Происшествия

RT на русскомRT на русскомЧемпиона России по боксу Кушиташвили арестовали на два месяца

Военный суд Москвы принял решение арестовать до 1 апреля чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили за нападение на сотрудника Росгвардии и хранение наркотиков. Кушиташвили и другой боксёр, Овик Оганнисян, были задержаны в Москве.
Читать в источнике
Комментировать141
с чего всё началось

Напавший на росгвардейца боксер Кушиташвили отправлен под арест

235-й гарнизонный военный суд заключил под стражу до 1 апреля двухкратного чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили, подозреваемого в хранении наркотиков и применении насилия к сотруднику правоохранительных органов, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда в понедельник.
Интерфакс09:17

Подробнее о событии

Боксера арестовали как десантника

Коммерсантъ13:05

В Федерации думают, что делать с чемпионом, напавшим на росгвардейца. В сборной его не будет

Спорт-Экспресс11:45

Отец боксера Кушиташвили: я не верю, что сын употреблял наркотики

РЕН ТВ02:55

Боксера Кушиташвили поместили в «Матросскую тишину»

ТАСС13:36

Боксер Кушиташвили пропустит Олимпийские игры в Токио

Известия11:08

«Удар по всем боксерам»: Георгий Кушиташвили арестован до 1 апреля

РИА Новости10:54

Арестованного боксера Кушиташвили исключили из сборной России

РБК12:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 20:02, Ашберн
Авто

Самые дешевые подержанные автомобили нашлись в Омске

Эксперты одного из популярных сайтов объявлений сравнили цены на продаваемые автомобили с пробегом и выяснили, что дешевле всего б/у машину можно купить в Омске, пишет "Город 55".
Московский Комсомолец вчера в 09:02
Общество

Фигурантам по делу MH17 предъявлены обвинения

Адвокат одного из обвиняемых по делу МН17 Елена Кутьина заявила, что четверым фигурантам дела предъявлено обвинение.
Газета.Ru 10:28
Авто

Названы цены Kia Seltos в России

Кроссовер будет стоит от 1 099 900 до 1 999 900 рублей. Российский офис Kia рассказал о стоимости компактного кроссовера Seltos.
SpeedMe 13:55
Происшествия

Два человека погибли при стрельбе в университете в Техасе

Два человека застрелены в понедельник в общежитии одного из университетов в американском штате Техас, сообщил телеканал Fox News.
Интерфакс 14:41
Политика

Анкара выделит украинской армии $36 млн для закупки турецкой техники

Турция предоставит Украине около $36 млн на закупку турецкой военной техники и товаров двойного назначения.
Телеканал RTVI 13:40
Происшествия

Мужчина до смерти избил педофила, спасая детей от изнасилования

Мужчина спас двух мальчиков от педофила, но переборщил с "наказанием". 30 января Санкин возвращался домой.
Вести.Ru 11:14
Авто

«АвтоВАЗ» выпустил обновленный Lada Largus

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» приступил к тестовой сборке обновленных универсалов и фургонов Largus.
Известия 04:01
Политика

В России началось производство С-400 для Индии

В России началось производство зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф» для Индии, заявил глава российского Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров.
RT на русском 19:43
Общество

В Крыму арестовали владельца парка львов «Тайган»

РБК 12:14
Происшествия

Подтверждена гибель одного из спецназовцев ФСБ в Сирии

В Тамбовском управлении ФСБ подтвердили, что в Сирии погиб боец центра специального назначения ведомства лейтенант Всеволод Трофимов.
Газета.Ru 11:34
Общество

Поклонская опубликовала фото с «голливудской» фотосессии

Депутат Государственной думы России Наталья Поклонская опубликовала снимки со своей "голливудской" фотосессии в Facebook.
Газета.Ru вчера в 05:57
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов не заинтересован в реванше с Конором Макгрегором

Актуальные Новости 15:08
Происшествия

СК обнаружил более 2 тыс. случаев фальшивых прививок детей в Москве

В результате прокурорской проверки были обнаружены 2120 медицинских карт с подложными записями о согласии родителей на проведение вакцинации, рассказал источник.
РБК 05:26
Армия и оружие

Минобороны России опровергло удар Сирии по войскам Турции

31 января лидер Турции Эрдоган заявил, что начнет новую военную операцию из-за эскалации конфликта в провинции Идлиб.
Городовой 05:45
Общество

Инвестфорум в Сочи могут провести весной

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник предложил перенести Российский инвестиционный форум, который должен проходить в Сочи с 12 по 14 февраля.
РИА Новости 19:31
Политика

Захарова отреагировала на слова главы МИД Польши о победе в споре с РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 февраля на своей странице в Facebook прокомментировала высказывания министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в «историческом споре с Россией».
Известия 07:05
Политика

Опубликован разговор заметившего иранскую ракету пилота с диспетчером

Пилот самолета авиакомпании Iran Aseman Airlines заметил попадание ракеты в украинский пассажирский самолет Boeing 737-800 и сообщил об этом диспетчеру.
Российская газета 05:18
Футбол

Неймар получил желтую карточку за издевательский финт

Газета.Ru вчера в 07:17
Космос

Робот соберёт космический аппарат прямо на орбите

Вести.Ru 03:45
Футбол

Юрий Семин: «Продлят ли со мной контракт? А вдруг скажут, что у меня старые методы?»

Большое интервью главного тренера «Локомотива» Юрия Семина, который стал гостем редакции «СЭ» Опасно делать ставку только на своих воспитанников — Давайте начнем разговор с селекции.
Спорт-Экспресс 16:00
Хоккей

«Кому-то надо прикрыть свою пятую точку». Жесткий пост жены форварда «Магнитки» после его отчисления из клуба

Жена нападающего экс-нападающего «Металлурга» Дениса Паршина опубликовала в Instagram пост, в котором жестко раскритиковала разрыв клубом контракта с ее мужем.
Спорт-Экспресс 12:25
Здоровье

Мишустин заявил о депортации иностранцев с коронавирусом из России

Из России будут депортировать зараженных коронавирусом иностранцев, сообщил глава правительства Михаил Мишустин на оперативном совещании.
РИА Новости 03:18
Экономика

Китайские биржи обвалились из-за эпидемии коронавируса

Китайские биржи обвалились из-за эпидемии коронавируса.
RZN.info 01:11
Экономика

В Хакасии заявили о нехватке денег на школы и детские сады

Политконсультант Дмитрий Фетисов заявил, что республика оказалась на грани дефолта при губернаторе Викторе Зимине.
Коммерсантъ 17:29
Культура

Собчак и Гордон станут ведущими ток-шоу на Первом канале

Газета.Ru 14:04
Культура

Съемки продолжения сериала «Сваты» начались в Белоруссии

В белорусской деревне в деревне Дуличи на днях начались съемки седьмого сезона комедии «Сваты», сообщает КП Беларусь.
Интермонитор.ру вчера в 00:29
Космос

Ученые впервые получили детальные снимки поверхности Солнца

Дни24 вчера в 01:21
Политика

Госдума отложила второе чтение поправок в Конституцию РФ

Срок предоставления поправок в Конституцию РФ продлен до 14 февраля, заявил депутат Госдумы РФ от КПРФ Иван Мельников, сообщает 3 февраля ИА REGNUM.
Красная весна 09:41
Музыка

Опубликован список претендентов на участие в «Евровидении» от России

ЛОТ 12:16
Армия и оружие

В Минобороны озвучили сроки поставок российской армии ЗРС С-500

Стоит сказать, что ранее назывались самые разные сроки: в прошлом году Криворучко сообщил, что предварительные испытания системы С-500 начнутся в 2020-м, а первый серийный образец может быть поставлен только к 2025-му.
Naked Science 11:28
Как работают Яндекс.Новости?
Допинговые скандалыБольше новостей по теме
Главное