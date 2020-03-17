Коронавирус
Lenta.ruЧемпионат Европы по футболу перенесли на 2021 год
1. Евро-2020 перенесен из-за пандемии коронавируса Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение перенести континентальное первенство из-за пандемии коронавируса. Вместо июня-июля 2020 года турнир состоится летом 2021-го.
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