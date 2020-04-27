Коронавирус

Soccer.ruSoccer.ruСезон чемпионата Аргентины досрочно завершён

Президент Футбольной ассоциации Аргентины (AFA) Клаудио Тапиа сообщил, что чемпионат страны завершен досрочно из-за пандемии коронавируса. По словам Тапиа, матчи чемпионата начнутся только при условии разрешения органов здравоохранения.
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Чемпионат Аргентины завершен из-за пандемии коронавируса

Metaratings15:34

Сезон в Аргентине завершится досрочно

Матч ТВ16:26

Чемпионат Аргентины по футболу будет завершен досрочно

Советский спорт16:15

Сезон чемпионата Аргентины досрочно завершён

Soccer.ru16:34

Сезон в Аргентине завершат досрочно. Клубы два года не будут вылетать из элитного дивизиона

Sport24.ru15:19

Сезон в чемпионате Аргентины из-за пандемии коронавируса досрочно завершён

Чемпионат15:02

Сезон в Аргентине завершен досрочно. Команды два года не будут вылетать из элиты

Спорт-Экспресс14:37
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Pampers вслед за PepsiCo отказалась сотрудничать с Региной Тодоренко

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На сколько дней продлят в России режим самоизоляции

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Общество

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Пентагон официально опубликовал видео с НЛО

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В Москве скончались 44 пациента с коронавирусом

«В Москве скончались 44 пациента, у которых был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
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Политика

Путин потребовал от регионов полной готовности к ЧП

«В целом в каждом субъекте Федерации должна быть обеспечена стопроцентная готовность среагировать на любое ЧП, на любое развитие событий, а все необходимые для этого ресурсы полностью должны быть отмобилизованы», — подчеркнул президент.
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Фельдмаршал Хафтар объявил себя правителем Ливии

Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар объявил о разрыве так называемого Схиратского соглашения, в результате которого было сформировано Правительство национального согласия страны, и о принятии управления государством на себя.
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Общество

В Подмосковье продлевают режим самоизоляции на майские праздники

Красногорск, 27 апреля 2020, 21:23 — REGNUM Власти Московской области планируют продлить режим самоизоляции в регионе на период майских праздников.
REGNUM 14:23
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Общество

Доктор Мясников предрек миру более смертоносную эпидемию

Официальный представитель информационного центра по коронавирусу, врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», предрек миру еще одну эпидемию, более смертоносную, чем нынешняя пандемия.
Lenta.ru 10:27
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Общество

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Умер Андрей Варичев, глава принадлежащего миллиардеру Алишеру Усманову холдинга «Металлоинвест», рассказали РБК источник в металлургической компании и знакомый самого главы «Металлоинвеста».
РБК 10:21
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Путешествия

Отели Турции откажутся от «шведского стола»

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 турецкие отели откроются с определенными ограничениями, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на заявление министра туризма и культуры Турции Мехмета Эрсоя.
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Общество

Путин лично руководит оснащением, но медсестры массово уходят даже из Коммунарки

Бывшая сотрудница Коммунарки рассказала об увольнении из главной инфекционной больницы Москвы нескольких десятков медсестер и младшего медперсонала.
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Вильфанд прогнозирует жаркий 2020 год

Нынешний год может попасть в ТОП-5 самых жарких, хотя рекорды по температуре воздуха гарантировать сложно, рассказал в интервью РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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Общество

ВОЗ заметила снижение темпов распространения коронавируса в Москве

В Москве, Московской области и Санкт-Петербурге снижаются темпы прироста случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru 08:24
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Политика

Песков спрогнозировал выход России на плато по коронавирусу

Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 80 949 случаев заболевания новым типом коронавирусной инфекции (COVID-19).
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Владимир Путин выступит с обращением 9 мая

Владимир Путин выступит с обращением 9 мая в связи с юбилеем победы в Великой Отечественной войне.
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Общество

В Москве назвали основание для снятия ограничений из-за коронавируса

Поэтапное снятие ограничений в Москве, введённых из-за распространения коронавирусной инфекции, станет возможно только при условии положительной динамики по числу новых случаев заражения, заявил начальник столичного Главного контрольного управления Евгений Данчиков.
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Общество

Попова предупредила о «новой нормальности» после пандемии

По информации главы Роспотребнадзора, за время самоизоляции темпы прироста числа заражений снизились с 30% менее чем до 10%.
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В Совфеде проверят возможный конфликт интересов в действиях Нарусовой

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РБК 10:17
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Замглавы воронежского ГИБДД с 22 квартирами перевели на работу в район

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Политика

Лавров уверен, что отношения России и Черногории восстановятся

Хорошие отношения РФ и Черногории восстановятся, а временщики, осуществляющие в Черногории русофобскую политику, уйдут, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
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МВД разработало кодекс этики и служебного поведения полицейских

МВД России разработало кодекс этики и служебного поведения полицейских.
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Футбол

«Крылья Советов» отредактировали заявление по Фролову

Самарские "Крылья Советов" отредактировали заявление в связи с высказываниями вратаря клуба Евгения Фролова.
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Опрос: около четверти россиян не доверяют Мишустину

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Власти раскрыли результаты лечения коронавируса с помощью плазмы

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В Госдуме оценили возможный перенос майских праздников

Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов заявил, что увеличение выходных дней за счёт компенсации майских праздников негативно скажется на восстановлении экономики, сообщает DEITA.
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Следы коронавируса нашли в каплях больничных аэрозолей

Китайские ученые обнаружили множество фрагментов РНК коронавируса нового типа в каплях аэрозолей внутри больниц Уханя – города, где началась эпидемия.
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Общество

Шойгу досрочно завершил учебный год в образовательных учреждениях МО

РЕН ТВ 10:18
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Происшествия

Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске

BFM.ru вчера в 02:53
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