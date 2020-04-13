Коронавирус
ЧемпионатЧемпионат Бурунди по футболу приостановлен из-за коронавируса
Напомним, в Европе, несмотря на пандемию коронавируса, продолжают проходить лишь матчи чемпионата Беларуси. Там даже разрешено присутствие зрителей. Ранее президент страны Александр Лукашенко рекомендовал защищаться от коронавируса с помощью водки, бани и тракторов.
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Музыка
Составлен топ-10 самых популярных песен десятилетия
Телеканал 360° вчера в 18:38
Происшествия
В Мозамбике задержали наркобарона, сбежавшего более 20 лет назад
Операция по задержанию душ Сантуша в Мозамбике велась совместно федеральной полицией Бразилии, министерством юстиции и полицией Мозамбика.
РИА Новости 04:02
Армия и оружие
Работа С-400 «Триумф» попала на видео
Боевые расчеты С-400 «Триумф» отработали отражение ракетного удара условного противника в рамках учений в Астраханской области.
Рамблер 04:05
Культура
Кинотеатры обеспокоены ранним выходом новых «Троллей» онлайн
По мнению аналитиков, в будущем студии продолжат сокращать время выхода лент в кино, а в некоторых случаях будут полностью отдавать предпочтение стриминговым сервисам.
Газета.Ru вчера в 09:39
Политика
Путин заявил о необходимости новых мер по поддержке экономики
Ситуация в России такова, что нужно принять новые меры по поддержке экономики, «адекватные уровню новых вызовов», заявил президент России Владимир Путин.
Коммерсантъ 07:16
Транспорт
На границе России и Китая образовались очереди из грузовиков
В пресс-службе ведомства объяснили, что очередь грузовиков на российско-китайской границе образовалась из-за перекрытия границы со стороны КНР.
МонаВиста 05:55
Общество
В Москве аннулируют почти миллион цифровых пропусков
Ранее стало известно, что за минувшие сутки в Москве оформили 3,2 млн цифровых пропусков для передвижения по городу.
Газета.Ru 06:13
Авто
Новая Mazda 6 получит 350-сильный двигатель и задний привод
Компания Mazda готовит к дебюту следующее поколение своего бестселлера Mazda 6. Как сообщает портал NJCAR.RU со ссылкой на издание "Car and Driver", автомобиль будет построен на заднеприводной модульной платформе совместной разработки Toyota и Mazda, а также получит мощную гибридную силовую установку.
Новые автомобили вчера в 23:05
Политика
Экс-сотрудница Байдена обвинила его в сексуальных домогательствах
Тара Рид, которая была помощницей Байдена, когда он являлся сенатором, обвинила политика в сексуальных домогательствах, сообщает газета Business Insider, которая ознакомилась с заявлением.
BFM.ru 11 апреля в 14:19
Экономика
Россиянам предложили раздать деньги просто так
Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru 06:47
Общество
Медик рассказал о парадоксальной ситуации с коронавирусом в Москве
В Москве наблюдается парадоксальная ситуация с изменением индекса самоизоляции и распространением коронавируса, заявил президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.
РИА Новости вчера в 17:14
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк поздравила Татьяну Навку
Актриса Анастасия Заворотнюк опубликовала новую запись в своём аккаунте в Instagram.В посте Заворотнюк поздравила Татьяну Навку с днём рождения.
Вестник 04:51
Здоровье
В Саратовской области выздоровели 8 больных коронавирусом
В Саратовской области выздоровели 8 человек, болевших коронавирусом.
Регион 64 05:23
Армия и оружие
Северная Корея провела пуски крылатых ракет в сторону Японского моря
КНДР выпустила крылатые ракеты малой дальности в сторону Японского моря. Об этом сообщает "Ренхап", ссылаясь на военных Южной Кореи.
Политика Сегодня 01:15
Происшествия
В Астрахани тренажёрный зал работал, несмотря на ограничения
За сутки составлено ещё 172 административных протокола. Все из-за нарушения введённых запретов и ограничений.
ГТРК Лотос 05:44
Политика
Более 11,5 тысяч земельных участков в Крыму принадлежат иностранцам
Иностранные граждане владеют 11 572 земельными участками на Крымском полуострове, сообщила пресс-служба республиканского госкомитета по регистрации и кадастру.
Примечания 03:09
Здоровье
В Свердловской области подтвердили еще 8 случаев коронавируса
Оперативный штаб сообщил во вторник, 14 апреля о восьми новых случаях заражения коронавирусом на территории Свердловской области.
Kursk.com 04:07
Хоккей
Экс-тренер «Магнитки» Виктор Козлов может возглавить «Торпедо»
Как стало известно «Чемпионату», бывший тренер магнитогорского «Металлурга» Виктор Козлов может возглавить «Торпедо».
Чемпионат 07:00
Происшествия
Более 30 человек погибли в результате торнадо, обрушившегося на США
В США не менее 33 человек погибли в результате торнадо и сильного ветра, обрушившихся на юго-восточные штаты.
Вести.Ru вчера в 21:26
Шоу-бизнес
Бабкина после выхода из комы попросила квашеной капусты
Певица Надежда Бабкина после выхода из искусственной комы попросила квашеной капусты и жареной картошки с грибами.
АБН 06:57
Политика
Путин заявил об изменении ситуации с коронавирусом в худшую сторону
Ситуация с коронавирусом в России меняется не в лучшую сторону.
Каскад вчера в 10:29
Общество
Путин сообщил о резком снижении числа ипотечных кредитов в России
Глава государства сообщил, что в системообразующих банках резко падает число ипотечных кредитов.
Комсомольская правда 07:00
Политика
Почти 40% россиян уверены в отстаивании Путиным интересов олигархов
Президент Владимир Путин выражает интересы олигархов, банкиров и крупных предпринимателей, считают 38% россиян.
Ведомости вчера в 17:04
Политика
Лукашенко призвал союзников из ЕАЭС сплотиться против коронавируса
Глава Белоруссии призвал не "размывать основы" ЕАЭС. Александр Лукашенко призвал союзников сплотиться против коронавируса.
Piter.tv 05:06
Происшествия
В Башкирии умерли еще два пациента с коронавирусом
Российская газета 05:43
Энергетика
Shell объяснил отказ от развития СП с «Газпром нефтью» в ХМАО
Причиной стало негативное воздействие внешних факторов ПАО "Газпром нефть" сообщило об отказе концерна Shell от совместного предприятия на базе "Меретояханефтегаз".
Правда УрФО вчера в 23:36
Общество
Объявлен конкурс на должность главы Мосгорсуда
27 октября 2014 года президент России Владимир Путин переназначил Егорову на должность председателем Мосгорсуда на очередной шестилетний срок.
Lenta.ru 07:13
Энергетика
Американские нефтяные компании приостанавливают добычу нефти
Американская нефтяная компания Texland Petroleum LP приостанавливает добычу нефти на всех скважинах из-за резкого сокращения спроса.
Газета.Ru 01:39