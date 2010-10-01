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Происшествия ФСБ использовала амнистию капитала против бизнеса Эксперты называют это опасным прецедентом, который создает угрозу для всех, кто решил легализовать свои капиталы.

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Спорт В РУСАДА заявили о полном соответствии кодексу WADA На прошлой неделе немецкий журналист, сотрудник телеканала ARD Хайо Зеппельт сообщил, что Россию подозревают в манипулировании данными Московской антидопинговой лаборатории, в связи с чем была запущена процедура признания Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не соответствующей кодексу WADA.

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