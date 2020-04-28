Коронавирус
RT на русскомЧемпионат Аргентины по футболу досрочно завершён из-за коронавируса
Аргентинская футбольная ассоциация приняла решение досрочно завершить чемпионат страны из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил президент организации Клаудо Тапиа в интервью TNT Sports. Планируется, что команды не будут вылетать из элитного дивизиона на протяжении двух лет.
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Фельдмаршал Хафтар объявил себя правителем Ливии
Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар объявил о разрыве так называемого Схиратского соглашения, в результате которого было сформировано Правительство национального согласия страны, и о принятии управления государством на себя.
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Вести.Ru 13:48
Общество
Путин лично руководит оснащением, но медсестры массово уходят даже из Коммунарки
Бывшая сотрудница Коммунарки рассказала об увольнении из главной инфекционной больницы Москвы нескольких десятков медсестер и младшего медперсонала.
Собеседник 06:11
Футбол
Абрамович и Моуринью попали в список людей, вызывающих наибольшую антипатию
Тройку самых ненавидимых людей из мира футбола замкнул бывший вратарь сборной ФРГ Харальд Шумахер, «прославившийся» тяжелой травмой, которую он нанес французу Патрику Баттистону в полуфинале ЧМ-1982.
Советский спорт 18:14
Здоровье
В Амурской области выявлено пять новых случаев коронавируса
В Амурской области зарегистрировано пять новых лабораторно подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-2019).
Амур.инфо 25 апреля в 02:13
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Виртуальный концерт Трэвиса Скотта собрал 12 млн зрителей
Рэпер Трэвис Скотт устроил грандиозное шоу для игроков компьютерной игры Fortnite. У экранов собралось более 12 миллионов зрителей.
Inc-news.ru вчера в 09:29
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В Москве скончались 44 пациента с коронавирусом
«В Москве скончались 44 пациента, у которых был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
RT на русском 15:47
Гаджеты
Intel Core i3-10100 и i3-10300 сравнили с Ryzen 3 3100 и Ryzen 3 3300X
Базовой для процессоров Intel Core 10-го поколения станет модель i3-10100, которая предложит частотный диапазон от 3,6 до 4,3 ГГц (в режиме Turbo).
3DNews 04:20
Религия
Завтра, 28 апреля, норильчане встретят Радоницу
В качестве одной из мер обеспечения безопасности граждан в условиях пандемии администрация Норильска приняла решение: 28 апреля в Радоницу изменить схему движения автобусов маршрута № 15.
Северный город 05:54
Гаджеты
Представлен OpenCL 3.0: без прошлого нет будущего
Khronos Group представила предварительные спецификации стандарта вычислений общего назначения с использованием графических и иных процессоров — OpenCL 3.0.
3DNews 17:07
Общество
В Китае Vivo и Oppo вытеснили Huawei на третье место
В Китае смартфоны марок Oppo и Vivo вытеснили традиционного монополиста гаджетов, Huawei на 3 место.
МонаВиста 14:07
Происшествия
В Волгограде после взрыва машины завели дело о покушении на убийство
Следователи первого отдела по расследованию особо важных дел возбудили уголовное дело по статьям "покушение на убийство" и "незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств".
Российская газета 13:23
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Xiaomi представила оболочку MIUI 12
News.ru 09:01
Политика
Бибилов вернул Цхинвалу название Сталинир
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов подписал указ о временном переименовании Цхинвала в Сталинир - его советское название.
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Экономика
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Москва, 27 апреля 2020, 12:02 — REGNUM Меры второго антикризисного пакета начали работать.
REGNUM 05:02
Экономика
С 27 апреля в России меняются правила наличных расчетов
Центробанк выпустил указание, касающееся правил наличных расчётов в рублях и иностранной валюте.
Pressa40 25 апреля в 04:59
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WSJ: Apple отложила производство флагманских моделей iPhone
Производство новых моделей iPhone начнется примерно на месяц позднее запланированного, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на информированные источники.
Ведомости 08:00
Политика
Опрос: около четверти россиян не доверяют Мишустину
Не одобряют работу российского правительства 23,2% опрошенных россиян, а деятельность премьера - 8,3%.
Накануне.Ru вчера в 20:43
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Губернаторы предполагают, что Путин продлит нерабочий режим до 11 мая
Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, он рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
BFM.ru вчера в 12:39
Авто
В лесу под Киевом нашли необычный ретро-автомобиль
В лесу под Киевом обнаружили остов реплики Maybach Zeppelin Spohn Stromlinie.
Motor 09:26
Экономика
Минпромторг обновил перечень системообразующих предприятий
Компании, попавшие в перечень системообразующих, могут рассчитывать на дополнительную поддержку государства.
Эхо Москвы 07:34
Общество
Советник Трампа предрек США пик безработицы уровня Великой депрессии
Пик безработицы США достигли во времена Великой депрессии в 1933 году, когда порядка четверти жителей страны остались без денег.
ПолитРоссия вчера в 14:38
Политика
На Украине попросили ослабить карантин
Депутаты Верховной Рады от фракции «Слуга народа» обратились к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой ослабить карантин регионах Украины.
Lenta.ru 18:07
Экономика
ЦБ предложил освободить россиян от страхования рисков по ипотеке
Банк России сообщил о разработке концепции ипотечного страхования, благодаря которой россияне будут освобождены от необходимости за свой счёт страховать риски по ипотеке.
RT на русском 07:21
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Частные компании, которые поставляют тесты на коронавирус в России, связаны с чиновниками и окружением президента
У других частных фирм, которые поставляют тесты, есть связи с Роспотребнадзором и бизнесменами из окружения президента Владимира Путина.
Эхо Москвы 18:04
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ВОЗ заметила снижение темпов распространения коронавируса в Москве
В Москве, Московской области и Санкт-Петербурге снижаются темпы прироста случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru 08:24
Политика
В Чехии разгорается скандал вокруг «российских шпионов-отравителей»
В Чехии разгорается скандал вокруг «российских шпионов-отравителей» По информации чешского журнала Respekt, Москва решила отомстить инициаторам сноса памятника маршалу Коневу в Праге: в столицу Чехии из России прибыл шпион с дипломатическим паспортом и рицином в чемодане.
Коммерсантъ 07:08