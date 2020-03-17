УЕФА перенес чемпионат Европы по футболу 2020 года на лето 2021 года из-за коронавируса. Об этом во вторник, 17 марта, сообщает футбольный союз Норвегии.

УЕФА перенес чемпионат Европы по футболу 2020 года

Спорт день за днем

Энергетика Цена нефти Brent упала ниже $29 за баррель впервые с января 2016 года Майские фьючерсы на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне упали снижаются на 3,83%, торгуясь на уровне $28,85 за баррель, следует из данных торговой площадки на 21:04 мск Последний раз топливо данного сорта находилась на этом уровне в январе 2016 года.

Общество В оперативном штабе опровергли сообщения о закрытии Москвы на карантин В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опровергли информацию о том, что Москва в скором времени будет закрыта на карантин.

Общество Умер писатель и политик Эдуард Лимонов На 78-м году жизни умер писатель и политик Эдуард Лимонов, сообщил в Facebook депутат Госдумы Сергей Шаргунов.

Общество Запасов продуктов в магазинах России хватит на восемь недель В Ассоциации компаний розничной торговли подсчитали, что запасов продуктов питания в магазинах страны хватит на восемь недель, несмотря на ажиотаж, пишет газета «Известия».

Политика Лукашенко заявил, что Белоруссия не закроет границу из-за коронавируса Несмотря на ситуацию с коронавирусом, Минск не станет закрывать государственные границы во избежание других чрезвычайных ситуаций, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в понедельник, 16 марта.

Технологии МТС не получит частоты из «золотого диапазона» для тестирования 5G На заседании 17 марта Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ, отвечает за распределение этого ресурса в России) отказалась выдавать частоты в диапазоне 3,4–3,8 ГГц для тестирования влияния сетей пятого поколения связи (5G) на окружающую среду, сообщил замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Иванов после заседания.

Кино Премьеру «Чёрной вдовы» перенесли из-за коронавируса Сольный фильм о Чёрной вдове от Marvel должен был выйти в кино 30 апреля, однако его премьеру ожидаемо перенесли в связи с угрозой коронавируса.

Гаджеты Карманный дезинфектор Xiaomi обеззаразит смартфон На фоне усугубляющейся ситуации вокруг пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 китайская компания Xiaomi анонсировала портативный дезинфектор EUE Phone, который служит для удаления опасных болезнетворных микроорганизмов с поверхности смартфона.

Политика Путин допустил изменение даты голосования по поправкам в Конституцию Президент России Владимир Путин во время встречи с главой Центризбиркома (ЦИК) Эллой Памфиловой 17 марта заявил, что голосование по внесению поправок в Конституцию будет проводиться 22 апреля в том случае, если это позволит эпидемиологическая ситуация в стране.

Общество Распыляющие лекарства вертолеты в Воронеже оказались фейком В Воронеже в социальных сетях и мессенджерах массово рассылаются сообщения о вертолётах, которые якобы ночью будут распылять лекарства от коронавируса.

Экономика США отсрочат налоговые платежи на $300 млрд Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что власти Соединённых Штатов позволят налогоплательщикам отсрочить налоговые платежи на $300 млрд.

Экономика Forbes опубликовал рейтинг самых надежных российских банков Как поясняет журнал, самые надежные кредитные организации — это "дочки" иностранные банков и крупнейшие российские госбанки с рейтингом по международной шкале BBB и BBB– и по национальной — AAA.