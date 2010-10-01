Футбол

Sports.ruSports.ruЧемпионат Англии. «Ливерпуль» обыграл «Челси», «Арсенал» одолел «Астон Виллу», «МЮ» уступил «Вест Хэму»

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Чемпионат Англии 6-й тур ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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Известная российская балерина и светская львица Анастасия Волочкова в эфире передачи «Ты не поверишь» на телеканале НТВ высказала свое предположение о том, что причиной болезни актрисы Анастасии Заворотнюк могла стать процедура экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).
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В Совфеде объяснили слова генерала США о действиях РФ в Черном море

Ранее американский генерал, бывший командующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес пожаловался на то, что Россия "блокирует учения НАТО".
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Девять человек погибли и 10 попали в больницы в результате ДТП в Житомирской области Украины.
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Бывшего сотрудника администрации президента России Олега Смоленкова, которого СМИ называют возможным американским шпионом, объявили в розыск как пропавшего без вести.
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Диетолог назвала замедляющие старение продукты

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Проходивший в Мехико турнир UFC Fight Night 159, закончился беспорядками.
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В Башкирии девочку с деформированным лицом определят в детсад

Ранее во "ВКонтакте" благотворительный фонд "Радуга добра" рассказал о сельской двухлетней девочке из Стерлитамакского района Башкирии с деформированным лицом и сросшимися пальцами рук и ног, которой волонтеры привозят продукты.
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На прошлой неделе немецкий журналист, сотрудник телеканала ARD Хайо Зеппельт сообщил, что Россию подозревают в манипулировании данными Московской антидопинговой лаборатории, в связи с чем была запущена процедура признания Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не соответствующей кодексу WADA.
Известия 05:36
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Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-500 «Прометей» по эффективности превзойдет любую другую действующую систему противоракетной обороны в мире.
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На восстановление НПЗ Саудовской Аравии потребуются месяцы

Восстановление добычи нефти в прежнем объеме возможно уже в ближайший месяц, но для полноценного ремонта в настоящий момент в Саудовской Аравии отсутствуют все необходимые детали.
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«Тайна печати дракона» возглавила прокат России

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В Челябинской области медики скорой помощи оказались на грани бунта

Коллективное обращение с требованием объяснить падение зарплаты написали водители и фельдшеры скорой помощи Саткинского района на имя главного врача.
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Власти объяснили рост зарплат в Магаданской области

Заработная плата в первом полугодии 2019 года выросла во всех регионах, но наиболее заметную прибавку получили жители Костромской области - на 14,7%, в Туве рост составил 12,4%.
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К экосистеме переводов Сбербанка подключаются банки Таджикистана

Комиссия за перевод составит 1%, максимальная сумма перевода – 50 тыс. руб. Переводы можно осуществить в рублях, при зачислении на карту в республике Таджикистан он будет сконвертирован в валюту карты.
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Вышел первый трейлер фильма Юрия Быкова «Сторож»

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В контролируемом Thomas Cook туроператором «Интерусит» заверили, что банкротство старейшего британского туроператора не скажется на работе российской компании.
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Бывший король Малайзии Мухаммад V отказывается содержать таганроженку Воеводину и их общего сына.
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