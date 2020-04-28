Коронавирус
RT на русскомЧемпионат Аргентины по футболу досрочно завершён из-за коронавируса
Аргентинская футбольная ассоциация приняла решение досрочно завершить чемпионат страны из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил президент организации Клаудо Тапиа в интервью TNT Sports. Планируется, что команды не будут вылетать из элитного дивизиона на протяжении двух лет.
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Клуб Марадоны останется в высшей лиге, так как в Аргентине отменят вылет на два сезона
Sports.ruвчера в 17:30
Сезон в Аргентине завершат досрочно. Клубы два года не будут вылетать из элитного дивизиона
Sport24.ruвчера в 15:19
Сезон в Аргентине завершен досрочно. Команды два года не будут вылетать из элиты
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