На сегодняшний день по всему миру зарегистрировано более 2,1 миллиона случаев инфицирования, из которых более 143 тысяч человек погибли. В Англии по информации на 17 апреля зафиксировали более 104 тысяч случаев заражения, из которых более 13 тысяч человек погибли.

Чемпион мира в составе сборной Англии умер от коронавируса

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