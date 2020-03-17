Коронавирус

РидусРидусЧемпионат Европы по футболу перенесли на лето 2021 года

Первоначально рассматривалась возможность переноса чемпионата Европы 2020 года с лета на декабрь. Напомним, чемпионат Европы по футболу должен пройти с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах, в том числе в Петербурге, где запланированы три матча группового этапа и один четвертьфинал.
Читать в источнике
Комментировать14

Подробнее о событии

Евро-2020 перенес вирус

Спорт-Экспрессвчера в 09:40

Евро упал: как коронавирус заставил УЕФА поменять планы на лето

Известиявчера в 17:01

Жирков, Роналду и другие звезды, по которым ударил перенос чемпионата Европы на 2021 год

Спорт день за днемвчера в 14:59

УЕФА перенес чемпионат Европы на 2021 год. Что важно знать

РБКвчера в 17:21

Евро-2020 перенесли на 2021 год

Чемпионатвчера в 08:24

Чемпионат Европы по футболу перенесли на 2021 год

Газета.Ruвчера в 09:36

На специальном совещании УЕФА предложил перенести чемпионат Европы-2020

BetOnвчера в 07:10
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 16:42, Ашберн
Финансы

Курс евро на Forex превысил 90 рублей

По состоянию на 21:32 мск курс доллара составлял 82,77 рубля, евро - 90,1 рубля.
Московский Комсомолец 14:48
Общество

В Петербурге запретили мероприятия более чем на 50 человек

Максимальное число участников массового мероприятия снижено с 1 тыс. человек до 50.
Коммерсантъ 10:54
Политика

Путин назначил день голосования по поправкам в Конституцию

Владимир Путин подписал указ о назначении 22 апреля днем голосования по поправкам в Конституцию.
Би-порт вчера в 14:11
Гаджеты

Презентован недорогой смартфон Samsung Galaxy A41 с тройной камерой

Японский оператор NTT DoCoMo анонсировал бюджетный смартфон Samsung Galaxy A41. В Японии первые продажи начнутся в июне.
Megaobzor.com 10:53
Здоровье

В Китае рассказали об эффективном лекарстве от коронавируса

Китайские власти намерены использовать для лечения пневмонии COVID-19 противогриппозное лекарство "Авиган", сообщил телеканал NHK.
РИА Новости 15:09
Общество

В Москве готовятся ввести массовый карантин и даже закрыть метро

Источники в мэрии и федеральном правительстве подтверждают подготовку столичных властей к введению полного карантина в Москве, передают «Открытые медиа».
Собеседник вчера в 04:19
Энергетика

«Хотелось бы выше» — Песков о цене на нефть

Песков заявил, что складывающаяся на рынках цена нефти не в интересах России: «Безусловно, это низкая цена, хотелось бы выше».
Красная весна 09:27
Общество

В Италии от коронавируса за сутки умерли почти 350 человек

Число заражений коронавирусом COVID-19 в Италии за последние сутки составило 2470 случаев, за это же время 349 человек умерли от вызванного инфекцией заболевания, 414 человек выздоровели.
Коммерсантъ 16 марта в 16:07
Политика

Путин объяснил отказ Лукашенко признать Крым российским

Президент Белоруссии Александр Лукашенко официально не признает Крым российским, поскольку хочет выстраивать добрососедские отношения с Украиной, считает президент России Владимир Путин.
Lenta.ru 12:40
Наука

Люди со II группой крови оказались более уязвимы коронавирусу

Специалисты утверждают, что больше всех риску подвержены люди со II группой крови.
Live24 вчера в 08:01
Происшествия

В Воронежской области у восьми человек заподозрили коронавирус

Всего за последние двое суток в Воронежской области с признаками ОРВИ госпитализировали 8 человек. Все они ранее находились заграницей.
Kursk.com 07:58
Общество

Владимир Соловьев изгнал украинского эксперта из студии своей передачи

Телеведущий Владимир Соловьев прогнал украинского эксперта Вячеслава Ковтуна из студии своей авторской передачи "Вечер".
Discover24 12:06
Общество

США приостановили выдачу виз в большинстве стран мира

США прекращают выдавать визы в большинстве стран из-за коронавируса, сообщил госдепартамент США в Twitter.
РИА Новости 15:46
Шоу-бизнес

Зараженной коронавирусом Куриленко отказали в госпитализации

WomanHit.ru 03:44
Гаджеты

Nvidia перенесла дату презентации видеокарт серии Ampere

Источник пишет, что Nvidia решила перенести презентацию своих видеокарт серии Ampere, и коронавирус тут ни причём.
Astera 16:13
Общество

Собянин призвал работодателей перевести сотрудников на работу из дома

Мэр Москвы призвал столичных работодателей по возможности перевести сотрудников на работу из дома. Об этом говорится в его личном блоге.
Газета.Ru 07:34
Общество

Аршавин через суд добивается уменьшения алиментов для Барановской

Бывший футболист сборной России по футболу Андрей Аршавин через суд требует уменьшения размера алиментов для своей бывшей гражданской жены и их троих детей, сообщили РИА Новости в Савеловском суде Москвы.
РИА Новости 08:20
Здоровье

Сотрудник НИИ гриппа назвал сроки окончания эпидемии коронавируса

Медицинский специалист НИИ гриппа назвал сроки окончания эпидемии коронавируса в России, уточнив, что к лету инфекция сойдёт на нет, сообщает информационный портал UGPRESSA.RU.
Ugpressa.ru 14:51
Футбол

Невилл предоставил свою гостиницу для размещения больных коронавирусом

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гэри Невилл подключился к борьбе против распространения коронавируса.
Спорт-Экспресс 15:17
Экономика

Индекс Dow Jones упал более чем на 10%

Основные фондовые индексы США увеличили падение до 8-10%. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Газета.Ru 15:07
Общество

Минпросвещения отправляет школьников на трехнедельные каникулы

По словам Кравцова, каникулы начнутся 23 марта, а в школы дети должны вернуться 13 апреля.
BFM.ru 02:38
Экономика

Греф рассказал о стресс-тесте в Сбербанке при долларе по 100 рублей

Сбербанк провёл несколько стресс-тестов, в условия одного из них закладывались нефть по $20 и доллар по 100 рублей.
News.ru вчера в 11:00
Здоровье

ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса

Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 07:08
Экономика

До 25 миллионов человек могут лишиться работы из-за коронавируса

Порядка 25 миллионов человек по всему миру могут лишиться работы из-за пандемии коронавируса.
Российская газета 10:46
Общество

Определен срок жизни коронавируса на разных предметах

Коронавирус может жить в воздухе или даже на твердых поверхностях.
ToDay News Ufa 08:08
Общество

В Москве зафиксированы новые случаи заболевания коронавирусом

За сутки число случаев заражения коронавирусной инфекцией в столице выросло с 56 до 86, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 09:44
Экономика

Мишустин поручил подготовить законопроект о моратории на банкротство

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития до 1 апреля подготовить законопроект о введении моратория на подачу заявлений о банкротстве, соответствующее поручение опубликовано на сайте кабмина.
РИА Новости 08:02
Общество

Путин заявил о принадлежности 70% граждан России к среднему классу

Президент России Владимир Путин заявил, что в России 70% жителей относятся к среднему классу.
РБК 03:16
Общество

Способное достроить «Северный поток-2» судно сменило курс

Российское судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое способно достроить газопровод «Северный поток-2», в очередной раз изменило курс.
Национальная служба новостей вчера в 06:46
Здоровье

Минздрав Украины подтвердил заражение коронавирусом депутата Рады

Министерство здравоохранения Украины сообщило, что среди 14 официально зафиксированных случаев COVID-19 есть депутат Верховной Рады.
Украина.ру 07:54
Как работают Яндекс.Новости?
Пандемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное