Аргентинская футбольная ассоциация приняла решение досрочно завершить чемпионат страны из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил президент организации Клаудо Тапиа в интервью TNT Sports. Планируется, что команды не будут вылетать из элитного дивизиона на протяжении двух лет.

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