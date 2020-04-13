Коронавирус
Soccer.ruЧемпионат Бурунди приостановлен из-за коронавируса
Сообщается, что чемпионат Бурунди официально приостановлен. До сегодняшнего дня Бурунди было единственным африканским государством, где проводились футбольные матчи.
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Армия и оружие
Раскрыты возможности и цели ЗРК С-500 «Прометей»
Discover24 02:36
Политика
СМИ назвало причины разного уровня смертности от COVID-19 в Европе
Хорватское издание Advance сравнило количество заразившихся коронавирусом в странах Европы и предположило, какие факторы могли повлиять на уровень смертности от COVID-19 на Востоке и Западе материка.
РИА Новости 12:32
Экономика
Россиянам предложили раздать деньги просто так
Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru 06:47
Политика
МИД заявил о попавших в сложное положение в США российских школьниках
В США «в сложном положении» оказались несколько десятков российских школьников, которые прошлой осенью выехали из России с целью обучения в учебных заведениях Соединённых Штатов.
RT на русском 12:40
Политика
Путин пригрозил губернаторам посадками до 7 лет
Путин пригрозил губернаторам статьей за преступную халатность в случае, если они "недоработают" в борьбе с коронавирусом.
Московский Комсомолец вчера в 11:31
Общество
В Калининграде вводят обязательные разрешения на передвижение граждан
Калининград, 14 апреля 2020, 19:14 — REGNUM В Калининграде и во всей Калининградской области вводятся специальные справки, которые разрешают передвижение жителей в период самоизоляции из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
REGNUM 12:14
Политика
Почти 40% россиян уверены в отстаивании Путиным интересов олигархов
Президент Владимир Путин выражает интересы олигархов, банкиров и крупных предпринимателей, считают 38% россиян.
Ведомости вчера в 17:04
Футбол
Зико: для ЦСКА Жирков был как Месси для «Барселоны»
В 2009 году Жирковым активно интересовалась «Барселона», но футболист перешёл из ЦСКА в «Челси», за который провёл 29 матчей.
Metaratings 13:16
Музыка
75 лет назад родился Ричи Блэкмор
Россия – Культура 09:25
Общество
В Москве начали оформлять цифровые пропуска для поездок
Получить цифровой пропуск Цифровые пропуска: кто может оформить, как получить и на какой срок Указ Мэра Москвы "Об утверждении порядка оформления и использования цифровых пропусков для передвижения по территории города Москвы в период действия режима повышенной готовности в городе Москве"
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы вчера в 01:37
Политика
Лукашенко призвал союзников из ЕАЭС сплотиться против коронавируса
Глава Белоруссии призвал не "размывать основы" ЕАЭС. Александр Лукашенко призвал союзников сплотиться против коронавируса.
Piter.tv 05:06
Происшествия
В Севастополе выявили новый случай коронавируса
Число выявленных носителей коронавируса в Севастополе увеличилось до восьми, вернувшийся из Москвы севастополец заразил свою мать, сообщил врио главы города Михаил Развожаев.
РИА Новости 10:03
Общество
Роструд заявил о незаконности неоплачиваемого отпуска на самоизоляции
Москва, 14 апреля 2020, 18:58 — REGNUM Работодатель не имеет права отправлять работников в отпуск без сохранения заработной платы на время нерабочих дней до 30 апреля.
REGNUM 11:58
Происшествия
В Донецкой области при взрыве миномета погиб украинский военный
Украинский военный погиб, еще восемь солдат получили ранения при взрыве миномета на учениях в Донецкой области, сообщила во вторник пресс-службе офиса генпрокурора.
РИА Новости 12:49
Происшествия
В Ленобласти возбудили дело после заражения коронавирусом иностранцев в общежитии
Следователи Ленинградской области возбудили уголовное дело после заражения коронавирусом иностранцев в общежитии во Всеволожском районе Ленинградской области.
ТАСС 13:20
Футбол
Погба — о критике от Сунесса: я даже не знал, кто он такой
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба рассказал, как относится к критике в свой адрес от бывшего игрока и тренера «Ливерпуля» Грэма Сунесса.
Чемпионат 08:24
Здоровье
Зафиксирован первый в мире случай заражения коронавирусом от мертвеца
Тайские медики зафиксировали первый в мире случай заражения коронавирусом, при котором передача возбудителя заболевания произошла от мертвого человека к живому.
Инфо24 11:22
Здоровье
Минздрав разработал способы профилактики коронавируса у медиков
В Министерстве здравоохранения России сообщили, что разработаны разработке способов экстренной постконтактной профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19 у медицинских работников в случае попадания биологических жидкостей на кожу или слизистые оболочки, передает ТАСС.
Inc-news.ru 10:25
Политика
Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны
Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
REGNUM 06:10
Киберспорт
ESL One Los Angeles Online: Virtus.pro победили OG
Virtus.pro одержали победу над командой OG в групповом матче ESL One Los Angeles Online.
Inc-news.ru 12 апреля в 12:16
Происшествия
В Москве задержали мужчину, закурившего в вагоне метро
Нарушителя, закурившего в вагоне московского метро, задержали, ему грозит штраф, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram.
РИА Новости 13:32
Энергетика
Глава «Газпром нефти» назвал сделку ОПЕК+ необходимой
Соглашение ОПЕК + по сокращению добычи нефти было необходимо, заявил гендиректор "Газпром нефти" Александр Дюков в интервью "Ъ".
Коммерсантъ 01:48
Политика
Лукашенко обвинил российские СМИ в предвзятости
Президент добавил, что "в каждой шутке есть доля шутки". Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил российские СМИ в предвзятости.
Деловое.ТВ вчера в 12:47
Хоккей
Агент Петерссона сообщил, что хоккеист хочет остаться в «Динамо»
Шведский нападающий московского "Динамо" Андре Петерссон хочет остаться в команде на следующий сезон.
ТАСС Спорт 11:11
Футбол
В «Зените» опровергли информацию об интересе к Ругани
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев опроверг информацию об интерес к защитнику «Ювентуса» Даниеле Ругани.
Спорт-Экспресс вчера в 11:06
Общество
Коронавирус может передаваться между людьми на расстоянии 4 метров
Вирус COVID-19 может передаться от одного человека до другого на расстоянии 4 м, следует из исследования специалистов Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).
Коммерсантъ 08:46
Экономика
В России призвали вернуть продуктовые карточки
Производители и поставщики продовольственных продуктов призвали руководство страны как можно быстрее вернуть советскую практику продуктовых карточек, которые выдавались бы наименее обеспеченным жителям, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 12:29
Общество
В Саратовской области запретили посещения храмов и мечетей
В Саратовской области запретили посещение храмов.
Регион 64 12:29
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $30 за баррель
Цена на фьючерсы нефти марки Brent в ходе торгов опускалась ниже $30 за баррель.
RT на русском 11:53
Политика
На Украине разоблачили высокопоставленного агента ФСБ
Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов заявил о разоблачении высокопоставленного агента ФСБ в высших эшелонах власти с погонами генерал-майора СБУ.
Lenta.ru 07:28