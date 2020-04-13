Коронавирус

ЧемпионатЧемпионатЧемпионат Бурунди по футболу приостановлен из-за коронавируса

Напомним, в Европе, несмотря на пандемию коронавируса, продолжают проходить лишь матчи чемпионата Беларуси. Там даже разрешено присутствие зрителей. Ранее президент страны Александр Лукашенко рекомендовал защищаться от коронавируса с помощью водки, бани и тракторов.
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Чемпионат Бурунди приостановлен из-за пандемии коронавируса

Спорт-Экспресс04:09

Ещё один футбольный чемпионат приостановлен из-за коронавируса

Sport.ru05:00

Ещё один футбольный чемпионат приостановлен из-за коронавируса

Евро-футбол.ру04:43

Чемпионат Бурунди был приостановлен из-за пандемии коронавируса

RT на русском05:46

Чемпионат Бурунди по футболу приостановлен из-за коронавируса

Чемпионат04:01

Чемпионат Бурунди по футболу приостановили из-за коронавируса

Sport24.ru04:18

Какие спортивные соревнования сопротивляются пандемии

Коммерсантъ12 апреля в 09:09
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Музыка

Составлен топ-10 самых популярных песен десятилетия

Телеканал 360° вчера в 18:38
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Происшествия

В Мозамбике задержали наркобарона, сбежавшего более 20 лет назад

Операция по задержанию душ Сантуша в Мозамбике велась совместно федеральной полицией Бразилии, министерством юстиции и полицией Мозамбика.
РИА Новости 04:02
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Армия и оружие

Работа С-400 «Триумф» попала на видео

Боевые расчеты С-400 «Триумф» отработали отражение ракетного удара условного противника в рамках учений в Астраханской области.
Рамблер 04:05
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Культура

Кинотеатры обеспокоены ранним выходом новых «Троллей» онлайн

По мнению аналитиков, в будущем студии продолжат сокращать время выхода лент в кино, а в некоторых случаях будут полностью отдавать предпочтение стриминговым сервисам.
Газета.Ru вчера в 09:39
Политика

Путин заявил о необходимости новых мер по поддержке экономики

Ситуация в России такова, что нужно принять новые меры по поддержке экономики, «адекватные уровню новых вызовов», заявил президент России Владимир Путин.
Коммерсантъ 07:16
Транспорт

На границе России и Китая образовались очереди из грузовиков

В пресс-службе ведомства объяснили, что очередь грузовиков на российско-китайской границе образовалась из-за перекрытия границы со стороны КНР.
МонаВиста 05:55
Общество

В Москве аннулируют почти миллион цифровых пропусков

Ранее стало известно, что за минувшие сутки в Москве оформили 3,2 млн цифровых пропусков для передвижения по городу.
Газета.Ru 06:13
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Авто

Новая Mazda 6 получит 350-сильный двигатель и задний привод

Компания Mazda готовит к дебюту следующее поколение своего бестселлера Mazda 6. Как сообщает портал NJCAR.RU со ссылкой на издание "Car and Driver", автомобиль будет построен на заднеприводной модульной платформе совместной разработки Toyota и Mazda, а также получит мощную гибридную силовую установку.
Новые автомобили вчера в 23:05
Политика

Экс-сотрудница Байдена обвинила его в сексуальных домогательствах

Тара Рид, которая была помощницей Байдена, когда он являлся сенатором, обвинила политика в сексуальных домогательствах, сообщает газета Business Insider, которая ознакомилась с заявлением.
BFM.ru 11 апреля в 14:19
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Экономика

Россиянам предложили раздать деньги просто так

Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru 06:47
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Общество

Медик рассказал о парадоксальной ситуации с коронавирусом в Москве

В Москве наблюдается парадоксальная ситуация с изменением индекса самоизоляции и распространением коронавируса, заявил президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.
РИА Новости вчера в 17:14
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Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк поздравила Татьяну Навку

Актриса Анастасия Заворотнюк опубликовала новую запись в своём аккаунте в Instagram.В посте Заворотнюк поздравила Татьяну Навку с днём рождения.
Вестник 04:51
13
Здоровье

В Саратовской области выздоровели 8 больных коронавирусом

В Саратовской области выздоровели 8 человек, болевших коронавирусом.
Регион 64 05:23
13
Армия и оружие

Северная Корея провела пуски крылатых ракет в сторону Японского моря

КНДР выпустила крылатые ракеты малой дальности в сторону Японского моря. Об этом сообщает "Ренхап", ссылаясь на военных Южной Кореи.
Политика Сегодня 01:15
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Происшествия

В Астрахани тренажёрный зал работал, несмотря на ограничения

За сутки составлено ещё 172 административных протокола. Все из-за нарушения введённых запретов и ограничений.
ГТРК Лотос 05:44
Политика

Более 11,5 тысяч земельных участков в Крыму принадлежат иностранцам

Иностранные граждане владеют 11 572 земельными участками на Крымском полуострове, сообщила пресс-служба республиканского госкомитета по регистрации и кадастру.
Примечания 03:09
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Здоровье

В Свердловской области подтвердили еще 8 случаев коронавируса

Оперативный штаб сообщил во вторник, 14 апреля о восьми новых случаях заражения коронавирусом на территории Свердловской области.
Kursk.com 04:07
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Хоккей

Экс-тренер «Магнитки» Виктор Козлов может возглавить «Торпедо»

Как стало известно «Чемпионату», бывший тренер магнитогорского «Металлурга» Виктор Козлов может возглавить «Торпедо».
Чемпионат 07:00
Происшествия

Более 30 человек погибли в результате торнадо, обрушившегося на США

В США не менее 33 человек погибли в результате торнадо и сильного ветра, обрушившихся на юго-восточные штаты.
Вести.Ru вчера в 21:26
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Политика

Кадыров извинился за ошибку в обвинениях против «Новой газеты»

РБК 00:43
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Шоу-бизнес

Бабкина после выхода из комы попросила квашеной капусты

Певица Надежда Бабкина после выхода из искусственной комы попросила квашеной капусты и жареной картошки с грибами.
АБН 06:57
8
Политика

Путин заявил об изменении ситуации с коронавирусом в худшую сторону

Ситуация с коронавирусом в России меняется не в лучшую сторону.
Каскад вчера в 10:29
4K
Общество

Путин сообщил о резком снижении числа ипотечных кредитов в России

Глава государства сообщил, что в системообразующих банках резко падает число ипотечных кредитов.
Комсомольская правда 07:00
Политика

Почти 40% россиян уверены в отстаивании Путиным интересов олигархов

Президент Владимир Путин выражает интересы олигархов, банкиров и крупных предпринимателей, считают 38% россиян.
Ведомости вчера в 17:04
3K
Политика

Лукашенко призвал союзников из ЕАЭС сплотиться против коронавируса

Глава Белоруссии призвал не "размывать основы" ЕАЭС. Александр Лукашенко призвал союзников сплотиться против коронавируса.
Piter.tv 05:06
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Происшествия

В Башкирии умерли еще два пациента с коронавирусом

Российская газета 05:43
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Энергетика

Shell объяснил отказ от развития СП с «Газпром нефтью» в ХМАО

Причиной стало негативное воздействие внешних факторов ПАО "Газпром нефть" сообщило об отказе концерна Shell от совместного предприятия на базе "Меретояханефтегаз".
Правда УрФО вчера в 23:36
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Армия и оружие

США показали мощь F-35 перед российскими военными в Сирии

Lenta.ru 06:06
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Общество

Объявлен конкурс на должность главы Мосгорсуда

27 октября 2014 года президент России Владимир Путин переназначил Егорову на должность председателем Мосгорсуда на очередной шестилетний срок.
Lenta.ru 07:13
Энергетика

Американские нефтяные компании приостанавливают добычу нефти

Американская нефтяная компания Texland Petroleum LP приостанавливает добычу нефти на всех скважинах из-за резкого сокращения спроса.
Газета.Ru 01:39
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