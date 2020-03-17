Коронавирус
РидусЧемпионат Европы по футболу перенесли на лето 2021 года
Первоначально рассматривалась возможность переноса чемпионата Европы 2020 года с лета на декабрь. Напомним, чемпионат Европы по футболу должен пройти с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах, в том числе в Петербурге, где запланированы три матча группового этапа и один четвертьфинал.
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Жирков, Роналду и другие звезды, по которым ударил перенос чемпионата Европы на 2021 год
Спорт день за днемвчера в 14:59
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Владимир Путин подписал указ о назначении 22 апреля днем голосования по поправкам в Конституцию.
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Люди со II группой крови оказались более уязвимы коронавирусу
Специалисты утверждают, что больше всех риску подвержены люди со II группой крови.
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Телеведущий Владимир Соловьев прогнал украинского эксперта Вячеслава Ковтуна из студии своей авторской передачи "Вечер".
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США приостановили выдачу виз в большинстве стран мира
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Nvidia перенесла дату презентации видеокарт серии Ampere
Источник пишет, что Nvidia решила перенести презентацию своих видеокарт серии Ampere, и коронавирус тут ни причём.
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Общество
Аршавин через суд добивается уменьшения алиментов для Барановской
Бывший футболист сборной России по футболу Андрей Аршавин через суд требует уменьшения размера алиментов для своей бывшей гражданской жены и их троих детей, сообщили РИА Новости в Савеловском суде Москвы.
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Сотрудник НИИ гриппа назвал сроки окончания эпидемии коронавируса
Медицинский специалист НИИ гриппа назвал сроки окончания эпидемии коронавируса в России, уточнив, что к лету инфекция сойдёт на нет, сообщает информационный портал UGPRESSA.RU.
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Невилл предоставил свою гостиницу для размещения больных коронавирусом
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гэри Невилл подключился к борьбе против распространения коронавируса.
Экономика
Индекс Dow Jones упал более чем на 10%
Основные фондовые индексы США увеличили падение до 8-10%. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Общество
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ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса
Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
Экономика
До 25 миллионов человек могут лишиться работы из-за коронавируса
Порядка 25 миллионов человек по всему миру могут лишиться работы из-за пандемии коронавируса.
Общество
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Коронавирус может жить в воздухе или даже на твердых поверхностях.
Общество
В Москве зафиксированы новые случаи заболевания коронавирусом
За сутки число случаев заражения коронавирусной инфекцией в столице выросло с 56 до 86, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
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Мишустин поручил подготовить законопроект о моратории на банкротство
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Путин заявил о принадлежности 70% граждан России к среднему классу
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Российское судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое способно достроить газопровод «Северный поток-2», в очередной раз изменило курс.
Здоровье
Минздрав Украины подтвердил заражение коронавирусом депутата Рады
Министерство здравоохранения Украины сообщило, что среди 14 официально зафиксированных случаев COVID-19 есть депутат Верховной Рады.