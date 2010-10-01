Футбол
Sports.ruЧемпионат Англии. «Ливерпуль» обыграл «Челси», «Арсенал» одолел «Астон Виллу», «МЮ» уступил «Вест Хэму»
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Армия и оружие
National Interest оценил подлодки «Борей», способные уничтожить США
Sputnik Таджикистан вчера в 00:34
Шоу-бизнес
Волочкова рассказала, что могло стать причиной болезни Заворотнюк
Известная российская балерина и светская львица Анастасия Волочкова в эфире передачи «Ты не поверишь» на телеканале НТВ высказала свое предположение о том, что причиной болезни актрисы Анастасии Заворотнюк могла стать процедура экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).
RuNews24.ru 05:38
Происшествия
СК установил обстоятельства убийства Михаила Круга
RT на русском 04:12
Армия и оружие
В Совфеде объяснили слова генерала США о действиях РФ в Черном море
Ранее американский генерал, бывший командующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес пожаловался на то, что Россия "блокирует учения НАТО".
РИА Новости 04:13
Происшествия
ФСБ использовала амнистию капитала против бизнеса
Эксперты называют это опасным прецедентом, который создает угрозу для всех, кто решил легализовать свои капиталы.
Ведомости вчера в 17:13
Политика
Нарышкин: голословные обвинения в атаках на Saudi Aramco недопустимы
Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин по итогам совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств — участников СНГ заявил, что необоснованные заявления о причастности той или иной страны к атаке на нефтяные объекты Саудовской Аравии недопустимы.
Дума ТВ 05:52
Происшествия
Девять человек погибли в ДТП в Житомирской области Украины
Девять человек погибли и 10 попали в больницы в результате ДТП в Житомирской области Украины.
Известия 02:48
Политика
Иран отпустил британский танкер Stena Impero
Танкер Stena Impero, следовавший под британским флагом, 19 июля был задержан в Ормузском проливе. На его борту находились 23 моряка.
Вести.Ru 05:26
Экономика
Минфин объявил о сокращении госслужащих с 2020 года
Российские власти приступят к повсеместному сокращению числа госслужащих с 2020 года, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:19
Общество
Съезд ДУМ впервые пройдет в Московской соборной мечети
РИА Новости 05:16
Кино
Кристина Асмус рассказала о съемках в постельных сценах
Актриса Кристина Асмус рассказала о съемках в постельной сцене с актером Иваном Янковским на съемочной площадке фильма "Текст".
Газета.Ru 04:20
Политика
Шпиона Смоленкова объявили в розыск
Бывшего сотрудника администрации президента России Олега Смоленкова, которого СМИ называют возможным американским шпионом, объявили в розыск как пропавшего без вести.
Lenta.ru 05:44
Здоровье
Диетолог назвала замедляющие старение продукты
РИА Новости 01:50
Единоборства
Беспорядками завершился турнир UFC в Мехико
Проходивший в Мехико турнир UFC Fight Night 159, закончился беспорядками.
DixiNews вчера в 06:22
Общество
В Башкирии девочку с деформированным лицом определят в детсад
Ранее во "ВКонтакте" благотворительный фонд "Радуга добра" рассказал о сельской двухлетней девочке из Стерлитамакского района Башкирии с деформированным лицом и сросшимися пальцами рук и ног, которой волонтеры привозят продукты.
РИА Новости 21 сентября в 07:25
Спорт
В РУСАДА заявили о полном соответствии кодексу WADA
На прошлой неделе немецкий журналист, сотрудник телеканала ARD Хайо Зеппельт сообщил, что Россию подозревают в манипулировании данными Московской антидопинговой лаборатории, в связи с чем была запущена процедура признания Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не соответствующей кодексу WADA.
Известия 05:36
Происшествия
В Австралии вновь начали находить иглы в клубнике
РИА Новости 04:40
Армия и оружие
Китай назвал С-500 самой совершенной ПВО в мире
Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-500 «Прометей» по эффективности превзойдет любую другую действующую систему противоракетной обороны в мире.
Lenta.ru 03:47
Происшествия
В Екатеринбурге пьяный мужчина погиб под колесами иномарки
ТагилСити.ру вчера в 10:41
Энергетика
На восстановление НПЗ Саудовской Аравии потребуются месяцы
Восстановление добычи нефти в прежнем объеме возможно уже в ближайший месяц, но для полноценного ремонта в настоящий момент в Саудовской Аравии отсутствуют все необходимые детали.
REGNUM вчера в 21:36
Кино
«Тайна печати дракона» возглавила прокат России
Культуромания 01:18
Здоровье
В Челябинской области медики скорой помощи оказались на грани бунта
Коллективное обращение с требованием объяснить падение зарплаты написали водители и фельдшеры скорой помощи Саткинского района на имя главного врача.
Красная весна 20 сентября в 16:42
Экономика
Власти объяснили рост зарплат в Магаданской области
Заработная плата в первом полугодии 2019 года выросла во всех регионах, но наиболее заметную прибавку получили жители Костромской области - на 14,7%, в Туве рост составил 12,4%.
РИА Новости 05:50
Экономика
К экосистеме переводов Сбербанка подключаются банки Таджикистана
Комиссия за перевод составит 1%, максимальная сумма перевода – 50 тыс. руб. Переводы можно осуществить в рублях, при зачислении на карту в республике Таджикистан он будет сконвертирован в валюту карты.
Плас 05:50
Кино
Вышел первый трейлер фильма Юрия Быкова «Сторож»
Афиша Daily 05:00
Общество
Старейший британский туроператор Thomas Cook объявил о ликвидации
В контролируемом Thomas Cook туроператором «Интерусит» заверили, что банкротство старейшего британского туроператора не скажется на работе российской компании.
Коммерсантъ вчера в 22:27
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии отказался платить алименты таганроженке Воеводиной
Бывший король Малайзии Мухаммад V отказывается содержать таганроженку Воеводину и их общего сына.
Rostov.ru вчера в 16:37
Политика
ВЭБ.РФ нанял экс-конгрессмена для лоббирования своих интересов в США
В рамках контракта Суини ежемесячно будет получать 62,5 тысяч долларов США в месяц; в обязанности экс-конгрессмена войдет оказание ВЭБ.РФ юридических услуг, а также проведение встреч с американскими чиновниками для обсуждения темы санкций.
Newvz.ru 04:15
Кино
«Игра Престолов» и «Чернобыль» получили «Эмми»
Заключительный сезон сериала «Игра престолов» получил награду телеакадемии США «Эмми».
Lenta.ru 00:13
Политика
Зеленский подписал закон об импичменте
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, регламентирующий процедуру импичмента главы государства.
Известия 04:53