Сообщается, что чемпионат Бурунди официально приостановлен. До сегодняшнего дня Бурунди было единственным африканским государством, где проводились футбольные матчи.

Экономика Цены на гречку резко повысились Существенное повышение оптовых цен на гречневую крупу и пшено зафиксировали эксперты компании "ПроЗерно". 16

Экономика В России могут временно запретить импорт дешевого бензина Москва, 13 апреля 2020, 08:19 — REGNUM Правительство России может временно ограничить ввоз дешевого бензина в страну, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия 1». 3,3K

Общество Минздрав предупредил о действии коронавируса в радиусе 4 метров Как заявил в эфире телеканала "Россия 24" главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико, COVID-19 может охватывать радиус в 4 метра от заболевшего. 749

Политика Губернатор Нью-Йорка: выход штата из карантина займет месяцы Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо считает, что ослабление ограничений на фоне ослабления вспышки вируса и возобновление работы предприятий по всему штату, вероятно, займет месяцы.

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Общество В Подмосковье уточнили порядок получения пропусков для передвижения Власти Московской области уточнили, что оформить пропуск для передвижения на личном и общественном транспорте можно будет в приложении «Госуслуги СТОП Коронавирус» или на сайте госуслуг. 11

Общество В Омской области запретили массовые мероприятия на Пасху Сегодня, 14 апреля, главный санитарный врач Омской области Александр Крига издал постановление, вводящее новые ограничительные меры в регионе из-за коронавируса. 75

Происшествия В Севастополе выявили новый случай коронавируса Число выявленных носителей коронавируса в Севастополе увеличилось до восьми, вернувшийся из Москвы севастополец заразил свою мать, сообщил врио главы города Михаил Развожаев. 3

Армия и оружие Странное поведение польского истребителя F-16 попало на видео В сети разместили видео маневра польского истребителя F-16, который он совершил на высоте 6 км. При сближении с российской группировкой ВКС F-16 выпустил шасси. 109

Здоровье Минздрав разработал способы профилактики коронавируса у медиков В Министерстве здравоохранения России сообщили, что разработаны разработке способов экстренной постконтактной профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19 у медицинских работников в случае попадания биологических жидкостей на кожу или слизистые оболочки, передает ТАСС. 23

Экономика Россиянам предложили раздать деньги просто так Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения. 1,9K

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Происшествия Настоящий детектив: Пыза раскрыл двойное убийство воров в Сухуми Как стало известно ИА «Прайм Крайм», негласный лидер воровского мира Абхазии 53-летний вор «в законе» Рауль Барцба, более известный в криминальной среде как Пыза, призвал заключенных СИЗО к расправе над Тенгуляшом и Наником, назвав их убийцами Хаса и Асты.