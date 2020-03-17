Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruЧемпионат Европы по футболу перенесли на 2021 год

1. Евро-2020 перенесен из-за пандемии коронавируса Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение перенести континентальное первенство из-за пандемии коронавируса. Вместо июня-июля 2020 года турнир состоится летом 2021-го.
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Чемпионат Европы по футболу перенесли на следующий год

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Евро-2020 перенес вирус

Спорт-Экспресс09:40

Перенесенный чемпионат Европы – суррогатный турнир для галочки. УЕФА расписалась в собственной слабости

Спорт день за днем10:39

Официально: Евро-2020 перенесён на 2021 год

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Это решение поспешное — Черданцев о переносе Чемпионата Европы по футболу

Телеканал 360°10:48

Евро-2020 перенесли на 2021 год

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Бывший тренер московского «Динамо» оценил перенос чемпионата Европы по футболу

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Сотовые операторы предупредили о росте тарифов на мобильную связь

Обновлено в 13:11 Цены на сотовую связь могут вырасти, если государство не компенсирует бесплатный доступ клиентов к социально значимым сайтам, сообщает "Коммерсантъ".
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Умер писатель и политик Эдуард Лимонов

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Microsoft опубликовала полные спецификации Xbox Series X

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В России число заразившихся коронавирусом увеличилось до 114

Число заболевших коронавирусом в России выросло до 114, случаи заражения выявили еще в 15 регионах, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
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УЕФА официально подтвердил перенос Евро на 2021 год

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) официально подтвердил перенос чемпионата Европы с 2020 года на 2021 год из-за угрозы распространения коронавируса.
Газета.Ru 10:25
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Назван возможный срок, когда окончится пандемия COVID-19 в мире

Группа ученых из Калифорнийского университета назвала возможные сроки завершения пандемии COVID-19 в мире.
МедиаПоток 04:06
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Сергей Прядкин: «Решили приостановить РПЛ после рекомендаций УЕФА»

Президент РПЛ Сергей Прядкин поделился мнением с журналистами по поводу требования УЕФА завершить Тинькофф чемпионат России до конца июня 2020 года.
Спорт-Экспресс 11:25
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Россия закрывает границу для иностранцев из-за коронавируса

Москва, 16 марта 2020, 21:22 — REGNUM Россия на период с 18 марта по 1 мая ограничивает въезд на территорию страны для иностранных граждан и лиц без гражданства из-за угрозы распространения коронавируса.
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В ведомстве подчеркнули необходимость принятия «исчерпывающих мер для оказания содействия в решении логистических вопросов» гражданам РФ, которые желают вернуться домой.
REGNUM 12:51
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Путин рассказал, как России удалось сдержать коронавирус

Глава государства подчеркнул, что ситуация находится под полным контролем.
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Число заразившихся коронавирусом в Москве достигло 56

По информации штаба, заразившиеся прибыли в Москву авиарейсами из Рима и Цюриха.
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Лукашенко объяснил, почему Белоруссия не закрывает границы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему Минск не закрывает границы в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 по примеру своих соседей.
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Муж Анастасии Заворотнюк переехал к ней в больницу

Муж российской актрисы Анастасии Заворотнюк поселился в реабилитационном центре у больной жены.
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Очередным производителем, который повысил цены на свои автомобили, стал немецкий бренд Volkswagen.
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Путин прокомментировал рост цен на бензин

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Ivi ввел символическую плату в 1 рубль за месячную подписку. «КиноПоиск HD» открывает бесплатный доступ до конца апреля.
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Неизвестные «заминировали» три самолета из Москвы

Неизвестные "заминировали" три самолета, летящих из Москвы в Иркутск, Уфу и Челябинск. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
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РКН предупредил о мошеннических рассылках с информацией о коронавирусе

На фоне вспышки коронавируса в интернете активизировались кибермошенники, собирающие персональные данные (ФИО, номер телефона, адрес почты, банковские реквизиты и др.) пользователей.
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Согласно подсчетам Bloomberg, в среднем нефтяным компаниям придется заплатить за перевозку в семь раз больше, чем обычно.
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За сутки новые случаи коронавируса обнаружили в 15 российских регионах

За последние сутки в 15 регионах России зарегистрировали случаи заражения коронавирусной инфекцией нового типа.
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Анна Семенович рассказала о высоких требованиях к мужчинам Анна Семенович рассказала, почему долгое время была одна.
Экспресс газета 03:34
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Коронавирус может сорвать поставку новых САУ K9 Thunder Эстонии

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СМИ узнали условия ввода полного карантина в Москве

Власти Москвы отрабатывают план введения жесткого карантина в столице в том случае, если число заболевших «критически» вырастет к пятнице, 20 марта.
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Скончалась вдова Гагарина Валентина

Умерла вдова Юрия Гагарина Валентина. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Центра подготовки космонавтов.
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В Китае из-за коронавируса выросло число разводов

В Китае на фоне карантина из-за коронавирусной инфекции увеличилось число разводов, пишут СМИ.
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Сроки сдачи ЕГЭ из-за коронавируса перенесут

По словам вице-премьера, информация о сроках сдачи досрочного этапа ЕГЭ появится в ближайшее время.
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