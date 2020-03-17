Чемпионат Европы по футболу перенесли на 2021 год

Спорт день за днем

Экономика Сотовые операторы предупредили о росте тарифов на мобильную связь Обновлено в 13:11 Цены на сотовую связь могут вырасти, если государство не компенсирует бесплатный доступ клиентов к социально значимым сайтам, сообщает "Коммерсантъ".

Футбол УЕФА официально подтвердил перенос Евро на 2021 год Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) официально подтвердил перенос чемпионата Европы с 2020 года на 2021 год из-за угрозы распространения коронавируса.

Футбол Сергей Прядкин: «Решили приостановить РПЛ после рекомендаций УЕФА» Президент РПЛ Сергей Прядкин поделился мнением с журналистами по поводу требования УЕФА завершить Тинькофф чемпионат России до конца июня 2020 года.

Общество Россия закрывает границу для иностранцев из-за коронавируса Москва, 16 марта 2020, 21:22 — REGNUM Россия на период с 18 марта по 1 мая ограничивает въезд на территорию страны для иностранных граждан и лиц без гражданства из-за угрозы распространения коронавируса.

Политика МИД РФ поможет гражданам России вернуться домой В ведомстве подчеркнули необходимость принятия «исчерпывающих мер для оказания содействия в решении логистических вопросов» гражданам РФ, которые желают вернуться домой.

Политика Лукашенко объяснил, почему Белоруссия не закрывает границы Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему Минск не закрывает границы в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 по примеру своих соседей.

Происшествия Неизвестные «заминировали» три самолета из Москвы Неизвестные "заминировали" три самолета, летящих из Москвы в Иркутск, Уфу и Челябинск. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

Общество США отсрочат налоговые платежи на $300 млрд Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что власти Соединённых Штатов позволят налогоплательщикам отсрочить налоговые платежи на $300 млрд.

Общество СМИ узнали условия ввода полного карантина в Москве Власти Москвы отрабатывают план введения жесткого карантина в столице в том случае, если число заболевших «критически» вырастет к пятнице, 20 марта.

Общество Скончалась вдова Гагарина Валентина Умерла вдова Юрия Гагарина Валентина. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Центра подготовки космонавтов.