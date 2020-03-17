Первоначально рассматривалась возможность переноса чемпионата Европы 2020 года с лета на декабрь. Напомним, чемпионат Европы по футболу должен пройти с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах, в том числе в Петербурге, где запланированы три матча группового этапа и один четвертьфинал.

Чемпионат Европы по футболу перенесли на лето 2021 года

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