА определился с датой нового сезона Лиги чемпионов
Финал турнира должен пройти на стадионе "Газпром Арена" Как сообщает испанское издание Sport, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА - прим.) выбрал дату начала Лиги чемпионов сезона 2020/21.
Piter.tv 08:20
Общество
В МЧС дали рекомендации по ношению медицинских масок
РИА Новости 06:34